Сутки на Харьковщине: погибла женщина, возник пожар после обстрела РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска атаковали Харьковскую область, в результате чего известно о погибшей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 20:30 россияне атаковали дроном с. Возрожденовское Богодуховского района, в результате чего возник пожар в жилом доме. Информация о пострадавших не поступала.

Около 14:00 РФ ударила по Ковшаровке Купянского района, вследствие чего погибли 51-летняя женщина. Поврежден многоквартирный жилой дом.

"В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 28 человек, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

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