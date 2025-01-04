Путин рассматривал возможность применения ядерного оружия против Украины, но вмешался Китай, - Блинкен

В администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.

Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Блинкена, насколько серьезно США воспринимали угрозы российского диктатора Владимира Путина ядерным оружием.

По словам госсекретаря, США были "очень обеспокоены" российскими угрозами. По американским данным, глава Кремля как минимум рассматривал вариант применения ядерного вооружения.

"Даже когда вероятность возрастает с пяти до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - цитирует издание слова Блинкена.

Госсекретарь отметил, что ядерное оружие было одним из вопросов, в которых Китай, вероятно, помог США, несмотря на поддержку Пекином России.

"У нас есть причины верить, что Китай связался с Россией и сказал: "Не делайте этого"", - заявил дипломат.

По мнению Блинкена, подобная коммуникация могла произойти, когда США уведомили Китай о планах Путина разместить ядерное оружие в космосе.

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