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Уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине, - ГУР. ВИДЕО

На оккупированной территории Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование российского оператора связи "Феникс", которым пользуются российские захватчики.

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении.

Также в ГУР рассказали о повреждении объектов на территории РФ.

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"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще - разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области государства-агрессора.

Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - добавили в разведке.

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уничтожение (6949) Донецкая область (9680) оборудование (91) ГУР (430)


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29.12.2024 14:46 Ответить
Украінці привітали клятих кацапів з наступаючими святами
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29.12.2024 14:47 Ответить
"На окупованій території Донецької області знищено телекомунікаційне обладнання" Джерело: https://censor.net/ua/v3527568

Все?
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29.12.2024 14:48 Ответить
Как жи ж рузьгім - да бєз тєлєвізора?
Хужи токо по фабрікє лаптєй лікьоро-водочному заводу ударіть!
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29.12.2024 14:55 Ответить
Той "Фенікс" на вкраденому обладнанні Київстару працює. Будуть без зв'язку і TV.
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29.12.2024 15:51 Ответить
Слава нашим розвідникам! Ще один удар по окупантах - це крок до перемоги. Пишаюся нашими хлопцями, які працюють на передовій заради майбутнього України
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29.12.2024 17:11 Ответить
 
 