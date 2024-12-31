МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности внутри страны, - Клименко

Уровень безопасности внутри страны, не учитывая военные риски, остается на довоенном уровне.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чувствует ли украинец себя защищенным? Очевидно, что нет - из-за войны. Однако, если не учитывать военные риски - связанные с боевыми действиями или российскими обстрелами, другие показатели безопасности - на довоенном уровне... МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности в сфере защиты общественного порядка", - сказал министр.

По словам Клименко, для этого прилагается много работы и усилий, которые могут быть, на первый взгляд, не очевидными.

Говоря о минимальных и максимальных задачах для ведомства на 2025 год, министр сказал:

"Задача максимум - победить в большой войне. Усилить наши боевые подразделения, усовершенствовать работу сервисных подразделений и продолжать обеспечивать безопасность внутри государства. Задач минимум не существует с начала полномасштабного вторжения".

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа. Граждан будут задерживать и доставлять в отделение полиции.

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