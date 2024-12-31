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Зеленский (19024) контрразведка (495) назначение (2142) СБУ (19459)

Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ

Зеленський призначив Тупікова став керівником Департаменту контррозвідки СБУ

Во вторник, 31 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ под №900/2024 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Что известно об Андрее Тупикове?

Андрей Тупиков является майором МВД Украины.

13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Читайте: Зеленский назначил главой КГВА Ткаченко вместо Попка
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Топ комментарии
+19
Тут головне, щоб не українець.
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31.12.2024 18:25
+15
Як не єврей, так кацап. Українська влада, вона така "потужно" українска!
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31.12.2024 18:27
+15
Це якийсь сюр.. третій рік війни ****** зелене чмо мало того що кацапа призначає та ще й тупікового.
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31.12.2024 18:29
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Тут головне, щоб не українець.
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31.12.2024 18:25 Ответить
і прізвище відповідне......
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31.12.2024 19:12 Ответить
Хабадом схвалений кандидат ✡️🕎🔯
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31.12.2024 19:42 Ответить
Як не єврей, так кацап. Українська влада, вона така "потужно" українска!
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31.12.2024 18:27 Ответить
Як не кацап так мусор
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31.12.2024 18:45 Ответить
Ну чому, ще татари є.
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31.12.2024 18:47 Ответить
.. і з ментяри в контрозвідку .. потужні ходи найвеличнішого..
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31.12.2024 18:50 Ответить
Це якийсь сюр.. третій рік війни ****** зелене чмо мало того що кацапа призначає та ще й тупікового.
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31.12.2024 18:29 Ответить
Не вірю нікому з прізвищем на -ов.
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31.12.2024 18:29 Ответить
Донцову Дмитру Івановичу також?
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31.12.2024 18:47 Ответить
Він з тої серії , як і Чехов, бо родом вони майже з одних місць. Козаччина азовська, яка межувала з донцями.
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31.12.2024 18:53 Ответить
Донець його прізвище.
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31.12.2024 18:57 Ответить
Проніни, тупікови, баканови. Шо за х**ня?! А куди дівся експєрд Єрмолаєв?
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31.12.2024 18:33 Ответить
Ага , нехай роз'яснить - чому зевлада боїться українців.
А він такий:
- Боїться, значить поважає!
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31.12.2024 18:48 Ответить
фамілія не бентежить піаніста ?
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31.12.2024 18:35 Ответить
Бо в нього у самого штучна, а не родова.
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31.12.2024 18:54 Ответить
Ну що сказати, як військовий, дуже не розумію, як громадянин, ну і **** ти вова.
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31.12.2024 18:36 Ответить
Андрі́й Анато́лійович Тупіков - майор МВС України
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31.12.2024 18:45 Ответить
Мент і контррозвідка? Татаровський....
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31.12.2024 18:48 Ответить
Вангую, що з Новоукраїнки Кіровоградської області.
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31.12.2024 18:50 Ответить
Основна задача контррозвідки СБУ - виявлення агентів Кремля, в першу чергу у владних кабінетах. Так що копати є що, але в цьому випадку скорше всього все буде навпаки і московська резентура отримає ще більш надійніший дах.
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31.12.2024 18:49 Ответить
Черговий кадровий тупік "потужного"?
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31.12.2024 18:54 Ответить
Головний з численних недоліків шостого, це кадрова політика.
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31.12.2024 18:56 Ответить
Вже доведено на суді Дубінського, що зєліну президентську фінансувала Раша. А досі скиглють на зєлю і вибори не вимагають. Може українці геть усі дахом поїхали?
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31.12.2024 19:05 Ответить
Дубінеску відкрив тайну полішинеля
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31.12.2024 19:08 Ответить
Дивно , що татарова не підвищили в званні і не дали нагороди , так багато кадирівців знищив .
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31.12.2024 19:27 Ответить
А може Х......сам і вибрав кандидатуру Потужного? Бо клоун. Рудий Донні теж перед каденцією сутенером влаштувався - возив ескорт-дівах по городах і вєсях як місс Міра. На Банковій шота сталось- ушлі Машовця, змінили начальника контррозвідки, перед тим арештували старшого офіцера ССО. А ДЕ МАЛЮК ? Після того як Роман на свободі, його особистий ворог (сам себе так називав) ані пари з вуст. Ну а таваріщ майор з МВД- та щей Тупіков, це вже занадто.
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31.12.2024 19:28 Ответить
Оці всі призначення "під олів'є" смердять лайном.
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31.12.2024 19:30 Ответить
.... МВС ,СБУ це часом не різні напрямки та методи діяльності ?
... чи може татаров порекомендував?
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31.12.2024 20:45 Ответить
Іде заміна агентів крмля - креатур д'єрьмака які спалилися або не виправдали надій на більш перспективних. Нічого нового. Штатна перестановка ліжок в борделі.
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01.01.2025 11:05 Ответить
 
 