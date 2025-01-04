Общие боевые потери РФ с начала войны - около 794 760 человек (+1510 за сутки), 331 вертолет, 9679 танков, 21 578 артсистем, 20 093 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 794 760 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 794760 (+1510) человек,
танков - 9679 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 20093 (+23) ед,
артиллерийских систем - 21578 (+23) ед,
РСЗО - 1257 (+0) ед,
средства ППО - 1032 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 21356 (+107),
крылатые ракеты - 3006 (+3),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 32843 (+73) ед,
специальная техника - 3675 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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мінстратегпром та керівництво МО допомогло рф не втратити цей мільйон,
поставивши браковані міни!!!!
не забеспечивши дронами
а так як призначав цих керівників не зе, не ОПа а саме я,
то звісно що боневтік в цьому не винуватий.
Слава ЗСУ!
Як би добродії поквапились з допомогою літаками та всім, що конче потрібно на полі бою, то Залужний не був би вимушений зупинитися... а чого коштовула піврічна затримка допомоги від Штатів? Добре, що вдалося втримати удар. Буде озброєння - буде перемога. Питання лише в тому, чи буде ця допомога достатнью для наступу... чи ні
А нам - своє робити треба, вижимати по максимому із можливого. Такі справи.
В НАТО точно не запросять, а вот чи дадуть достатньо міцної зброї, чи ні, то ще важке питання. Що ж подивимось...
Волі роззброїти країну в них було доста, як і обіцянок, а вот волі захистити від зазихань людожера ... поки що бракує. Але ж, маємо подякувати хоч за те, що зовсім не покинули неньку на призволяще.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
"Півтори тисячі солдатів і обидва танка".
Так, є повідомлення, що головною ціллю у
проведенні цієї операції ЗСУ з використанням коштовних і дефіцитних крилатмх ракет - це назріла відплата і покарання для військового злочинця полковника "ВКС" рф Олега Тимошина, який обіймав посаду командира 52-го полку дальньої авіації, що дислокується на аеродромі "Шайковка" в Калузькій області рф. В результаті цієї атаки він міг бути ліквідований
Інформація про це з'явилася у російських пабликах і потребує підтвердження.
@ СБУ раніше висунула Тимошину дуже тяжкі звинувачення. За версією слідства, він керував авіаційним ударом по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року, жертвами якого стали 46 осіб, у тому числі 6 дітей. Причетний він і до інших атак. За даними OSINT-експертів, саме авіаполк Тимошин здійснив обстріл торгового центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року. Число жертв тоді досягло 21 людини.