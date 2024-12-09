Невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку в Харкові
9 грудня поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Поліції Харківської області.
"Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.
Подія сталася 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо у неділю, 8 грудня, у Слобідському районі Харкова біля відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій.
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