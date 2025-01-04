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Новости Война
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Путин рассматривал возможность применения ядерного оружия против Украины, но вмешался Китай, - Блинкен

Блінкен про ядерні погрози путіна

В администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.

Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Блинкена, насколько серьезно США воспринимали угрозы российского диктатора Владимира Путина ядерным оружием.

По словам госсекретаря, США были "очень обеспокоены" российскими угрозами. По американским данным, глава Кремля как минимум рассматривал вариант применения ядерного вооружения.

"Даже когда вероятность возрастает с пяти до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - цитирует издание слова Блинкена.

Госсекретарь отметил, что ядерное оружие было одним из вопросов, в которых Китай, вероятно, помог США, несмотря на поддержку Пекином России.

"У нас есть причины верить, что Китай связался с Россией и сказал: "Не делайте этого"", - заявил дипломат.

По мнению Блинкена, подобная коммуникация могла произойти, когда США уведомили Китай о планах Путина разместить ядерное оружие в космосе.

Читайте также: Риск ядерной эскалации Россией остается низким, - разведка США

Автор: 

путин владимир (31295) россия (95615) США (26743) ядерное оружие (1336) Блинкен Энтони (937) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+36
Як завжди стурбовані імпотенти… чекали дуже серйозно стурбовані бла бла бла ….
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04.01.2025 00:14
+28
Не США,а Китай.Нинішня Америка шмата,об яку витирають ноги всі,кому охота .
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04.01.2025 00:18
+17
На людей їм похер. Треба волати,що у нас " нарушають права геїв та лесбіянок". Тоді пришлють комісію гарантовано.
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04.01.2025 00:53
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Це ж блінкен. Постійно перелякана істота, яка спеціалізується на висловленні занепокоєння...
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04.01.2025 10:57 Ответить
Блінкін як папуга несе якусь яхінею. То все шантаж ***** на який ведуться сцикуни.
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04.01.2025 11:09 Ответить
"Останній квапан" Байдена у боротьбі проти Трампа? - Китайська карта!!! Мало ще погроз наплодило Пуйло з 2007 року (як мінімум)? І що з того вийшло? Всі рази - голий "0" (нуль).
А тепер вимкнемо на мить душу, і ввімкнемо на повну потужність черстве, байдуже й холодне мислення: що ж станеться, коли Пуйло і справді метне в бік України який-небудь ядерний заряд? Через битий тиждень після "широкомасштабного" вторгнення один, певно, не найгірший оглядач (родом із Сум), впевнено доводив журналістові що такий поворот тільки ще більше налаштує проти Пуйла й Московщини українців... А світ? Певно, тільки Байден, Меркель та Орбан та ще декілька диктаторів голодної Африки залишаться на боці Пуйла (та й то маскуватимуться).
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04.01.2025 11:26 Ответить
виглядає як:

- наостанок вирішили лизнути китайцям, що ті вміють заспокоїти росіян

- ще раз нагадали: США сруться, сцяться і ригають від будь-яких погроз росію про ядерку.

