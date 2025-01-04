РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости
7 438 94

10 января Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды Дэниелс

Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп 10 января 2025 года - за 10 дней до своей инаугурации - должен явиться в суд на оглашение приговора о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство об отмене обвинительного вердикта, хотя дал понять, что новоизбранный президент не окажется за решеткой.

Судья заявил, что 78-летний Трамп может присутствовать на оглашении приговора лично или виртуально.

Reuters также добавляет, что решение судьи Мерчана означает, что Трамп должен будет явиться на судебное заседание всего за 10 дней до своей инаугурации 20 января - беспрецедентный случай в истории США.

Также читайте: Маск поселился возле Трампа после выборов в США, - NYT

До Трампа ни один президент США - бывший или действующий - не был обвинен или осужден за совершение преступления.

Автор: 

суд (25104) США (26743) Трамп Дональд (5320)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Цей світ , зі швидкість боліда, катиться у прірву.
Шахраї, неофашисти, стендапери, безталанні, мракобеси, релігійні фанатіки, популісти, блазні, розумово недоразвинені та інши гордони очолюють держави, пхаются у політику, сують носа у ті сфери у яких вони барани та вівці і стрімко руйнують все те шо було напрацьовано до них і без іх участі. І шо більш дивує так це те шо людство не порузумнійшало ні за всю свою історію а ні за дві світові війни. Ласкаво просимо до Пекла, шановні.
показать весь комментарий
04.01.2025 08:57
+24
Трампу потрібно терміново звернутися до новоспеченого святого Владімєра, щоб той відвернув біду:
показать весь комментарий
04.01.2025 08:50
+19
Так Юлія Володимірівна підтвердить!
показать весь комментарий
04.01.2025 09:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампу потрібно терміново звернутися до новоспеченого святого Владімєра, щоб той відвернув біду:
показать весь комментарий
04.01.2025 08:50 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 09:16 Ответить
Так Юлія Володимірівна підтвердить!
показать весь комментарий
04.01.2025 09:20 Ответить
Скоро воду будемо заряджати на його фото )
показать весь комментарий
04.01.2025 09:42 Ответить
Чого це незабаром? Та чого це самє воду? Починаючи з кінеця 2018 року маса населення України, не народа а саме населення, вважали та вважають сечу Зеленського цілющей і дозволяла, та дозволяє досі, Зеленському дзюріти ім у очи. При цьому вони його обожнюють, кажут шо він стараєтся, прагне, все знає і шо вони нестерпні патріоти но до лав СОУ не ідуть. І це ще вони лайно (гівно), яке Вова наклав їм на голови, та накладує постіно з травня 2019 року, не канонізовали до цілющей субстанції, но це вже незабаром станется.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:57 Ответить
А тільки зєля дзюрив? Чи назвеье ще 5 прізвищ?
показать весь комментарий
04.01.2025 10:30 Ответить
Я вказав конкретні терміни. Та і з такій інтенсівність як це робить зеля (інтенсівнійше він тільки краде, здає країну та ців вбиває солдат СОУ) ни хто з попередників не робив.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:37 Ответить
Дзюрили всі, то факт, АЛЕ їбанувся тільке зЕля бо інші хоч і счітали що Україна то тепер їхня вотчіна але і оберігали і НІХТО не казав що вн найвеличніший, найрозумніший або ось тепер "святий" і оберігав свою "вотчину" а не розкидувався "кемськими волостями". Навіть яник продав Україну "цілою" державою...
Досить все валити на "папєрєдніков" - все що зараз відбувається то вина:
-по ПЕРШЕ - народонасєлєнія або щє назва є "мудрий нарід" який за обіцянку халяви продав ВСЕ і навіть себе
- по друге - наш Смарагдовий зі своїми "слугами" - хоча якби нарід хочаби фільми щє совецкі, які він так ******** бо вони дуже вумні і цікаві, ДИВИВСЯ а не "огладав" то знав би що слуги завжди крадуть і їх треба час від часу бити щоб приводити "в чувство", тут, до речі підійде і такий любимий совками Граф Монте-Крісто - там є декілька гарних висловлювань та думок на цей темат.
- по третє це суспільство яке толерує такі речі як "порєшать", "блат", "знайомства", "взятка", " вовкина/юлькіна/виберіть любу особу тисяча та інші речі які ведуть до корупції, суспільство яке знає про свої "права" але геть не хоче слухати про свої "обовязки"(нехай хтось інший то робить), яке продає свій "голос" за гроші які в НЬОГО же і вкрали, і яке голосує не пробуючі проаналізувати що говорить той чи інший кандидат а оцінює по кількості обіцяної халяви - наприклад обіцянка що знімуть борги по комуналці яку такий індівідум ніколи не платить, або обіцянка "розділяти" його борг на сусідів які регулярно платять за ту комуналкі і т.д і т.п.
- ну і четверте - це те кляте "какая разница..." - саме ця хрєнь привела до того що діється в Україні на сьогоднішній день.
показать весь комментарий
04.01.2025 14:21 Ответить
Ось-ось, щось у вас "трошки не так" бо папєрєдніка я точно не захищаю а ви вже лайна на мене кинули - все як і завіщяє тєлєМараХфон та смарагдова Опа з єрмачатінами та слугами...
показать весь комментарий
06.01.2025 01:00 Ответить
матимеш час для паломництво на святу діву ТЮлю, залишиш допис як Шуфрич чи анонімно- це право кожного ТЮлька, але СуліВанюню пропусти першим.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:29 Ответить
Патлатий і цю справу завершить за 24 години? Треба,щоб він якусь свою віллу віддав шльондрі.
показать весь комментарий
04.01.2025 08:50 Ответить
Трамп - лох, бо не знав, що сама дорога пушна тваринка - мандатра.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:42 Ответить
набагато гірше - це ордер суду Гааги за педофілію дітей на розлученого ліліпутіна, чим Американський Суд за зв'язки з порнозіркою на одруженого Трампа з топ-моделлю...
але не перепутай - гей-росия и сімейна-Америка - різні речі.
показать весь комментарий
04.01.2025 13:22 Ответить
подарунок до івнагурації
показать весь комментарий
04.01.2025 08:52 Ответить
Трамп оголосив про плани купити Гренландію.

