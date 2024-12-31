В 2024 году в центры рекрутинга ВСУ обратились более 32 тыс. украинцев, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В этом году с начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратились более 32 000 граждан, из них 7 198 человек уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на предыдущей неделе в центры рекрутинга обратился 901 украинец.

В оборонном ведомстве отметили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а все консультации проводятся с соблюдением условий конфиденциальности.

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На сегодня в Украине работает уже 47 рекрутинговых центров украинской армии. Только за последние 2 недели при содействии Минобороны и местных громад открыто два новых центра - на Волыни и Житомирщине.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, в 2025 году планируется расширять сеть таких центров, ведь главное их преимущество в том, что они обеспечивают прозрачный и удобный процесс поступления на военную службу.

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"Каждый, кто изъявил желание присоединиться к Силам обороны, имеет возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей", - добавил он.

В Минобороны также сообщили, что самую высокую активность по количеству обращений демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

Центры предлагают кандидатам более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, таких как ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ.

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