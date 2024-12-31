Памятник Владимиру Высоцкому демонтирован в Одессе
В Одессе демонтирован памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому.
Об этом сообщила Одесская киностудия, передает Цензор.НЕТ.
"На многочисленные обращения относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 года в 22:00. По настоянию Одесской киностудии памятник был передан на хранение нашему предприятию. Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению", - говорится в сообщении.
Там отметили, что скульптуру разместят на территории предприятия - рядом с одним из павильонов.
Пожалуйста, подождите...
може до того, що це кіностудія в українському місті?
ну знімався він на цій кіностудії то й що, тисячі інших акторів колишнього срср там теж знімались, кожному встановити?
сотні людей з Грузії, Латвії, Вірменії, інших республік доклались.
але ж ми не створюємо на цій землі "пантеон антисоветчиків" , правда ж?
ми просто відокремлюємо символи, які продукував срср та продукує росія з метою впровадження ідеї про спільну (читайте - російську) культуру, історію тощо.
Боявся?
Або був згоден?
Особисто я б зняла пам'ятник Висоцького лише за те, що його грав путініст бєзрукаф у пропагандистському фільмі.
Трус, предатель - всегда презираем,
Враг есть враг, и война
всё равно есть война,
И темница тесна,
и свобода одна -
И всегда на неё уповаем.
Время эти понятья не стёрло,
Нужно только поднять верхний пласт -
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.
Ныне, присно, во веки веков, старина, -
И цена есть цена,
и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надёжно прикрыта спина.
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остаётся добром -
В прошлом, будущем и настоящем!"
І на знесення пам'ятника якось "фіолетово".
Не думаю, що Українці мали б увіковічнювати Володимира Висоцького в пам"ятниках. Фільм - серіал, платівки, диски, записи... - все природньо мало б "канути в Лєту" з тими, хто його пам"ятав. Та й усе...
Такі як ти і допомогли вбити справжню українську націоналістку Ірину Фаріон.
Ніхто тобі не давав права прирівнювати Пророка Української нації Тараса Шевченка до москальського наркомана і елітного агента москальських спецслужб ''КГБ'' висоцького.
Йди в спам провокатор москальський.
Висоцького скинули,а "дєсантний батя" марґєлов стоїть і ждьот "асвабадітєлєй"
САВПАДЄНІЄ?
Как хорошо устроен белый свет! -
Меня вчера отметили в приказе:
Освободили раньше на пять лет, -
И подпись: «Ворошилов, Георгадзе».
Да это ж математика богов:
Меня ведь на двенадцать осудили, -
Из жизни отобрали семь годов,
И пять - теперь обратно возвратили!
За хлеб и воду и за свободу -
Спасибо нашему совейському народу!
За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе -
Спасибо нашей дорогой прокуратуре!
Так оно и есть, Словно встарь, словно встарь:
Если шёл вразрез - На фонарь, на фонарь,
Если воровал, Значит сел, значит сел,
А если много знал - Под расстрел, под расстрел!
Так зачем проклинал свою горькую долю?!
Видно, зря, видно, зря!
Так зачем я так долго стремился на волю
В лагерях, в лагерях?!
Бродят толпы людей, на людей непохожих,
Равнодушных, слепых.
Я заглядывал в чёрные лица прохожих -
Ни своих, ни чужих....