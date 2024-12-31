В кабинете руководителя предприятия в Винницкой области прогремел взрыв: три человека погибли, один травмирован

Днем вторника, 31 декабря, в поселке Крыжополь Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий. Погибли три человека, еще один человек получил травмы, его госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По словам правоохранителей происшествие произошло около 12:00 часов в поселке Крыжополь. Бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия, еще один человек скончался во время оказания медицинской помощи.

Еще один пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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