- але щоб ніхто не побачив коричневу пляму на трусах, блінкен додав: "не так за себе злякались, як за Україну"
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04.01.2025 12:09 Ответить
Багато хто не розуміє, чому РФ не використала тактичну ядерну зброю по західних територіях, які їй по суті не цікаво анексувати і не примусила Україну капітулювати, а вирішила втратити на даний момент понад пів мільйона людей у м'ясних штурмах.
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04.01.2025 13:48 Ответить
Фронт не дуже і посипався, і то тільки ціною 1500 щоденних втрат людей при штурмах українських позицій, втрати на кожен квадратний кілометр непомірно високі.
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04.01.2025 14:25 Ответить
Я не казав що закінчились, в РФ є ракети, каби... але при тому, РФ втрачає щодня 1500 людей-штурмовиків, а захоплює фігню території, непомірний розмін.
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04.01.2025 14:38 Ответить
Неслухайте цих паркетних службовців з Вашингтону. Там владу мають транснаціональні корпорації.Посольства Західних країн спокійно собі працюють у Москві! Через них у 22-23р.р.Україна втратила елітних солдатів, вмотивованих профі.Через міфічний страх в США ядерної ескалації путіна Україна не отримала обіцяну партнерами зброю.Тепер ми маємо іншу армію, "бусифіковану" з відповідними наслідками...масове сзч,не виконання поставлених задач, здача в полон тощо.У Москві все це бачать і будуть грати з Трампом в ту ж гру як і з Байденом.Окопуйте Дніпро, бо свинособаки хочуть його віджати.
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04.01.2025 13:27 Ответить
Репресивна комуністична диктатура продиктувала кривавій квазіліберальній диктатурі не застосовувати ядерну зброю проти криптоліберальної диктатури, яка замість оборони висмоктує всі ресурси у бік криптокапіталістичних опонентів комунізму. Все сходиться.
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04.01.2025 14:01 Ответить
Слухайте, коментувальники. Подякуйте і США і Китаю.
Якби не допомога зовні Путін сьогодні був би в Чернівцях. Україна отримується сьогодні в розмірі якому є виключно завдяки закордону , який, звісно дає мінімум, але як хочете максимум то решту робіть будь ласка самі. А так навіть оборонних споруд , навіть як криворукі москалі побудувати не можемо, згадайте навіть про міни які не в стані розірватися. І то все мейд ін юкрейн! То що ви хочете? На нас просто дивляться як на дикунів. Хтось з вас переймається племенами індіос на амазонці в Бразилії? От так саме дивляться на нас. За щоби ми не взялись , все сиплеться і не працює. І що ви хочете? Якого ставлення?
Так що подякували і працюємо над СОБОЮ.
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04.01.2025 16:41 Ответить
ти сам дикун і індіос на амазонці в Бразилії. Сдриснув з України сс*ло? то якого ти хочеш ставлення до себе? повчає він. Своїх серливих макаронників іди повчай.
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04.01.2025 16:50 Ответить
Старое ЯО давно у них сгнило. Новое - не способны сделать. Иначе бы уже продемонстрировали где-нибудь над Сибирью.
Думаю, они используют всё что могут против нас.
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04.01.2025 17:05 Ответить
Клоуни в коментах сміються з США, ніби штати нам щось винні, або ми самі штат США. Тільки не треба про меморандуми, це не оборонний союз був. Ви спочатку в своїй країні порядок наведіть, а тоді щось Америці пред'являйте. А то вибирають собі Януковичів і Зеленських, а потім на весь світ ображаються
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04.01.2025 17:10 Ответить
а ви на Місяць в той час літали, що так зверхньо говорите "ви обирали"?
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04.01.2025 17:48 Ответить
Я в той час обирав армію, мову. віру, а не гру ***** на піаніно
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04.01.2025 23:29 Ответить
ну тепер що завгодно можна говорити...
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05.01.2025 00:03 Ответить
удачі, голосуйте далі за малоросов
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05.01.2025 01:52 Ответить
Як же китайці з орками розводять америкосів, як лохи ті янки!
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04.01.2025 17:19 Ответить
от і я так думаю. Путін лякав-лякав, а потім усрався, коли доповіли що та зброя в такому стані, що може вибухнути в момент запуску і нікуди не полетіти. Друг і наставник сі швиденько прийшов на порятунок - ще й заробив моральні дивіденти - оголосивши що він три дні тримав ЛІЧНО пуцькіна за руки аби він кнопочку не натискав. Американці все знали,але зраділи що можна дурника зіграти і ніц не робити
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04.01.2025 17:47 Ответить
Опять всеб, одним словом мы с вами, но , воюйте всю свою жизнь, путина не остановить вот так сформулировал между строк Блинкен, так нужно его остановить убить повесить , закапать накуй.. Нужны мощные рычаги с педалями епь его , третий год идет война , учим летчиков в Европе , выучили, где самолеты ??? Докуя вопросов..
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04.01.2025 21:11 Ответить
Шальниє мислі х.....озвучила Рітка Боброєдка - ударіть гдє-то в районе Подкамєнной Тунгускі. І шо, повєрілі. Канєшна. Блінкен спасає морду ліца рафінірованого лівака Саллівена.
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04.01.2025 21:35 Ответить
Ну не сцикунів же із наймогутнішої супердержави світу йому слухати. Вже би не ганьбились, мовчали би в тряпочку. Прос...али усе, перемогу тут, вибори в себе, грьобані страуси!
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04.01.2025 22:51 Ответить
маячня нічого путлер не розглядав ніякого ядерного удару...це блінкін щас виправдовується за свою недолугість з посиланням на кітай....про ядерку кажуть майже 3 роки але навіщо путлеру було приміняти ядерку тоді коли у нього була ще досить міцна армія куча техніки і у всьому перевага?це було іпсо а губошльопи демократи з байденом повелись...або ще гірше зробили вигляд шо повелись тому що не хотіли давати озброєння....
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05.01.2025 00:37 Ответить
Серйозно готувалися до удару ядеркою по Україні: ******** з адміністрації маразматика тренувалися перед дзеркалом кривити жалісливу пику, проголошуючи глибоко-стурбовану, пафосну промову.
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05.01.2025 01:41 Ответить
В далекі совдепівські темні часи я вірила та знала про силу Штатів,та негайну їхню сильну реакцію.Але часи пройшли й...
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05.01.2025 05:12 Ответить
Та шо ви кажите ?! ху* ло хтів ? то якого х..я ,ви забрали наше ЯО, та наші літаки ,і віддали русні ?!!!
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05.01.2025 15:56 Ответить
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