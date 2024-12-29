Разведчики за неделю нанесли потери врагу, уничтожив живую силу, укрепление и военную технику. ВИДЕО
Воины подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают ликвидацию российских захватчиков на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за неделю разведчики нанесли значительные потери врагу, уничтожив живую силу, укрепления и военную технику противника. На опубликованных кадрах видны результаты их боевой работы: удары по тайникам захватчиков, точное применение взрывных сбросов, дронов-камикадзе и артиллерии.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий29.12.2024 15:31 Ответить Мне нравится 0
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