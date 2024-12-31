Памятник Владимиру Высоцкому демонтирован в Одессе

В Одессе демонтирован памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому.

Об этом сообщила Одесская киностудия, передает Цензор.НЕТ.

"На многочисленные обращения относительно исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 года в 22:00. По настоянию Одесской киностудии памятник был передан на хранение нашему предприятию. Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению", - говорится в сообщении.

Там отметили, что скульптуру разместят на территории предприятия - рядом с одним из павильонов.

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