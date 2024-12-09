Неизвестные подорвали взрывчатку возле полицейского отделения в Харькове

9 декабря вблизи полицейского участка в Холодногорском районе Харькова прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Полиции Харьковской области.

"Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.

Происшествие произошло 9 декабря около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Слободском районе Харькова возле отделения полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

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