Путин рассматривал возможность применения ядерного оружия против Украины, но вмешался Китай, - Блинкен
В администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.
Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил Блинкена, насколько серьезно США воспринимали угрозы российского диктатора Владимира Путина ядерным оружием.
По словам госсекретаря, США были "очень обеспокоены" российскими угрозами. По американским данным, глава Кремля как минимум рассматривал вариант применения ядерного вооружения.
"Даже когда вероятность возрастает с пяти до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - цитирует издание слова Блинкена.
Госсекретарь отметил, что ядерное оружие было одним из вопросов, в которых Китай, вероятно, помог США, несмотря на поддержку Пекином России.
"У нас есть причины верить, что Китай связался с Россией и сказал: "Не делайте этого"", - заявил дипломат.
По мнению Блинкена, подобная коммуникация могла произойти, когда США уведомили Китай о планах Путина разместить ядерное оружие в космосе.
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А тепер вимкнемо на мить душу, і ввімкнемо на повну потужність черстве, байдуже й холодне мислення: що ж станеться, коли Пуйло і справді метне в бік України який-небудь ядерний заряд? Через битий тиждень після "широкомасштабного" вторгнення один, певно, не найгірший оглядач (родом із Сум), впевнено доводив журналістові що такий поворот тільки ще більше налаштує проти Пуйла й Московщини українців... А світ? Певно, тільки Байден, Меркель та Орбан та ще декілька диктаторів голодної Африки залишаться на боці Пуйла (та й то маскуватимуться).
- наостанок вирішили лизнути китайцям, що ті вміють заспокоїти росіян
- ще раз нагадали: США сруться, сцяться і ригають від будь-яких погроз росію про ядерку.
- але щоб ніхто не побачив коричневу пляму на трусах, блінкен додав: "не так за себе злякались, як за Україну"
Якби не допомога зовні Путін сьогодні був би в Чернівцях. Україна отримується сьогодні в розмірі якому є виключно завдяки закордону , який, звісно дає мінімум, але як хочете максимум то решту робіть будь ласка самі. А так навіть оборонних споруд , навіть як криворукі москалі побудувати не можемо, згадайте навіть про міни які не в стані розірватися. І то все мейд ін юкрейн! То що ви хочете? На нас просто дивляться як на дикунів. Хтось з вас переймається племенами індіос на амазонці в Бразилії? От так саме дивляться на нас. За щоби ми не взялись , все сиплеться і не працює. І що ви хочете? Якого ставлення?
Так що подякували і працюємо над СОБОЮ.
Думаю, они используют всё что могут против нас.