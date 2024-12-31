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Россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная проблема для ВСУ, - Буданов

Буданов: Росія у війні масово використовує оптоволокні FPV-дрони

Украина все еще побеждает Россию в войне дронов, однако сейчас использование врагом оптоволоконных FPV-дронов создает огромную проблему для украинских войск.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года", - рассказал он.

По словам главы ГУР, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов об авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines: "Его сбила российская система Панцирь-С1"
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Топ комментарии
+35
Спочатку три місяці розповідаємо, що наявність таких дронів у паРашки - ІПСО, а потім починаємо розробляти свої аналоги та думати про протидію...
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31.12.2024 16:30
+33
Ще у 22-му нашому МО пропонували цю технологію. Яйцекрадівці посміялись, а тепер он русню в паніці намагаємось наздогнати і придумати захист від цієї простої, але фантастично дієвої зброї.
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31.12.2024 16:35
+29
Кацапи не тільки виготовляють оптоволоконні дрони, вони виготовили массу нових ракет, вдосконалюють КАБи..., а Боневтік Потужний навичвся виготовляти тілоьки одне - відоси і телемарафон(те, що вміє). Але цим ворога не перемогти. Обіцяв недавно про якісь "довгі Нептуни", хоча Нептун не його виріб, а він за майже 6 років свого обноосібного правління крім брехні і обіцянок нічого не створив і не створить. Був би хоч трішечки адекватний - пішов би геть, щоб інші витягнули країхну, але він не піде, йому влада дуже сподобалася.
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31.12.2024 16:45
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То добре що Україна переймає. Слава ЗЕ!
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31.12.2024 16:28 Ответить
Лідору Слава!
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31.12.2024 17:05 Ответить
Словімо його!
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31.12.2024 17:17 Ответить
Казати 3 рази чи 95 разів?...
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31.12.2024 20:34 Ответить
Спочатку три місяці розповідаємо, що наявність таких дронів у паРашки - ІПСО, а потім починаємо розробляти свої аналоги та думати про протидію...
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31.12.2024 16:30 Ответить
ти дебіл?!
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31.12.2024 16:56 Ответить
А ты?
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31.12.2024 16:59 Ответить
ця проблема існує тому що війна диспропорційна , у нас немає стільки дурного мʼяса , нам би ще одну Україну з іншого боку яка б ******* підарів , діло б пішло , років за 3 ми б їх зтерли в ноль
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31.12.2024 16:31 Ответить
За то в нас є придурки-м'ясники.
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31.12.2024 19:32 Ответить
Дрон із ножицями замість дробовика
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31.12.2024 16:34 Ответить
Ще у 22-му нашому МО пропонували цю технологію. Яйцекрадівці посміялись, а тепер он русню в паніці намагаємось наздогнати і придумати захист від цієї простої, але фантастично дієвої зброї.
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31.12.2024 16:35 Ответить
Добре, що хоч "весільні дрони" пішли в діло, бо тварюка рєзніков довго пручався.
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31.12.2024 17:23 Ответить
що там наздоганяти, бабіни волокна продаються на промі різної довжини, до 10км.
Наші волонтери теж такі виготовляють, але вони у рази дорожчі.
Смішно було диванним довбойобам які сміялись що волокно буде об дерева рватись.
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31.12.2024 17:28 Ответить
хенерали затупили, що поробиш, не вперше
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31.12.2024 19:29 Ответить
За словами очільника ГУР, наступного року планується робота над тим, щоб знайти технологічне рішення для протидії величезній кількості таких безпілотників. (((Це величезна проблема для ЗСУ, - Буданов -тут дві проблеми для України .Рашистські безпілотники і бездіяльність антиукраїнської влади вже зараз.
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31.12.2024 16:37 Ответить
👍🤝😠
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31.12.2024 17:15 Ответить
Україна все ще перемагає Росію у війні дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3527914
- хто хоч раз був на нулі скаже , що це повна маячня !
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31.12.2024 16:37 Ответить
Цікаво як дрон розмотує 10 км такого дроту та як декілька дронів не рвуть це павутиння один одному.
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31.12.2024 16:40 Ответить
Оптоволокно дуже легке і міцне. ПТУРи на дротах літають з 60-х років минулого століття.
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31.12.2024 16:42 Ответить
ПТУРи потужні та летять практично прямолінійно. Але ж дрон виконує різноманітні зміни напрямків. Я не фахівець. Просто цікава технологія використання кабельного керування для маневреної техніки та ще й за кілометри від оператора. Щосб подібне в промислових підводних роботах але там в сотнях метрів відстань і безліч телеметрії на 360 градусів. Плюс кабельна лебідка на посту оператора або змотує кабель або намотує його у разі приближення апарата.
