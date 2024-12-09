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Новини
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Невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку в Харкові

Біля поліцейського відділку в Харкові підрвали вибухівку

9 грудня поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Поліції Харківської області.

"Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.
Подія сталася 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо у неділю, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Також читайте: Затримано корегувальника, який "зливав" у проросійські чати місця дислокації українських захисників у Харкові, - СБУ

Автор: 

вибух (4444) вибухівка (470) Нацполіція (15151) Харків (5581)


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Топ коментарі
+10
Тобі в сраку треба було її запхати.
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09.12.2024 19:02
+5
А треба було не біля, а в середині мусорного відділу!
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09.12.2024 18:57
+5
Пішов геть, кацапня
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09.12.2024 19:02
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А треба було не біля, а в середині мусорного відділу!
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09.12.2024 18:57 Відповісти
Тобі в сраку треба було її запхати.
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09.12.2024 19:02 Відповісти
Пішов геть, кацапня
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09.12.2024 19:02 Відповісти
Ну це у себе в мацкві зробиш кацап.
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09.12.2024 19:31 Відповісти
Тобто камери не працюють? Охорони ніякої нема? І все це у фронтовому місті?
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09.12.2024 19:15 Відповісти
мусорылы самые беспечные люди,в мое время парня покинувшего пост у входа, в период прохождении оппераций перехват и заслон после нападения на инкассаторов,отлучку в 5 мин оценили моментальным увольнением
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09.12.2024 19:35 Відповісти
Знову ждуни бавляться???
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09.12.2024 19:30 Відповісти
От для чого така поліція,котра неможе себе охороняти.
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09.12.2024 20:25 Відповісти
а це що? Фотка з місця події??
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09.12.2024 20:37 Відповісти
Українських гнид розвелось аж дух перехоплює.
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09.12.2024 21:58 Відповісти
 
 