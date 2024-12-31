Россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная проблема для ВСУ, - Буданов

Украина все еще побеждает Россию в войне дронов, однако сейчас использование врагом оптоволоконных FPV-дронов создает огромную проблему для украинских войск.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года", - рассказал он.

По словам главы ГУР, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

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