Рашисты в очередной раз атаковали Херсон, ранен мужчина
Вечером пятницы, 3 января, российские захватчики атаковали Корабельный район Херсона. Из-за обстрела пострадал 56-летний мужчина.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
У пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и ранение спины.
Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль