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Войска РФ совершили 36 обстрелов Сумщины разными типами вооружения

Наслідки російських обстрілів Сумщини 31 грудня

31 декабря россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Шосткинская громада: враг осуществил ракетные удары.
  • Хотинская община: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв), из минометов (9 взрывов). В результате обстрела поврежден автомобиль.
  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), артиллерийский обстрел (8 взрывов), атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Тростянецкая громада: враг совершил ракетный удар (1 взрыв).
  • Эсманская община: россияне ударили из минометов (4 взрыва).
  • Белопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

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31.12.2024 22:09 Ответить
пірамідки не так лягли....
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31.12.2024 22:11 Ответить
 
 