В Минобороны РФ заявили о якобы сбивании 16 беспилотников над 5 областями России
В российском Минобороны заявили о якобы уничтожении в течение ночи 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское Минобороны.
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что якобы 10 БпЛА уничтожено над территорией Брянской области, 3 - над территорией Смоленской области и по 1 - над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году подразделения ВМС Украины нанесли десятки ударов по почти 50 ключевым военным объектам россиян.
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