Коли Колумбія відмовилась продати США право на будівництво і володіння Панамського каналу, Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року). Зараз, по аналогічному сценарію, можливий варіант і з Гренландією.

Трамп оголосив про плани купити острів.

Прем'єр-міністр Гренландії (автономія у складі Данії) Муте Егеде висловився за незалежність найбільшого в світі острова (населення - близько 56 тисяч осіб). Такі слова містяться в його новорічному зверненні, опублікованому на сайті уряду Гренландії у четвер, 2 січня 2025.
показать весь комментарий
04.01.2025 08:53 Ответить
І не тільки це. Трамп також запропонував Канаді стати 51 штатом США. Плани у нього дійсно наполеонівські, а що з цього вийде поживемо побачимо.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:00 Ответить
Канада - власність британської корони! Це не повністю незалежна країна, як і Австралія, як і Нова Зеландія. Скоріше Британія make America Grait Britan again, чим оранжеве чмо зробить з Канади якийсь там штат.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:34 Ответить
Канада ПОВНІСТЮ незалежна країна:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Дата незалежності https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 липня https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1867 року (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5 Акт про Британську Північну Америку).
Незалежність було закріплено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 Канадським актом 1982 року, що ним назавжди розірвано залишки правової залежності від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Британського парламенту.
Входить до Співдру́жністі на́цій, раніше знана як Брита́нська Співдру́жність - асоціація 56 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав, більшість з яких раніше входило до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британської імперії. Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:54 Ответить
ні.президента в канади нема - є тільки премьєр.а канада перебуває під монархією британії.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:10 Ответить
А я так прозумію, шо Канада власність кореного населення. Ірокезов, крі, оджибвєів, горонів, делавєрів тощо.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:04 Ответить
Ще один собіратєль земель...
показать весь комментарий
04.01.2025 09:41 Ответить
если такова новая желаемая реальность в Китае\кацапстане, то почему США - одна из первых экономик мира и возможно \все еще\ первая страна по военному потенциалу - должна сидеть и молча ждать пока хз кто и с какими целями (хотя очевидно, что с целями дальнейшей экспансии) заграбастают все ресурсы?
показать весь комментарий
04.01.2025 15:53 Ответить
Людство досягло цивілізації, і знову скотилось до закону джунглів
показать весь комментарий
04.01.2025 17:49 Ответить
не переймайся, земля і всі діла на ній згорять
читайте Біблію краще
показать весь комментарий
04.01.2025 18:02 Ответить
Виртуальные *********, шо тот, шо этот...
показать весь комментарий
04.01.2025 08:55 Ответить
не вертуальные ,а натуральные)
показать весь комментарий
04.01.2025 10:42 Ответить
Цей світ , зі швидкість боліда, катиться у прірву.
Шахраї, неофашисти, стендапери, безталанні, мракобеси, релігійні фанатіки, популісти, блазні, розумово недоразвинені та інши гордони очолюють держави, пхаются у політику, сують носа у ті сфери у яких вони барани та вівці і стрімко руйнують все те шо було напрацьовано до них і без іх участі. І шо більш дивує так це те шо людство не порузумнійшало ні за всю свою історію а ні за дві світові війни. Ласкаво просимо до Пекла, шановні.
показать весь комментарий
04.01.2025 08:57 Ответить
маски рулят,кули...
показать весь комментарий
04.01.2025 09:00 Ответить
про квадробобєрів забув
показать весь комментарий
04.01.2025 09:18 Ответить
квадробобєри то найменш шкідливе з усього перерахованого
показать весь комментарий
04.01.2025 09:35 Ответить
У порівнянні з тімі хто займаєтся хобіхорсингом, та віще зазначеними мною, квадробери проста. та легка форма псіхичного розладу. Порівняйте самого завзятого квадробера наприклад з Зеленським, то ви відразу побачите шо шкоди від квадробера ніякой нема.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:01 Ответить
Це завжди так було. Просто Українці 30 років політикою не цікавилися і жили у світі рожевих ілюзій.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:34 Ответить
Просто рівень забезпеченості житя "мудрого" наріду такий, що цікавититись ніколи, треба думати про роботу та де дешевше купити щоб грошей вистачило до зарплати, та й часу не залишається.
Але убогий зайнятий забитий нарід для влади це дуже зручно, поки у наріду немає можливості заперечувати, можна красти.

