В результате обстрела Успеновки в Донецкой области погибла женщина, - прокуратура
31 декабря россияне обстреляли село Успеновка Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.
"31 декабря 2024 года, в 14:30, оккупационная армия РФ атаковала село Успеновка Покровского района. В результате обстрела получила травмы, несовместимые с жизнью, 58-летняя местная жительница", - рассказала пресс-секретарь.
Тип вооружения, которым был нанесен удар устанавливается.
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