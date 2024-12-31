В Запорожской области прогремели взрывы, - ОВА

Вечером 31 декабря в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Ранее он предупреждал, что существует угроза применения врагом КАБов и беспилотников по Запорожской области.

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