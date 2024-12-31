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Памятник Владимиру Высоцкому демонтирован в Одессе

Пам’ятник Володимиру Висоцькому демонтували в Одесі

В Одессе демонтирован памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому.

Об этом сообщила Одесская киностудия, передает Цензор.НЕТ.

"На многочисленные обращения относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 года в 22:00. По настоянию Одесской киностудии памятник был передан на хранение нашему предприятию. Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению", - говорится в сообщении.

Там отметили, что скульптуру разместят на территории предприятия - рядом с одним из павильонов.

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Топ комментарии
+30
Цікаво, чим він завинив..
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31.12.2024 13:31
+29
І *** з ним.
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31.12.2024 13:28
+29
А Висоцький чим не догодив? Так, він не був дисидентом, але й не був повністю людиною системи. Він передусім був поетом, якого люди любили (й досі *******), і в Україні також.
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31.12.2024 13:32
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в сенсі, до чого тут Україна?
може до того, що це кіностудія в українському місті?
ну знімався він на цій кіностудії то й що, тисячі інших акторів колишнього срср там теж знімались, кожному встановити?
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31.12.2024 15:06 Ответить
А чим, наприклад, заслужив перед Україною Стів Джобс (назвали вулицю на його честь), чи Голда Меїр?
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31.12.2024 15:55 Ответить
Напівєврей...ти чогось акцентуєш на його єврейській половині...друга половина наче не існує...
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31.12.2024 15:46 Ответить
Тухлая ідея пам"ятник Висоцькому знімати. Його пісні висміювали совок на побутовому рівні і він теж в якійсь мірі доклався до зміни мислення у гомосовєтікусов того часу.
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31.12.2024 15:11 Ответить
може доклався, може ні.
сотні людей з Грузії, Латвії, Вірменії, інших республік доклались.
але ж ми не створюємо на цій землі "пантеон антисоветчиків" , правда ж?
ми просто відокремлюємо символи, які продукував срср та продукує росія з метою впровадження ідеї про спільну (читайте - російську) культуру, історію тощо.
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31.12.2024 15:20 Ответить
Пантеон антисоветчиков-це було потужно....👏😁😂
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31.12.2024 19:21 Ответить
А чому вище "побутового рівня" НЕ критикував та НЕ висміював?
Боявся?
Або був згоден?
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31.12.2024 15:59 Ответить
Нехай кацапи йому пам'ятники ставлять
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31.12.2024 16:53 Ответить
Цікаво вата розгулялася в коментарях.
Особисто я б зняла пам'ятник Висоцького лише за те, що його грав путініст бєзрукаф у пропагандистському фільмі.
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31.12.2024 15:12 Ответить
"И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель - всегда презираем,
Враг есть враг, и война
всё равно есть война,
И темница тесна,
и свобода одна -
И всегда на неё уповаем.
Время эти понятья не стёрло,
Нужно только поднять верхний пласт -
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.
Ныне, присно, во веки веков, старина, -
И цена есть цена,
и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надёжно прикрыта спина.
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остаётся добром -
В прошлом, будущем и настоящем!"
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31.12.2024 15:34 Ответить
Ще один захисник русскава міра...за Зєлєнскава галасавал?
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31.12.2024 15:49 Ответить
Чесно кажучи, талант та геніальність Висоцького значно перебільшені.
І на знесення пам'ятника якось "фіолетово".
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31.12.2024 15:57 Ответить
В. Висоцький був ін"єкційним наркоманом. Його доза в останні дні життя була близько 15 ампул морфіну в добу. Він без дози не міг вийти на сцену. Наркоту йому постачали знайомі медики (швидка, реанімація, травматологія, онковідділення). Трагедія, (власне - логічний фінал...) стався підчас московської олімпіади: тоді кгб жорстко прикрило цю "лавочку". Висоцький помер у тяжких муках від "ломки". Про це не прийнято було говорити... як і про те, що Висоцький вів аморальний спосіб життя ч-з свою популярність і вседозволеність. Подейкують, що побував і "в хазяїна"...
Не думаю, що Українці мали б увіковічнювати Володимира Висоцького в пам"ятниках. Фільм - серіал, платівки, диски, записи... - все природньо мало б "канути в Лєту" з тими, хто його пам"ятав. Та й усе...
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31.12.2024 16:14 Ответить
Наркоман і алкаш! Ну так, не без здібностей артиста. Впевнена, був би живий, хрипів би за рашку і ,,діди воювали"!
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31.12.2024 16:25 Ответить
Какііразніци кинулися захищати Висоцького...
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31.12.2024 16:41 Ответить
Впевнений Висоцкий і сам би був проти памятників собі,тим більше таких потворних...
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31.12.2024 16:44 Ответить
До-речі була в нього пісня з гумором про слухи...Читаю коментарі і згадав її..."стукач в кгб""15 ампул !!! Морфіну на добу"...Є може тут на сайті лікар ,який може пояснити що таке 15 ампул морфіну на добу.Бо експердів по кгб я вже почув🤔🤣
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31.12.2024 16:53 Ответить
😁😂👍 Я так розумiю, що вiд такоi дози гигнутись можно, а не на сцену в ходити...
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31.12.2024 19:27 Ответить
Дибіли
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31.12.2024 17:12 Ответить
Був розташований на фасаді Одеської кіностудії. Якщо це вдале місце для саме цього пам"ятника , то аргументуйте. Хіба , якщо б він був засновником цієї кіностудії , або зробив би неоціненний внесок в її розвиток ... Перенесуть пам"ятник до павільона де знімався відомий фільм з його участю - то і добре ...
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31.12.2024 17:18 Ответить
Безумовно це є провокацією.Тільки ворог України або махровий популіст міг знести пам"ятник Висоцькому,який до речі був етнічним євреєм,і помер задовго до появи теперішньої рашки.Ця не побоюсь слова сволота що знесла пам"ятник вилила мільйони кубів води на мельницю москальської пропаганди і СБУ повинно з цим розібратись.
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31.12.2024 17:40 Ответить
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31.12.2024 18:36 Ответить
Да ідить ви зі своїми кацапами в кацапію. Не існує ніякої ******** рашкі. Вона завжди була така. І висоцький її оспівував. Діди воювали, діди сіділи. Мерзото.
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01.01.2025 01:14 Ответить
Пам'ятники усім агентам москальської окупаційної каральної спецслужби ''КГБ'' мають бути ліквідовані в Україні - в тому числі таким москальським виродкам, як висоцький - немає бути жодних так званих перенесень.
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31.12.2024 18:39 Ответить
Баран ти,тарас... Ви вже Фаріон зацькували і вбили. Тепер віддаєте кацапам у власність антирадянського поета УКРАЇНСЬКОГО походження. Хто наступний,мля? Тарас Григорович? З КИМ ЖЕ ВИ ЗАЛИШИТЕСЬ,НЕДОУМКИ? З МАРҐЄЛОВИМ ТА СТАШКОВИМ,ЩО ДОСІ В ДНІПРІ СТОЯТЬ?Чи з пушкіним,збереженим в Одесі?
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31.12.2024 19:06 Ответить
Вилупку ти тупий москальський.
Такі як ти і допомогли вбити справжню українську націоналістку Ірину Фаріон.
Ніхто тобі не давав права прирівнювати Пророка Української нації Тараса Шевченка до москальського наркомана і елітного агента москальських спецслужб ''КГБ'' висоцького.
Йди в спам провокатор москальський.
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31.12.2024 19:50 Ответить
Фаріон-зацькували і вбили,а бойко відосіки ширить і голосує...
Висоцького скинули,а "дєсантний батя" марґєлов стоїть і ждьот "асвабадітєлєй"
САВПАДЄНІЄ?

