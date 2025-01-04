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Россияне ударили по Ковшаровке на Харьковщине: погиб мужчина

РФ обстріляла Ківшарівку

Сегодня, 4 января, российские войска атаковали поселок Ковшаровка в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района в 10:50.

В результате удара армии РФ от смертельного ранения погиб гражданский 74-летний мужчина.

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Автор: 

обстрел (27259) Харьковская область (830) Купянский район (174) Ковшаровка (9)


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