Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ

Во вторник, 31 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ под №900/2024 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Что известно об Андрее Тупикове?

Андрей Тупиков является майором МВД Украины.

13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, он был награжден орденом Даниила Галицкого.

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