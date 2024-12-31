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НАТО (8633) Польша (8140) ракеты (3470) Лукасевич Петр (5)

Польша делает все возможное в рамках прописанных правил НАТО для защиты своего неба от ракет РФ, - посол Лукасевич

Посол Лукасевич відповів, чому Польща не збиває російські ракети та дрони

Польша делает все возможное, чтобы усилить оборону своего неба с помощью союзников НАТО, в частности от российских ракет и дронов, которые периодически нарушают воздушное пространство Варшавы во время массированных атак по Украине.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ.

"Польские воздушные силы для того и существуют, чтобы защищать польское воздушное пространство от всех видов угроз - или от ракет, или от дронов. Мы делаем все возможное, чтобы максимально усилить оборону польского неба, безусловно, с помощью союзников по НАТО", - отметил он.

По его словам, Варшава передает Украине такие средства ПВО, которые может, в частности польский ПЗРК "Перун", обороняющий украинское небо.

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Дипломат отметил, что Польша обращается к своим союзникам, расположенным далеко от России, чьему воздушному пространству ничего не угрожает, чтобы они предоставили Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы делаем все возможное для обороны нашего неба в пределах прописанных правил НАТО. И, защищая таким образом свое небо, чем можем максимально помогаем Украине", - добавил Лукасевич.
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Топ комментарии
+5
Ви там, той, як його - бережіть себе. Ваші пілоти й так перевтомлені.
Вже не кажу про фермерів.
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31.12.2024 18:51
+5
кацапськi ракети почувають там як у себе вдома. звiздун..
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31.12.2024 19:12
+5
Репарації за окупацію заходу України 1919-1939
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31.12.2024 19:23
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Ви там, той, як його - бережіть себе. Ваші пілоти й так перевтомлені.
Вже не кажу про фермерів.
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31.12.2024 18:51 Ответить
Але ракета кацапів залетіла і вбила 2х поляків.
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31.12.2024 18:59 Ответить
Ви впевнені, що то ракета кацапів?
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31.12.2024 19:28 Ответить
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31.12.2024 19:39 Ответить
Натякаєш що ракета білоруссссів?
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31.12.2024 19:40 Ответить
Ні, я ні на що не натякаю. Просто сили ППО збивали кацапську ракету. Звичайноь вина кацапів, бо вони запустили свою ракету, а ми її збивали. Якби кацапи її не запустили, то б і ми не збивали. Я щоб переконатися, ще раз запитався у Гугла "чия ракета вбила польських фермерів" і отримав відповідь : ""Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською - ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", - сказав Зьобро.
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31.12.2024 19:46 Ответить
Поляки злякались московію, не здивуюсь що ракета у 'висновку' взагалі стане польською
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31.12.2024 19:51 Ответить
Не знав, що в ЄС можуть давати команди прокуром і слідчим писати у висновках що завгодно, аби не правду. Ви нічого не переплутали? То можливо Зеленський через посла України в Польщі передав "ноту протесту" - претензію до Порльщі?
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31.12.2024 19:56 Ответить
В єс можуть смоктати кацапський газ роками і збагачувати їх воєнпром. Поляк, готуй репарації.
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31.12.2024 20:09 Ответить
Поляки мають готувати нам репарації, не московія? Щось нове. На нас напали кацапи, наші міста і села знищують кацапи, нашу економіку, порти, заводи знищують кацапи, наших людей вбивають кацапи і ще не відомо, коли ми їх зупинемо...а через Польщу в Україну йде 90% військового вантажу, самі поляки передали нам свої танки, бронемашини, САУ, літаки та інше і ще мають платити репарації?
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31.12.2024 20:37 Ответить
Так мають платити мовчки і моцковія теж.
Ще полякам можна сарматизм згадати - вони не слов'яни, принаймні шляхетські роди.
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31.12.2024 21:44 Ответить
Які можуть бути претензії до поляків, за теперішній стан речей маємо дякувати нашим вождям ,яких ми мали з 1991 р.
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31.12.2024 19:05 Ответить
Репарації за окупацію заходу України 1919-1939
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31.12.2024 19:23 Ответить
Шановний пане, коли Польща вступала в ЄС і НАТО Україна підписала всі необхідні докумеенти і претензій до Польщі в нас не було. Можуть виникнути питання у поляків до нас, коли будемо вступати в НАТО. Ми з дружиною до війни подорожували по всіх містах України і прийшли до висновку, що ті міста, які були під імперіями Польщі, чи Австрії залишили для нас культурну спадщину: храми, палаци, гарні будинки, особливо місто Львів та Чернівці. А ті, що були під кацапами - тюрми і бараки. Найбільше для українців зробили австрійці, чого тільки вартий був їх принц Вишиваний(Василь Вишиваний), якого потім викрали кацапи і катували в тюрмі міста Києва. Василь Вишиваний хотів стати українцем, одягав нашу вишиванку. Австріяки(за угорців не пишу, хоча імперія була Австро-угорська) давали можливість вивчати навіть українську мову. А кацапи навпаки, забороняли українську, палили наші книги, виправляли молитовники. Ось така була різниця навіть між імперіями.
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31.12.2024 19:42 Ответить
Ти забуваєш століття польської панщини.
Якби 2 світова не послабила їх, зараз би мали другу моцковію на західному кордоні.
Вони нам навічно винні.
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31.12.2024 19:53 Ответить
Я не забуваю польську окупац2ію, панщину..., я написав факти, які говорять самі про себе, що польські і австрійські імперці крім свого збагачення будували в тих містах шикарні палаци, парки, вокзали, церкви, театри, школи..., які мали вигляд європейських міст, а кацапи крім бараків, тюрем, сміттєзвалищ біля підприємств нічого. Чи Ви будуте заступатися за кацапів?
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31.12.2024 20:04 Ответить
Все що ніби побудовано - нашою кров'ю побудовано. Жодних заслуг тут немає. Московити он дніпрогес будували за кошти американців. Не пересмикуй, поляк. Готуй репарації.
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31.12.2024 20:11 Ответить
Пане, невже Ви так думаєте, про що написали? Поляки і австійці нам залишили велику спадщину, мову, культуру, традиції, а кацапи тільки великі цвинтарі. Звичайно по відношенню до наших громадян жодна імперія не була толерантною, але якщо подивитися на російські, польську і австро-угорську, то найгірше жилося там, які землі контролювали кацапи. Що стосується Дніпрогес, інших великих будівницств, то їх будували не кацапи, а наші громадяни під керівництвом американців, голландців, валійців(підприємець Юз), розбудувавший економуку Донбасу. А гроші "червоні вбивці" взяли в Україні, коли голодоморами заморили мільйони наших громажян та забрали зерно і інші продукти, продавших їх за копійки на Захід. Чи кацапи привезли гроші, станки, обладнання з московії?
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31.12.2024 20:45 Ответить
Пани на польщі, в Україні - добродії. Україні винні всі - і поляки, і захід, і моцковія. Всі будуть платити і каятись. Ми нічого не забудемо.
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31.12.2024 21:47 Ответить
кацапськi ракети почувають там як у себе вдома. звiздун..
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31.12.2024 19:12 Ответить
Роздування щок та пердь в калюжу- "все можливе".
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31.12.2024 19:27 Ответить
Тобто нічого не робить
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31.12.2024 19:47 Ответить
 
 