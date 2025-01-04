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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 794 760 человек (+1510 за сутки), 331 вертолет, 9679 танков, 21 578 артсистем, 20 093 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 794 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 794760 (+1510) человек,

танков - 9679 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 20093 (+23) ед,

артиллерийских систем - 21578 (+23) ед,

РСЗО - 1257 (+0) ед,

средства ППО - 1032 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21356 (+107),

крылатые ракеты - 3006 (+3),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32843 (+73) ед,

специальная техника - 3675 (+0)

Также смотрите: Спецназовцы СБУ поразили 174 единицы военного транспорта оккупантов. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) ликвидация (3563) уничтожение (6974) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+15
В селі Іванівське, Курської області, з метою підняття морального стану та бойового духу бійців розгромленої та виведеної для перегрупування, 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, артилеристами ЗСУ було організовано "культурну програму". Туди завітав "з"єднаний оркестр" ракетних військ та артилерії ЗСУ, зі святковим концертом. Він був організований самими кацапами, у місцевому Будинку культури, де розмістилися на перепочинок "герои СВО"...
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04.01.2025 08:16
+12
втрат у підарів мав бути вже мільйон але
мінстратегпром та керівництво МО допомогло рф не втратити цей мільйон,
поставивши браковані міни!!!!
не забеспечивши дронами
а так як призначав цих керівників не зе, не ОПа а саме я,
то звісно що боневтік в цьому не винуватий.
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04.01.2025 08:09
+11
Зашевелились 3,14дари. Під Часовим Яром угруповання в 10 тисяч, населення міста у 22 році було 12,2 тисячі.
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04.01.2025 07:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашевелились 3,14дари. Під Часовим Яром угруповання в 10 тисяч, населення міста у 22 році було 12,2 тисячі.
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04.01.2025 07:47 Ответить
Жукавськіє штурми не припиняються..
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04.01.2025 07:49 Ответить
Щиро радію за доблесну працю наших воїнів, знищені орки гріють душу
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04.01.2025 07:50 Ответить
втрат у підарів мав бути вже мільйон але
мінстратегпром та керівництво МО допомогло рф не втратити цей мільйон,
поставивши браковані міни!!!!
не забеспечивши дронами
а так як призначав цих керівників не зе, не ОПа а саме я,
то звісно що боневтік в цьому не винуватий.
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04.01.2025 08:09 Ответить
Стопудово, якби не відосики то баневтік-найвеличніший уже давно дозбирав би позаплановий 1000001-й дрон, що під звуки переможно-тріумфального маршу скидаєнекалібровану міну на плєшіваю лисіну ввх.
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04.01.2025 09:27 Ответить
В селі Іванівське, Курської області, з метою підняття морального стану та бойового духу бійців розгромленої та виведеної для перегрупування, 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, артилеристами ЗСУ було організовано "культурну програму". Туди завітав "з"єднаний оркестр" ракетних військ та артилерії ЗСУ, зі святковим концертом. Він був організований самими кацапами, у місцевому Будинку культури, де розмістилися на перепочинок "герои СВО"...
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04.01.2025 08:16 Ответить
Амінь !!!
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04.01.2025 09:29 Ответить
Тепер їм алєксандрав гопака жарить. Або "яблачько"...
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04.01.2025 11:19 Ответить
Не зрозумів???
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04.01.2025 11:44 Ответить
ЩО саме ти "не зрозумів"?
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04.01.2025 12:47 Ответить
А зараз підрахуйте ту допомогу, что одержує ЗСУ від добродіїв з десяток танчиків і приблизно 10 тис.знищених руцких танків та усього іншого.
Слава ЗСУ!
Як би добродії поквапились з допомогою літаками та всім, що конче потрібно на полі бою, то Залужний не був би вимушений зупинитися... а чого коштовула піврічна затримка допомоги від Штатів? Добре, що вдалося втримати удар. Буде озброєння - буде перемога. Питання лише в тому, чи буде ця допомога достатнью для наступу... чи ні
А нам - своє робити треба, вижимати по максимому із можливого. Такі справи.
В НАТО точно не запросять, а вот чи дадуть достатньо міцної зброї, чи ні, то ще важке питання. Що ж подивимось...
Волі роззброїти країну в них було доста, як і обіцянок, а вот волі захистити від зазихань людожера ... поки що бракує. Але ж, маємо подякувати хоч за те, що зовсім не покинули неньку на призволяще.
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04.01.2025 09:29 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
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04.01.2025 09:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.01.2025 10:02 Ответить
🙏🙏🙏❤️
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04.01.2025 12:11 Ответить
Як у старому радянському анекдоті:
"Півтори тисячі солдатів і обидва танка".
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04.01.2025 10:36 Ответить
Лемінги тушками бережуть техніку...
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04.01.2025 11:24 Ответить
Стає зрозумілою доцільність ракетного удару Storm Shadow по російській військовій базі у Льгові (Курська область) 30 грудня 2024 року, де за даними росЗМІ як мінімум 8 рашистів стали "грузом 200", понад 20 отримали поранення.
Так, є повідомлення, що головною ціллю у
проведенні цієї операції ЗСУ з використанням коштовних і дефіцитних крилатмх ракет - це назріла відплата і покарання для військового злочинця полковника "ВКС" рф Олега Тимошина, який обіймав посаду командира 52-го полку дальньої авіації, що дислокується на аеродромі "Шайковка" в Калузькій області рф. В результаті цієї атаки він міг бути ліквідований
Інформація про це з'явилася у російських пабликах і потребує підтвердження.
@ СБУ раніше висунула Тимошину дуже тяжкі звинувачення. За версією слідства, він керував авіаційним ударом по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року, жертвами якого стали 46 осіб, у тому числі 6 дітей. Причетний він і до інших атак. За даними OSINT-експертів, саме авіаполк Тимошин здійснив обстріл торгового центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року. Число жертв тоді досягло 21 людини.
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04.01.2025 12:24 Ответить
 
 