Кабмин предлагает Раде установить административную ответственность за нарушение требований военного положения
Кабинет Министров предлагает усилить ответственность граждан за нарушение комендантского часа.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Кабмин внес в Раду законопроект №12354, которым предлагается усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.
Законопроект предусматривает:
- дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, которой предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.
В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений);
- внесение изменений в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается предоставить право органам полиции осуществлять административное задержание в отношении нарушителей.
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Вести як в північні кореї, щоб родичі теж несли відповдальність!
Онолути громадянство через дію! Дічітал POWER!
помітив дивну штуку, як тільки оновив дані, через деякий час почали дзвонити "кол-центри"
А "кабмін" - лише одна з ціх його гілок влади.
Геть зелених *****!