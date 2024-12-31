Войска РФ совершили 36 обстрелов Сумщины разными типами вооружения
31 декабря россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Шосткинская громада: враг осуществил ракетные удары.
- Хотинская община: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв), из минометов (9 взрывов). В результате обстрела поврежден автомобиль.
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), артиллерийский обстрел (8 взрывов), атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
- Тростянецкая громада: враг совершил ракетный удар (1 взрыв).
- Эсманская община: россияне ударили из минометов (4 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
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Mikola Mazurenko
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Luk Viktor
показать весь комментарий31.12.2024 22:11 Ответить Мне нравится 0
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