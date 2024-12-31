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взрыв (6500) Винницкая область (1009) предприятие (227) Крыжополь (1)

В кабинете руководителя предприятия в Винницкой области прогремел взрыв: три человека погибли, один травмирован

на Віннчині стався вибух у кабінеті керівника підприємства

Днем вторника, 31 декабря, в поселке Крыжополь Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий. Погибли три человека, еще один человек получил травмы, его госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По словам правоохранителей происшествие произошло около 12:00 часов в поселке Крыжополь. Бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия, еще один человек скончался во время оказания медицинской помощи.

Еще один пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Топ комментарии
+8
...коли не працює портновсько-зеленське кривосуддя..
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31.12.2024 15:48
+8
Мужик вирвав чеку з гранати і дав її в руки директора.
А ось його запис у фейсбуці, за дві години до вибуху гранати.
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31.12.2024 15:56
+8
как показывает история,когда люди взявшие на себя ,,законное право силы,, игнорируют установленые и принятые правила для ее применения,те кто им должен подчиняться начинает сам применять силу- но уже без правил.
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31.12.2024 15:59
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"Чісто англійскоє вбивство" - головоломка, все засекречено....
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31.12.2024 15:44 Ответить
...коли не працює портновсько-зеленське кривосуддя..
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31.12.2024 15:48 Ответить
Погугліть в якому році радикально оновлено судову систему в Україні з підняттям зп суддям та внесенням змін в Конституцію.
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31.12.2024 15:53 Ответить
тут об этом не принято вспоминать
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31.12.2024 16:00 Ответить
Мужик вирвав чеку з гранати і дав її в руки директора.
А ось його запис у фейсбуці, за дві години до вибуху гранати.
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31.12.2024 15:56 Ответить
как показывает история,когда люди взявшие на себя ,,законное право силы,, игнорируют установленые и принятые правила для ее применения,те кто им должен подчиняться начинает сам применять силу- но уже без правил.
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31.12.2024 15:59 Ответить
Шось дуже особисте - коли себе не пожалів
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31.12.2024 16:03 Ответить
Дядько Лінч ?
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31.12.2024 16:13 Ответить
Разом з полковником Кольтом.
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31.12.2024 16:40 Ответить
Тобто, Крижопіль реально існує ? 😮
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31.12.2024 16:17 Ответить
Існує, існує.
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31.12.2024 16:20 Ответить
... і футбольний клуб крижопольській "Трактор" теж ? 😆
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31.12.2024 16:25 Ответить
******* кого-то и пришла ответка
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31.12.2024 16:18 Ответить
Чоловіка звільнили з роботи, наступного дня прийшов відомстити. Мабудь відносини теж були не з кращих.
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31.12.2024 16:19 Ответить
тенденцию не остановить !!! БОРЗОТА и БЕСПРЕДЕЛ власть имущих ЗАШКАЛИВАЕТ !!! перед этим суд обосравшись отправил парня на пожизненное , теперь люди будут уходить от суда таким образом !!! если ничего в стране не будет менять мы друг друга переххххм , на радость росии !!!!((( подождите увидите когда вернуться домой ДРОНЩИКИ и ФРОНТОВИКИ домой , мало не покажется ((( , я с ужасом это ожидаю ((?
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31.12.2024 16:30 Ответить
Люди доведені до відчаю. 3 роки йде активна війна. Депрессія та загострене відчуття справедливості, роблять свою справу. Якщо раніше люди кінчали життя самогубством, то зараз, при великій кількості зброї, забирають з собою не тільки себе, а і своїх кривдників! Далі буде більше!
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31.12.2024 16:32 Ответить
і я це схвалюю, інші способи не проходять, вбивають,крадуть мільярди і знову вбивають, хоч це шлях у нікуди.
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31.12.2024 17:50 Ответить
"...не обращайте внимания, это старинный красивый обычай". (©)
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31.12.2024 16:36 Ответить
будь-яка подія неминуча... інакше вона б не сталася
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31.12.2024 16:53 Ответить
По - чоловічому хлопці привітали один одного з наступаючим Новим роком , це жахливо !!
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31.12.2024 17:10 Ответить
Має функціонувати правосуддя .
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31.12.2024 17:55 Ответить
Крыжополь разве не выдуманный город?
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31.12.2024 19:35 Ответить
Цей чоловік - герой.
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31.12.2024 19:48 Ответить
 
 