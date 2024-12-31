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Великобритания (4717) Балтия (321) россия (92999) дроны (3556)

Великобритания закупает дальнобойные дроны Modini Dart 250 для сдерживания агрессии РФ в Балтийском регионе, - СМИ

Министерство обороны Великобритании подписало контракт с компанией Modini на закупку дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, известных в британской терминологии как One Way Effector (OWE). Единственной известной разработкой компании является реактивный беспилотник Dart 250.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что контракт предусматривает поставку дронов в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов стерлингов (около 9,4 млн долларов).

В то же время название конкретного дрона, который закупает Лондон, не разглашается.

Как указывает Defense Expresss, единственным известным проектом компании Modini является Dart 250 - реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг, а также довольно продвинутой системой навигации с полетом с огибанием рельефа местности.

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Велика Британія закуповує далекобійні дрони Modini Dart 250 для стримування агресії РФ

Известно, что первые дроны будут готовы уже с 2025 года.

Как пишет UK Defence Journal, контактирование дронов происходит в рамках операции НАТО Operation Cabrit под руководством Великобритании, которая направлена на увеличение присутствия Альянса в Балтийском регионе для сдерживания агрессии России. То есть Dart 250 будет направлен именно против РФ.

При этом, как добавляет Defense Express, дизайн Dart 250 может напоминать дроны, которые украинские разработчики демонстрировали как новейшие проекты.

"И во время неопределенности относительно внешнего вида "Паляниці" мог считаться ею... Вполне возможно, что боевое крещение Dart 250 уже давно прошел и на практике доказал свою эффективность", - добавляет издание.

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Modini Dart
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купуйте , щоб кацапи їх збивали ,а ви висловлювали стурбованість .
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31.12.2024 17:08 Ответить
Закуповують, щоб ніколи їх не використати. Зброя цього типу - це не сили ядерного стримування, що по суті призначені не для застосування, а існування в якості потенційної загрози для ворога. Якщо жодне кацапське корито не буде потоплене в Балтійському морі в найближчий час, то рашисти скоро обірвуть не лише другу лінію силового кабелю між Естонією та Фінляндією, а й а заблокують країнам Балтії торгові порти. Що тоді робитииуть комерсанти, які втрачатимуть прибутки через це?
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31.12.2024 17:13 Ответить
І скільки вони куплять,20 штук???2 000 хоча б,а потім поділились з нами
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31.12.2024 17:17 Ответить
От Вам шановні і відповідь на сьогоднішнє (і не тільки) роздування щік зеленими - зростання виробництва зброї, спроможності СПК зросли вшестеро, українські дрони.......
А Паляниця, схоже це таки Dart 250 з Великобританії. Не здивуюсь якщо взагалі в подарунок від Лондона. Хіба може колеса прикрутили, за багато-багато гривень.
Хочеться звісно помилятись, але....це вже не перший дивний збіг з озброєнням.
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31.12.2024 17:21 Ответить
 
 