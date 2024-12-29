Уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине, - ГУР. ВИДЕО

На оккупированной территории Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование российского оператора связи "Феникс", которым пользуются российские захватчики.

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении.

Также в ГУР рассказали о повреждении объектов на территории РФ.

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"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще - разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области государства-агрессора.

Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - добавили в разведке.

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