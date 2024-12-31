РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11596 посетителей онлайн
Новости Фото Война
881 0
война (389) обстрел (25755) Харьковская область (204) Богодуховский район (7) Купянский район (26) Ковшаровка (5) Видродженовское (1) война в Украине (1081)

Сутки на Харьковщине: погибла женщина, возник пожар после обстрела РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска атаковали Харьковскую область, в результате чего известно о погибшей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 20:30 россияне атаковали дроном с. Возрожденовское Богодуховского района, в результате чего возник пожар в жилом доме. Информация о пострадавших не поступала.

Около 14:00 РФ ударила по Ковшаровке Купянского района, вследствие чего погибли 51-летняя женщина. Поврежден многоквартирный жилой дом.

"В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 28 человек, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты ударили по Ковшаровке на Харьковщине: погибла женщина

Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня
Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня
Наслідки обстрілу Харківщини 30 грудня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 