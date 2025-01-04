Сиерто о решении Польши не приглашать венгерского посла на открытие председательства в ЕС: Патетически и по-детски

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, не пригласив венгерского посла на церемонию по случаю председательства в ЕС, Польша поступила "по-детски"

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Сийярто опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.

"Патетически и по-детски - это единственные слова, которыми я могу описать это решение", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и посол Венгрии не получили приглашения на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС.

Председательство Польши в Совете ЕС

1 января 2025 года началось председательство Польши в Совете Европейского Союза.

Последние полгода в Совете ЕС председательствовала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно вызывал возмущение среди стран-членов ЕС. В частности, он без предварительного согласования посетил Москву и Пекин, где проводил, как он утверждал, "миротворческие" переговоры. Многие страны ЕС расценили это как превышение Орбаном своих полномочий.

Будапешт утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины.

Польша поддерживает продолжение военной помощи Киеву и расширение санкций против РФ.