В новогоднюю ночь правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа, - Нацполиция

В новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа. Граждан будут задерживать и доставлять в отделение полиции.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что наряды с пониманием будут относиться к людям, если они в комендантский час будут направляться в больницы.

Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины - будем с пониманием относиться", - рассказал он.

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По словам Ахрамеева, с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах страны.

"Мы работаем в каждом регионе, и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", - добавил он.