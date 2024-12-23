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Кабмин (13507) комендантский час (162) военное положение (496) штраф (1265)

Кабмин предлагает Раде установить административную ответственность за нарушение требований военного положения

година,комендантська

Кабинет Министров предлагает усилить ответственность граждан за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Кабмин внес в Раду законопроект №12354, которым предлагается усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.

Законопроект предусматривает:

  • дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, которой предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений);

  • внесение изменений в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается предоставить право органам полиции осуществлять административное задержание в отношении нарушителей.

Читайте также: Правительство может усилить административную ответственность за нарушение комендантского часа, - Гончаренко
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Топ комментарии
+13
Ці клоуни вже не знають якими б ще штрафами обкласти і так збідніле нселення
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23.12.2024 19:51
+8
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23.12.2024 19:53
+8
Кабмін скоро підмінить собою усі інституціі України
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23.12.2024 19:53
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Ці клоуни вже не знають якими б ще штрафами обкласти і так збідніле нселення
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23.12.2024 19:51 Ответить
Доброе утро,проснулись.
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23.12.2024 19:52 Ответить
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23.12.2024 19:53 Ответить
Тобто аднмінка? Криміналку, і взагалі розтріл на місті!
Вести як в північні кореї, щоб родичі теж несли відповдальність!
Онолути громадянство через дію! Дічітал POWER!
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23.12.2024 19:53 Ответить
Криміналку скоро будуть шити тим, хто не оновив дані
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23.12.2024 19:54 Ответить
Біда...
помітив дивну штуку, як тільки оновив дані, через деякий час почали дзвонити "кол-центри"
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23.12.2024 19:57 Ответить
Кабмін скоро підмінить собою усі інституціі України
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23.12.2024 19:53 Ответить
у КМУ завжди буда законодавча ініціатива
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23.12.2024 19:57 Ответить
Єрмак вже підмінив собою усі гілки влади.
А "кабмін" - лише одна з ціх його гілок влади.
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23.12.2024 20:03 Ответить
Мене взяли за те шо я був чорним у п"ятницю вечіром
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23.12.2024 19:58 Ответить
пох.
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23.12.2024 20:02 Ответить
Скоро будуть штрафувати за те що не підтримуєш зелених.
Геть зелених *****!
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23.12.2024 20:30 Ответить
Не, ну а расценки за пропуска утвердить тоже наверное нужно.🧐
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23.12.2024 20:42 Ответить
Завтра кабмін може сказати що "порушення вимог особливого правового режиму" - це відмова цілувати блазня в сраку і за це законно штрафуватиме.
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24.12.2024 08:19 Ответить
І хто буде перевіряти дотримання коменданської години. В Херсоні вночі наркоші під ліхтарик шукають закладки, де поліція? Спить у Миколаєві?
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24.12.2024 08:56 Ответить
 
 