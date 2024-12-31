Россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная проблема для ВСУ, - Буданов
Украина все еще побеждает Россию в войне дронов, однако сейчас использование врагом оптоволоконных FPV-дронов создает огромную проблему для украинских войск.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года", - рассказал он.
По словам главы ГУР, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.
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+35 Прощай немытая раССея
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+33 Деніс Войцеховський
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+29 Поділля16
показать весь комментарий31.12.2024 16:45
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Пожалуйста, подождите...
Наші волонтери теж такі виготовляють, але вони у рази дорожчі.
Смішно було диванним довбойобам які сміялись що волокно буде об дерева рватись.
- хто хоч раз був на нулі скаже , що це повна маячня !
2. Оптоволоконні дрони це фактично ПТУРи які можуть облетіти заваду чи скоригувати траекторію. Ніяких фігур вищого пілотажу або складних маневрів вони не виконують.
нагугли чи що як ця приблуда виглядає.
ціна 20 000 -25 000 грн
Дальність такого оружия - до 4-5 км
А рашисти взяли,і зробили навколо цистерн на базах....ну дурні рашисти
FPV ніхто нічим не збиває
одні барани кругом - зате мільйон порад
Ви бачили що таке FPV ???
гепард на нього не наведеться, кулеметників в засадах стільки немає
скільки їх літає
не клейте дурня, хіба Ви ні разу не бачили як наші FPV застосовують ?
.бо рашисти дурні,зовсім глухі і нічого не бачать.
Язик-до Києва доведе
а ще , бачив у ютубі, як канадійський дрон тягав довгу пилку вздовж електричних дротів і обпилював гілля
Ну і дробовиків ніхто не відміняв.
чи більш точних.