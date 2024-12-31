В Запорожской области прогремели взрывы, - ОВА
Вечером 31 декабря в Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Взрывы в Запорожской области", - написал он.
Ранее он предупреждал, что существует угроза применения врагом КАБов и беспилотников по Запорожской области.
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Найгун Надвід
показать весь комментарий31.12.2024 22:50 Ответить Мне нравится 0
Марта Шепель fda0629b
показать весь комментарий31.12.2024 23:13 Ответить Мне нравится 7
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