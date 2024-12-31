Великобритания закупает дальнобойные дроны Modini Dart 250 для сдерживания агрессии РФ в Балтийском регионе, - СМИ

Министерство обороны Великобритании подписало контракт с компанией Modini на закупку дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, известных в британской терминологии как One Way Effector (OWE). Единственной известной разработкой компании является реактивный беспилотник Dart 250.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что контракт предусматривает поставку дронов в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов стерлингов (около 9,4 млн долларов).

В то же время название конкретного дрона, который закупает Лондон, не разглашается.

Как указывает Defense Expresss, единственным известным проектом компании Modini является Dart 250 - реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг, а также довольно продвинутой системой навигации с полетом с огибанием рельефа местности.

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Известно, что первые дроны будут готовы уже с 2025 года.

Как пишет UK Defence Journal, контактирование дронов происходит в рамках операции НАТО Operation Cabrit под руководством Великобритании, которая направлена на увеличение присутствия Альянса в Балтийском регионе для сдерживания агрессии России. То есть Dart 250 будет направлен именно против РФ.

При этом, как добавляет Defense Express, дизайн Dart 250 может напоминать дроны, которые украинские разработчики демонстрировали как новейшие проекты.

"И во время неопределенности относительно внешнего вида "Паляниці" мог считаться ею... Вполне возможно, что боевое крещение Dart 250 уже давно прошел и на практике доказал свою эффективность", - добавляет издание.

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