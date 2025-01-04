На Покровском направлении наши воины отразили более 40 штурмов, на Курщине 41 атака за сутки, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 3 января 2025 года, на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, осуществил почти пять тысяч обстрелов, из них 230 - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Хотеевка, Семеновка, Поповка, Александровка, Журавка, Николаевка, Славянск, Зеленое Поле, Гродовка, Мирноград, Котлино, Покровск, Новоандреевка, Новополь, Константинополь, Вольное Поле, Пятихатки, Щербаки, Лобково, Новоданиловка, Степногорск.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 23 боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 1 вертолет, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты и 73 автомобиля оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Синьковки и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебово, Ямполовки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

Также отмечается, на Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Часова Яра, Белой Горы, в направлении Предтечиного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасильевка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций наших войск вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко", - отметили в Генштабе.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах вблизи Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

Обстановка на Севере

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также совершил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.