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31.12.2024 16:51 Ответить
Вони літають вже у величезній кількості, і це факт. РЕБ на них не діє від слова зовсім, і це теж факт.
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31.12.2024 16:53 Ответить
ніхто нічого не змотує - на дроні одноразова шпуля з оптоволокном
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31.12.2024 16:57 Ответить
Ясно. А як попереджуються розриви волокна при одночасному вильоті багатьох дронів та при їхніх маневрах у небі?
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31.12.2024 16:59 Ответить
їх немає настільки багато щоб один заплутався у волосні іншого
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31.12.2024 17:05 Ответить
Та вже нагуглив. Шпулька невеличка на 10 км та аккум і модуль. Ціна в районі 6-7 сотень зелених. Зрозумів, що ставиться практично на будь який дрон.
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31.12.2024 17:17 Ответить
ах вже нагуглив.
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31.12.2024 17:32 Ответить
1. В одному місці багато дронів (одного типу) не літає. Проблеми нема.
2. Оптоволоконні дрони це фактично ПТУРи які можуть облетіти заваду чи скоригувати траекторію. Ніяких фігур вищого пілотажу або складних маневрів вони не виконують.
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31.12.2024 19:38 Ответить
Катушка с волокном установлена на дроне и это обеспечивает постоянное натяжение и маневренность у оператора "концы".
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31.12.2024 17:17 Ответить
Тобто, вона вона самостійно намотується при розвороті дрона наприклад на 180?
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31.12.2024 17:22 Ответить
Волокно разматывается и находится в "провисе" и на земле. Вот при развороте на 180 возможен зацеп и даже обрыв.
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31.12.2024 17:29 Ответить
діду дрон несе на "борту" бабіну волокна яке по мірі руху розмотується та лягає на землю.
нагугли чи що як ця приблуда виглядає.
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31.12.2024 17:31 Ответить
5 км дрота (котушка з оптоволокном ) важать 1,250-1,400 кг
ціна 20 000 -25 000 грн
Дальність такого оружия - до 4-5 км
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31.12.2024 17:26 Ответить
Що цікаво, що сировина, з якої роблять "ниточки" для таких дронів, має вкрай низьку вартість. По-суті, це пісок.
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31.12.2024 16:40 Ответить
З цим оптоволокном те ж саме, що й з українськими ракетами.
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31.12.2024 16:45 Ответить
Кацапи не тільки виготовляють оптоволоконні дрони, вони виготовили массу нових ракет, вдосконалюють КАБи..., а Боневтік Потужний навичвся виготовляти тілоьки одне - відоси і телемарафон(те, що вміє). Але цим ворога не перемогти. Обіцяв недавно про якісь "довгі Нептуни", хоча Нептун не його виріб, а він за майже 6 років свого обноосібного правління крім брехні і обіцянок нічого не створив і не створить. Був би хоч трішечки адекватний - пішов би геть, щоб інші витягнули країхну, але він не піде, йому влада дуже сподобалася.
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31.12.2024 16:45 Ответить
І звісно , це все , ти написав сидячи в окопі ..?
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31.12.2024 17:16 Ответить
Ні, я це все написав зі свого будинку, куди приїхав на три дні. Пане чи пані NNN, не використовуйте такі патріотичні слова, як "окоп" і "фронт", бо ваш Боневтівк Потужний Херпіду показав і довів, що краще чотирижди відкосити, набрехати наріду 73% і в достатку сидіти в затишному і теплому бінкері, ходити регулярно в спортзал, оточити исебе дівчатками, які будуть зщігрівати і кавої і іншим теплом..., отримуючи від кожної обороткми мільярди.
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31.12.2024 17:31 Ответить
Хто ж б міг подумати-передбачити!!!!? ????
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31.12.2024 16:49 Ответить
Я так розумiю, що ваш комент це сарказм?
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31.12.2024 17:18 Ответить
Ні... просто в мене оху..... обурення закипіло і кришку зірвало
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31.12.2024 21:30 Ответить
Розумiю...🥺
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01.01.2025 07:59 Ответить
Треба виготовляти дрони-павуки, що відстрілюють сітки-павутиння. Мізки у народа для цього є, а бажання у влади немає!
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31.12.2024 16:55 Ответить
Я про сітку- рабицю говорив проти дронів,на енерго підстанції..з мене сміялись...
А рашисти взяли,і зробили навколо цистерн на базах....ну дурні рашисти
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31.12.2024 17:00 Ответить
У нас начебто вже з дробовиками дрони літають, але як з дрона той кабель помітити і прострелити ще те питання...
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31.12.2024 19:44 Ответить
Коли РЕБ не бере то збивати - шо ше можна видумати
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31.12.2024 16:56 Ответить
збивал стільки немає скільки їх летить
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31.12.2024 16:58 Ответить
Так любии дрон - опто чи не опто потрібно збивати чи садити - шо тут видумаєш
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31.12.2024 17:05 Ответить
іде мова про FPV - від них був дієвий захід - РЕБ
FPV ніхто нічим не збиває

