10 января Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды Дэниелс
Избранный президент США Дональд Трамп 10 января 2025 года - за 10 дней до своей инаугурации - должен явиться в суд на оглашение приговора о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Как отмечается, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство об отмене обвинительного вердикта, хотя дал понять, что новоизбранный президент не окажется за решеткой.
Судья заявил, что 78-летний Трамп может присутствовать на оглашении приговора лично или виртуально.
Reuters также добавляет, что решение судьи Мерчана означает, что Трамп должен будет явиться на судебное заседание всего за 10 дней до своей инаугурации 20 января - беспрецедентный случай в истории США.
До Трампа ни один президент США - бывший или действующий - не был обвинен или осужден за совершение преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Досить все валити на "папєрєдніков" - все що зараз відбувається то вина:
-по ПЕРШЕ - народонасєлєнія або щє назва є "мудрий нарід" який за обіцянку халяви продав ВСЕ і навіть себе
- по друге - наш Смарагдовий зі своїми "слугами" - хоча якби нарід хочаби фільми щє совецкі, які він так ******** бо вони дуже вумні і цікаві, ДИВИВСЯ а не "огладав" то знав би що слуги завжди крадуть і їх треба час від часу бити щоб приводити "в чувство", тут, до речі підійде і такий любимий совками Граф Монте-Крісто - там є декілька гарних висловлювань та думок на цей темат.
- по третє це суспільство яке толерує такі речі як "порєшать", "блат", "знайомства", "взятка", " вовкина/юлькіна/виберіть любу особу тисяча та інші речі які ведуть до корупції, суспільство яке знає про свої "права" але геть не хоче слухати про свої "обовязки"(нехай хтось інший то робить), яке продає свій "голос" за гроші які в НЬОГО же і вкрали, і яке голосує не пробуючі проаналізувати що говорить той чи інший кандидат а оцінює по кількості обіцяної халяви - наприклад обіцянка що знімуть борги по комуналці яку такий індівідум ніколи не платить, або обіцянка "розділяти" його борг на сусідів які регулярно платять за ту комуналкі і т.д і т.п.
- ну і четверте - це те кляте "какая разница..." - саме ця хрєнь привела до того що діється в Україні на сьогоднішній день.
але не перепутай - гей-росия и сімейна-Америка - різні речі.
Коли Колумбія відмовилась продати США право на будівництво і володіння Панамського каналу, Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року). Зараз, по аналогічному сценарію, можливий варіант і з Гренландією.
Трамп оголосив про плани купити острів.
Прем'єр-міністр Гренландії (автономія у складі Данії) Муте Егеде висловився за незалежність найбільшого в світі острова (населення - близько 56 тисяч осіб). Такі слова містяться в його новорічному зверненні, опублікованому на сайті уряду Гренландії у четвер, 2 січня 2025.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Дата незалежності https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 липня https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1867 року (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5 Акт про Британську Північну Америку).
Незалежність було закріплено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 Канадським актом 1982 року, що ним назавжди розірвано залишки правової залежності від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Британського парламенту.
Входить до Співдру́жністі на́цій, раніше знана як Брита́нська Співдру́жність - асоціація 56 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав, більшість з яких раніше входило до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британської імперії. Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація.
читайте Біблію краще
Шахраї, неофашисти, стендапери, безталанні, мракобеси, релігійні фанатіки, популісти, блазні, розумово недоразвинені та інши гордони очолюють держави, пхаются у політику, сують носа у ті сфери у яких вони барани та вівці і стрімко руйнують все те шо було напрацьовано до них і без іх участі. І шо більш дивує так це те шо людство не порузумнійшало ні за всю свою історію а ні за дві світові війни. Ласкаво просимо до Пекла, шановні.
Але убогий зайнятий забитий нарід для влади це дуже зручно, поки у наріду немає можливості заперечувати, можна красти.
Кількість робочих годин на тиждень у різних країнах
Україна40 годин
Австралія35.7години
Австрія36.5 годин
Бельгія37.3 години
Чехія40.2 годин
Данія33.1години
Фінляндія36.7 годин
Франція37.3 години
Німеччина 35 годин
Греція42 години
Ірландія36.5 годин
Ізраїль 40.6 години
Ісландія38.9 годин
Італія37.2 години
Корея42.2 години
Латвія38.9 годин
Мексика45.1 години
Нідерланди29.3 години
Нова Зеландія37.8 години
Норвегія34.1 години
Польща40.4 годин
Туреччина45.7 годин
Великобританія36.6 годин
Бразилія 39 годин
Південна Африка43.3 години
Колумбія44.6 годин
як і при червоних
а воно, бачте, аукнулось
Ти й раніше у світле майбутнє вірив?
читайте Біблію