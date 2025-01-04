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В Минобороны РФ заявили о якобы сбивании 16 беспилотников над 5 областями России

Атаки безпілотників на РФ 4 січня

В российском Минобороны заявили о якобы уничтожении в течение ночи 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское Минобороны.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы 10 БпЛА уничтожено над территорией Брянской области, 3 - над территорией Смоленской области и по 1 - над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году подразделения ВМС Украины нанесли десятки ударов по почти 50 ключевым военным объектам россиян.

Автор: 

россия (95615) Минобороны рф (931) Удары по РФ (283)


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Так це ваши до дому повертаються, або за бояришником послали
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04.01.2025 09:52 Ответить
смоленську область атакували дрони, ймовірна ціль - підприємство "Авангард".
Вибухи вночі чули, зокрема у місті Сафонов, де розташований "Авангард". Завод виробляє деталі до російських ракет.
Губернатор регіону заявив про 5 збитих дронів, міноборони росії звітує тільки про 3. (c)
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04.01.2025 10:34 Ответить
 
 