одні барани кругом - зате мільйон порад
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31.12.2024 17:08 Ответить
Не смшно - такии самии дрон - тільки на оптоволокні - шо мішає иого збити з кулемета чи Гепарда
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31.12.2024 17:12 Ответить
а мені дуже смішно від таких порад
Ви бачили що таке FPV ???
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31.12.2024 17:16 Ответить
Це ж Стелс - шо він не помітнии
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31.12.2024 17:19 Ответить
та він не непомітній, а маленький і застосовується сотнями

гепард на нього не наведеться, кулеметників в засадах стільки немає
скільки їх літає

не клейте дурня, хіба Ви ні разу не бачили як наші FPV застосовують ?
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31.12.2024 17:22 Ответить
Для чого ця мова - тои самии дрон - тільки РЕБ не бере - поки нічого кращого - як збивати не придумали - то шо робити?
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31.12.2024 17:33 Ответить
добре - збивайте
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31.12.2024 17:35 Ответить
...він не клеїть..... Він демонструє....
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31.12.2024 18:05 Ответить
С Гепарда по комарам?
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31.12.2024 17:22 Ответить
аякжеж...Більше треба хвалитись своїми досягненнями.
.бо рашисти дурні,зовсім глухі і нічого не бачать.
Язик-до Києва доведе
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31.12.2024 16:57 Ответить
кацапи першими застосували цю технологію
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31.12.2024 17:09 Ответить
Но распи*дели наши, как и с кабами.
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31.12.2024 17:25 Ответить
А ти де був, телезірка срана?
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31.12.2024 17:02 Ответить
величезна проблема для війська - це твій ******* шеф...
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31.12.2024 17:02 Ответить
Може лазером яким різати ці дроти?
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31.12.2024 17:20 Ответить
Однозначно шо надо решать проблему с "хвоста".
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31.12.2024 17:24 Ответить
"хвост" на дроні (котушка з оптоволокном )
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31.12.2024 17:28 Ответить
Нет, это волокно, которое тянется хвостом за дроном.
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31.12.2024 17:32 Ответить
як??
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01.01.2025 19:42 Ответить
Думаю...пока
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01.01.2025 20:51 Ответить
в принципі так. хвалилися ж що в нас є лазер "тризуб" . от і настав час його перевірить і ціль підходяща
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31.12.2024 18:47 Ответить
Якщо з дробовика мілкою дроб'ю спробувати перебити, оптоволокно должноб взяти. Або дрон-ножиці придумать.
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31.12.2024 17:34 Ответить
Там мелкая ниточка, радиусом с пол миллиметра. Попасть дробью нереально. А вот придумать какие-нибудь летающие "бритвы-лопасти" и перерубать то оптоволокно, кажется чуть-ли неединственным решением.
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31.12.2024 18:12 Ответить
так, щось подібне до диска церкулярної пилки, металеве та гостре
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31.12.2024 19:40 Ответить
взагалі то чув про мисливські постріли (на малу пташку) де дріб зв'язана між собою риболовною лєскою. і стріляють нею в контейнерах що розкривається за 50 метрів, а не через 5-10 як зазвичай.
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31.12.2024 18:46 Ответить
в дротових дронах або шпуля стоїть на дроні, або стоять дві шпулі, на дроні та на землі, які змотуються/розмотуються в протифазі : якщо дрон п'ятиться назад, то дрот провисає і може заплутатися в деревах - от як змусити дрон п'ятитися ? це задача
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31.12.2024 17:37 Ответить
Всі негаразди в тому, що при владі шапіто, яке не здатне ні на що, крім красти, брехати і відосіки випускати
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31.12.2024 18:15 Ответить
на бабу ягу причепити гирьку на мотузці і тралити небо перед окопами як кацапи якорем рвали фінські кабеля. за один заход можна буде намотати ординських дронів оберемок. ну або заточити шмат рейки і різати ті оптоволоконні дроти. ось так . дешнво і сердито
а ще , бачив у ютубі, як канадійський дрон тягав довгу пилку вздовж електричних дротів і обпилював гілля
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31.12.2024 18:42 Ответить
Потрібні ''дрони-різаки'', які би різали оптоволокно.
Ну і дробовиків ніхто не відміняв.
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31.12.2024 19:29 Ответить
Значить, з'являться антидронові снайпери, що матимуть інформацію з радарів Гепардів
чи більш точних.
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31.12.2024 19:57 Ответить
Чтобы волокно треснуло, радиус изгиба должен быть порядка 25 мм...
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31.12.2024 20:58 Ответить
А что мешает юзать свои оптоволоконные по питарашками,
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01.01.2025 18:18 Ответить
 
 