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В результате обстрела Успеновки в Донецкой области погибла женщина, - прокуратура

Наслідки російського обстрілу 31 грудня

31 декабря россияне обстреляли село Успеновка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.

"31 декабря 2024 года, в 14:30, оккупационная армия РФ атаковала село Успеновка Покровского района. В результате обстрела получила травмы, несовместимые с жизнью, 58-летняя местная жительница", - рассказала пресс-секретарь.

Тип вооружения, которым был нанесен удар устанавливается.

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