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В Запорожской области прогремели взрывы, - ОВА

вибух

Вечером 31 декабря в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Ранее он предупреждал, что существует угроза применения врагом КАБов и беспилотников по Запорожской области.

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Підтверджую.
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31.12.2024 22:50 Ответить
А гардон козляра кончений...
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31.12.2024 23:13 Ответить
 
 