Кількість робочих годин на тиждень у різних країнах
Україна40 годин
Австралія35.7години
Австрія36.5 годин
Бельгія37.3 години
Чехія40.2 годин
Данія33.1години
Фінляндія36.7 годин
Франція37.3 години
Німеччина 35 годин
Греція42 години
Ірландія36.5 годин
Ізраїль 40.6 години
Ісландія38.9 годин
Італія37.2 години
Корея42.2 години
Латвія38.9 годин
Мексика45.1 години
Нідерланди29.3 години
Нова Зеландія37.8 години
Норвегія34.1 години
Польща40.4 годин
Туреччина45.7 годин
Великобританія36.6 годин
Бразилія 39 годин
Південна Африка43.3 години
Колумбія44.6 годин
показать весь комментарий
04.01.2025 10:03 Ответить
Ітак і залишиться.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:36 Ответить
по приколу жили, без Бога
як і при червоних
а воно, бачте, аукнулось
показать весь комментарий
04.01.2025 18:04 Ответить
Без якого ще Бога?
показать весь комментарий
04.01.2025 18:26 Ответить
Бог один, і ти з ним можеш зустріться навіть сьогодні
показать весь комментарий
13.01.2025 18:37 Ответить
Бога нема.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:22 Ответить
ніхто з бидла сам не долізе до влади - ставляють гончаруків у руля єврейські мальчікі хабад.а ви як долбойоби ще й голосуєте за них.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:11 Ответить
Тут у вашому пості, на мою думку, останнє слово є зайвим.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:31 Ответить
Печерський суд реабілітує за недорого - ОАСК гарантує.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:02 Ответить
Трамп ніхто. Американці уже починають розуміти що Президент США- Ілон Маск.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:03 Ответить
Неа.
показать весь комментарий
04.01.2025 09:35 Ответить
підозрілий тип
показать весь комментарий
04.01.2025 09:42 Ответить
трамп уже був президентом.і доволі успішним.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:14 Ответить
І буде успішним. Нам потрібна така людина, щоби все лайно за 30 років вичистив і пересадив усіх злодіїв.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:39 Ответить
ага.
Ти й раніше у світле майбутнє вірив?
показать весь комментарий
04.01.2025 18:05 Ответить
мені подобаються такі дивані експерти, які краще за американців знають, що в америці відбувається.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:40 Ответить
В принципе да .Но у маска уже есть конфликты с ультраправыми республиканцами,неизлечимыми расистами как он их назвал по поводу закона о миграции
показать весь комментарий
04.01.2025 15:13 Ответить
Як відчіпного якиись штраф втулять
показать весь комментарий
04.01.2025 09:06 Ответить
а як же шкура? що вона не людина?
показать весь комментарий
04.01.2025 09:19 Ответить
Облико-морале президента
показать весь комментарий
04.01.2025 09:38 Ответить
А що Маск каже?
показать весь комментарий
04.01.2025 09:52 Ответить
Трамп тепер буде як Вітя зек легетимним !
показать весь комментарий
04.01.2025 10:00 Ответить
Слабенький хід
показать весь комментарий
04.01.2025 10:04 Ответить
Нєвінаватий он! Ана сама прішла!
показать весь комментарий
04.01.2025 10:05 Ответить
завалить суддю - через нещасний випадок,числа так девятого....потім безпалівно провести інагурацію,ставши президентом зробити розслідування по справі і найти фальсифікаторів зняти з себе всі обвинувачення.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:07 Ответить
такі таланти патрушев збирає у себе
показать весь комментарий
04.01.2025 18:07 Ответить
через два тижні, новий інавгурований президент помилує трампа, своїм указом, на ще має повне право.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:11 Ответить
