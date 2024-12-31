Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ
Во вторник, 31 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ под №900/2024 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Что известно об Андрее Тупикове?
Андрей Тупиков является майором МВД Украины.
13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, он был награжден орденом Даниила Галицкого.
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+19 Oresta Bartka
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А він такий:
- Боїться, значить поважає!
... чи може татаров порекомендував?