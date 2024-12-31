Польша делает все возможное в рамках прописанных правил НАТО для защиты своего неба от ракет РФ, - посол Лукасевич

Польша делает все возможное, чтобы усилить оборону своего неба с помощью союзников НАТО, в частности от российских ракет и дронов, которые периодически нарушают воздушное пространство Варшавы во время массированных атак по Украине.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ.

"Польские воздушные силы для того и существуют, чтобы защищать польское воздушное пространство от всех видов угроз - или от ракет, или от дронов. Мы делаем все возможное, чтобы максимально усилить оборону польского неба, безусловно, с помощью союзников по НАТО", - отметил он.

По его словам, Варшава передает Украине такие средства ПВО, которые может, в частности польский ПЗРК "Перун", обороняющий украинское небо.

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Дипломат отметил, что Польша обращается к своим союзникам, расположенным далеко от России, чьему воздушному пространству ничего не угрожает, чтобы они предоставили Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы делаем все возможное для обороны нашего неба в пределах прописанных правил НАТО. И, защищая таким образом свое небо, чем можем максимально помогаем Украине", - добавил Лукасевич.