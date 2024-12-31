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МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности внутри страны, - Клименко

Клименко про внутрішню безпеку в країні

Уровень безопасности внутри страны, не учитывая военные риски, остается на довоенном уровне.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чувствует ли украинец себя защищенным? Очевидно, что нет - из-за войны. Однако, если не учитывать военные риски - связанные с боевыми действиями или российскими обстрелами, другие показатели безопасности - на довоенном уровне... МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности в сфере защиты общественного порядка", - сказал министр.

По словам Клименко, для этого прилагается много работы и усилий, которые могут быть, на первый взгляд, не очевидными.

Говоря о минимальных и максимальных задачах для ведомства на 2025 год, министр сказал:

"Задача максимум - победить в большой войне. Усилить наши боевые подразделения, усовершенствовать работу сервисных подразделений и продолжать обеспечивать безопасность внутри государства. Задач минимум не существует с начала полномасштабного вторжения".

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа. Граждан будут задерживать и доставлять в отделение полиции.

Читайте также: 76 военнослужащих системы МВД вернулись из плена в рамках сегодняшнего обмена, - Клименко
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Топ комментарии
+26
Та ніхто не похвалив, так решил сам о себе коханому нагадати
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31.12.2024 15:27
+24
Миллионы граждан выехало, количество полицаев на ХХХ людей выросло, а уровень преступности остался прежним ??? GG, кэп, но это признание в собственной ничтожности.
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31.12.2024 15:26
+16
Це він про що ?
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31.12.2024 15:23
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Це він про що ?
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31.12.2024 15:23 Ответить
Та ніхто не похвалив, так решил сам о себе коханому нагадати
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31.12.2024 15:27 Ответить
Бачили на каштані на Хрещатику оманського віслюка підвішеного за яйця? І я ні. А все тому, що вони вберегли найвеличнішого на довоєнному рівні безпеки.
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31.12.2024 15:29 Ответить
Про те, що заброньовані поліцаї потужні молодці. Гарно попрацювали цього року.
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31.12.2024 15:30 Ответить
А це шоб хоть щось перднути щоб похвалити своїх мусаров - ухилянтів.
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31.12.2024 16:04 Ответить
про то, что он дебил и не в курсе что делается в стране
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31.12.2024 16:25 Ответить
Миллионы граждан выехало, количество полицаев на ХХХ людей выросло, а уровень преступности остался прежним ??? GG, кэп, но это признание в собственной ничтожности.
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31.12.2024 15:26 Ответить
а ще інтернет завалений відео з участю поліцаїв починаючи від свавілля і до сприяння в скоєнні злочинів.
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01.01.2025 22:04 Ответить
Мільйони людей виїхали, а значить злочинність мала зменшитися.
А вони типу впоралися та тримають злочинність на довоєнному рівні.
Виходить, що злочинів на душу населення збільшилось.
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31.12.2024 15:30 Ответить
Не МВС, а просто люди розуміють серйозність ситуації.. в країні війна
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31.12.2024 15:36 Ответить
Клименки , що свого часу купили посаду міністра внутрішніх справ?
Доволі часто люди з таким прізвищем в Україні міністри МВС.
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31.12.2024 15:37 Ответить
І люди виїхали, і мобілізувались проти ворога? Яка ваша заслуга? Якби ви ще не дахували злочиннців то набагато більше б знизилась злочинність. Ми то все пам'ятаємо, хто з керівництва живе в апартаментах крімінала і до участкового який поборами займається. Список буде довгий.
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31.12.2024 15:38 Ответить
Дешевий та нікчемний самопіар. Провал на провалі вважати досягненнями?
МВС - одна з найбільш корумпованих серед державних структур.
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31.12.2024 15:39 Ответить
100%
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31.12.2024 15:42 Ответить
Якщо він каже про рівень безпеки мусорів від держави то так,а якщо взяти рівень безпеки громадян цієї держави від мусорів то є спірне питання.
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31.12.2024 15:43 Ответить
ЗЕЗДУН-
це покидьок який киздить та пердить
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31.12.2024 15:43 Ответить
Ото мля "досягнення"..!
Мільйони виїхали,мільйон в ЗСУ, поліції 300 тис в тилу- канєшно можна " рапортувати"...
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31.12.2024 15:47 Ответить
чмо кончене - а стільки людей убито,викрадено і закатовано.ган Дон.
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31.12.2024 15:51 Ответить
Порозводили кацапську агентуру у владі, поліції, судах та на стратегічних підприємствах. По всій країні падають рашистські ракети, ждуни палять військові автомобілі та електрощити залізниці, а Клименко розповідає казки про довоєнний рівень безпеки. Клименко мабуть був б найкращим учнем »«уйла, якби той був вчителем брехні.
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31.12.2024 15:57 Ответить
У кабінеті керівника підприємства на Вінниччині прогримів вибух: три людини загинули, один травмований втримали...
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31.12.2024 16:00 Ответить
Не зміг побороти злочинність. Та й не збирався, бо він її ж і очолює.
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31.12.2024 16:04 Ответить
чудово пожартував ....Клименку і Петросян позаздрить ...))
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31.12.2024 16:06 Ответить
Петросян і вас за парєбріком до сих пір в тренді?
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31.12.2024 16:11 Ответить
Тільки МВС вдалося?
Громадяни України у цьому участі не приймали? Їх тільки "затримуватимуть та доправлятимуть до відділення поліції".
Ну то пишіть правду: "міністр окупованих територій рапортує піськово-політичному керівництву..."
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31.12.2024 16:07 Ответить
Злобные тыловые украинцы пытались обрушить рівень безпеки,но героические подразделения мвс рвущиеся на фронт этому самоотверженно помешали,браво,несите оскара.
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31.12.2024 16:21 Ответить
Політики і чиновники повинні відповідати за свої слова ... якщо Клименку ніхто публічно не заперечить - отже всі з ним згодні
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31.12.2024 16:22 Ответить
Так потужно вони стримували до воєнний рівень беспеки, що вже почали на фронт поступати браковані **********. І що означає слосполучення в середені країни- це де?
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31.12.2024 16:25 Ответить
Бреше як його нелох
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31.12.2024 16:33 Ответить
Це про яку країну він каже? Поліція ж нічим не займається, тільки вимагає гроші з какашниками😡
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31.12.2024 17:11 Ответить
А на обличчі вираз глибоких філософських роздумів, інтелекту і болю за долю Батьківщини...
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31.12.2024 17:32 Ответить
Допомагати викрадати хлопців на вулицях та передавати їх у тцк для побиття та відправки у учбовий центр під Дніпро ,як це було у п'ятницю тринадцятого грудня у Шевченківському районі Запоріжжя - це звичайно дозволяє не тільки втримувати довоєнний рівень безпеки на вулицях але й зміцнює боєздатність війська. Так переможемо...Тварі!
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31.12.2024 18:10 Ответить
Це не ваші здобутки, а суспільства.
Ви лишили людей власної зброї, на вас кров всіх вбитих мирних людей.
Ви лише ланка теперішнього терору.
Вам завжди хочеться коменданський обмежень, і монополію на застосування зброї.
Ви ганьба філософії захисту правопорядку. Попросту собаки.
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31.12.2024 20:48 Ответить
 
 