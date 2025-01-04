10 января Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды Дэниелс

Избранный президент США Дональд Трамп 10 января 2025 года - за 10 дней до своей инаугурации - должен явиться в суд на оглашение приговора о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство об отмене обвинительного вердикта, хотя дал понять, что новоизбранный президент не окажется за решеткой.

Судья заявил, что 78-летний Трамп может присутствовать на оглашении приговора лично или виртуально.

Reuters также добавляет, что решение судьи Мерчана означает, что Трамп должен будет явиться на судебное заседание всего за 10 дней до своей инаугурации 20 января - беспрецедентный случай в истории США.

Также читайте: Маск поселился возле Трампа после выборов в США, - NYT

До Трампа ни один президент США - бывший или действующий - не был обвинен или осужден за совершение преступления.