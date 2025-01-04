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Новости Война
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Рашисты в очередной раз атаковали Херсон, ранен мужчина

росіяни обстріляли Херсон

Вечером пятницы, 3 января, российские захватчики атаковали Корабельный район Херсона. Из-за обстрела пострадал 56-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

У пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и ранение спины.

Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Смотрите также: Россияне с дронов обстреляли маршрутку в Херсоне и села в области: травмы получили 6 человек. ФОТО

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обстрел (27259) Херсонская область (4788) война в Украине (3998)


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