Как хорошо устроен белый свет! -
Меня вчера отметили в приказе:
Освободили раньше на пять лет, -
И подпись: «Ворошилов, Георгадзе».
Да это ж математика богов:
Меня ведь на двенадцать осудили, -
Из жизни отобрали семь годов,
И пять - теперь обратно возвратили!
За хлеб и воду и за свободу -
Спасибо нашему совейському народу!
За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе -
Спасибо нашей дорогой прокуратуре!

Так оно и есть, Словно встарь, словно встарь:
Если шёл вразрез - На фонарь, на фонарь,
Если воровал, Значит сел, значит сел,
А если много знал - Под расстрел, под расстрел!
Так зачем проклинал свою горькую долю?!
Видно, зря, видно, зря!
Так зачем я так долго стремился на волю
В лагерях, в лагерях?!
Бродят толпы людей, на людей непохожих,
Равнодушных, слепых.
Я заглядывал в чёрные лица прохожих -
Ни своих, ни чужих....
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31.12.2024 19:49 Ответить
Довбодятіл. Якщоб висоцікий не працював на кгб, його б чекала доля Стуса. Мерзата ти промоськовська.
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01.01.2025 01:06 Ответить
висоцький працював на кгб так як ніхто інший.
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31.12.2024 19:54 Ответить
Яку отару, недоразвинутий? До чого тут Фаріон? І наскільки треба бути конченим, щоб порівнювати Фаріон і цю гебіську мерзоту?
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01.01.2025 01:04 Ответить
Альтернатива є завжди , замінити на 95 квартал
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31.12.2024 20:23 Ответить
Висоцький був агентом кгб. Тільки як агент кгб, він міг мати таку свободу дій при совку. В Києві, на Троєщині, є бульвар висоцького. Давно треба переіменувати. Геть від "руцького миру".
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01.01.2025 09:42 Ответить
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