МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности внутри страны, - Клименко
Уровень безопасности внутри страны, не учитывая военные риски, остается на довоенном уровне.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Чувствует ли украинец себя защищенным? Очевидно, что нет - из-за войны. Однако, если не учитывать военные риски - связанные с боевыми действиями или российскими обстрелами, другие показатели безопасности - на довоенном уровне... МВД удалось удержать довоенный уровень безопасности в сфере защиты общественного порядка", - сказал министр.
По словам Клименко, для этого прилагается много работы и усилий, которые могут быть, на первый взгляд, не очевидными.
Говоря о минимальных и максимальных задачах для ведомства на 2025 год, министр сказал:
"Задача максимум - победить в большой войне. Усилить наши боевые подразделения, усовершенствовать работу сервисных подразделений и продолжать обеспечивать безопасность внутри государства. Задач минимум не существует с начала полномасштабного вторжения".
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа. Граждан будут задерживать и доставлять в отделение полиции.
Пожалуйста, подождите...
А вони типу впоралися та тримають злочинність на довоєнному рівні.
Виходить, що злочинів на душу населення збільшилось.
Доволі часто люди з таким прізвищем в Україні міністри МВС.
МВС - одна з найбільш корумпованих серед державних структур.
це покидьок який киздить та пердить
Мільйони виїхали,мільйон в ЗСУ, поліції 300 тис в тилу- канєшно можна " рапортувати"...
Громадяни України у цьому участі не приймали? Їх тільки "затримуватимуть та доправлятимуть до відділення поліції".
Ну то пишіть правду: "міністр окупованих територій рапортує піськово-політичному керівництву..."
Ви лишили людей власної зброї, на вас кров всіх вбитих мирних людей.
Ви лише ланка теперішнього терору.
Вам завжди хочеться коменданський обмежень, і монополію на застосування зброї.
Ви ганьба філософії захисту правопорядку. Попросту собаки.