Судді по тій справі можна тільки поспівчувати.
показать весь комментарий
04.01.2025 10:28 Ответить
З ненульовою вірогідністю може таке статися, що трансляція інавгурації буде з тюрьми
показать весь комментарий
04.01.2025 10:50 Ответить
Прикольно буде якщо Трампа посадять
показать весь комментарий
04.01.2025 11:06 Ответить
Демократи влаштували політично-мотивоване переслідування свого головного ворога. Демократи заплатили купу грошей на пропаганду. Навіть в Україні нема жодного відомого блогера, чи телеканала, який не був би куплений демократами чи їх спільниками. Цей сайт також куплений і тому мене час від часу блокують ось за таки коменти. Але деякий час він повисить. Ось чому більшість українців вважають Трампа злом, а Байдена рятівником, хоча насправді все навпаки. Ви зазомбовані пропагандой так само як і росіяни, шановні українці
показать весь комментарий
04.01.2025 16:26 Ответить
нічого ми не зазомбовані. Що той що інший- шматки лайна. І ми будемо все житя памятати блокаду сша, яку влаштував джонсон і трамп, що призвело до жахливих наслідків
показать весь комментарий
04.01.2025 17:36 Ответить
Ось саме це ваше твердження демонструє тотальну зазомбованість. Блокаду влаштував Байден. Йому було потрібно продавити закон на 61 міл'ярд, в який було включено близько 8 мілїярдів допомоги Хамасу. Хамасу, Карл! Терористам! І приблизно стільки-ж зброї у поточному році для України. Разом, у одному законі. Звичайно, республіканцям це не сподобалось. Вони трохи переробили цей закон, довели його до прийнятного ладу та проголосували. Але, увесь цей час, Байден мав повноважень щонайменш на 5 міл'ярдів на термінову поставку зброї до України. Тобто Байден брехав, що зброю не постачають через гальмування республіканцями. Він міг постачати зброю, але не робив цього. Ви про це знаєте? Ні. Бо ви зазомбовані лівой пропагандой.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:56 Ответить
добре. Зараз святі респи при владі всюди. Отже подивимося, як вони допоможуть Україні
показать весь комментарий
04.01.2025 18:21 Ответить
Вони не забов'язані допомогати. Над допомогою потрібно працювати. А як працюють пересічні? Поливають брудом Трампа. І на що сподіваються? Що Трамп допоможе.
показать весь комментарий
05.01.2025 16:53 Ответить
а ми не зобовязані були віддавати 3 ій потенціал зброї в світі під брехливі обіцянки сша і англії
показать весь комментарий
05.01.2025 16:56 Ответить
І шо? Розвели лохів. Бачили очі, шо купували. Ну і головне, я добре пам'ятаю, що тоді майже нікому не спадало на думку, що можлива війна з росією. Тому ніхто і не вважав, що ядерна зброя потрібна. Раділи, що менш витрат буде, бо її треба обслуговувати, захищати, зберігати. Віддали, ще й раділи!
показать весь комментарий
05.01.2025 22:47 Ответить
в цій історії кожен має відповідати за себе. Як лохів розводило сша і англія. Тому вони зобовязані допомагати. Їх дії призвели до геноциду
показать весь комментарий
05.01.2025 22:54 Ответить
Юридично не забов'язані. Морально? Так вони допомогають і це наша провина, що половина допомоги розкрадається. Чи то Байден винен, що розмінували Чонгар? (Взагалі-то я не здивуюсь, якщо винен. Однак наразі фактів на цю користь нема.)
показать весь комментарий
05.01.2025 23:04 Ответить
Дивлюсь канали Любарського. Доволі дохідливо розжовує політичні розклади в США.
показать весь комментарий
04.01.2025 22:07 Ответить
ні, просто злі люди не розуміють справедливості
читайте Біблію
показать весь комментарий
04.01.2025 18:09 Ответить
Дивлюсь канали Любарського. Доволі дохідливо розжовує політичні розелади в США.
показать весь комментарий
04.01.2025 22:06 Ответить
 
 