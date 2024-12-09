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Новости
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Неизвестные подорвали взрывчатку возле полицейского отделения в Харькове

Біля поліцейського відділку в Харкові підрвали вибухівку

9 декабря вблизи полицейского участка в Холодногорском районе Харькова прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Полиции Харьковской области.

"Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.
Происшествие произошло 9 декабря около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Слободском районе Харькова возле отделения полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

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Автор: 

взрыв (6738) взрывчатка (842) Нацполиция (16458) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+10
Тобі в сраку треба було її запхати.
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09.12.2024 19:02
+5
А треба було не біля, а в середині мусорного відділу!
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09.12.2024 18:57
+5
Пішов геть, кацапня
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09.12.2024 19:02
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А треба було не біля, а в середині мусорного відділу!
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09.12.2024 18:57 Ответить
Тобі в сраку треба було її запхати.
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09.12.2024 19:02 Ответить
Пішов геть, кацапня
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09.12.2024 19:02 Ответить
Ну це у себе в мацкві зробиш кацап.
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09.12.2024 19:31 Ответить
Тобто камери не працюють? Охорони ніякої нема? І все це у фронтовому місті?
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09.12.2024 19:15 Ответить
мусорылы самые беспечные люди,в мое время парня покинувшего пост у входа, в период прохождении оппераций перехват и заслон после нападения на инкассаторов,отлучку в 5 мин оценили моментальным увольнением
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09.12.2024 19:35 Ответить
Знову ждуни бавляться???
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09.12.2024 19:30 Ответить
От для чого така поліція,котра неможе себе охороняти.
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09.12.2024 20:25 Ответить
а це що? Фотка з місця події??
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09.12.2024 20:37 Ответить
Українських гнид розвелось аж дух перехоплює.
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09.12.2024 21:58 Ответить
 
 