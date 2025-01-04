Сиерто о решении Польши не приглашать венгерского посла на открытие председательства в ЕС: Патетически и по-детски
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, не пригласив венгерского посла на церемонию по случаю председательства в ЕС, Польша поступила "по-детски"
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Сийярто опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.
"Патетически и по-детски - это единственные слова, которыми я могу описать это решение", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и посол Венгрии не получили приглашения на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС.
Председательство Польши в Совете ЕС
1 января 2025 года началось председательство Польши в Совете Европейского Союза.
Последние полгода в Совете ЕС председательствовала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно вызывал возмущение среди стран-членов ЕС. В частности, он без предварительного согласования посетил Москву и Пекин, где проводил, как он утверждал, "миротворческие" переговоры. Многие страны ЕС расценили это как превышение Орбаном своих полномочий.
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Чи його дресувальнику?
Ну, не нам про це казати маючи отого найпотужнійшого цілителя у першому кріслі держави. До речи, на мій погляд йому б, ну, нашому, більг пасував би перший стульчак у психіатричній клініці ніж перше крісло держави. Вониж народжені один для одного, стульчак та отой незламний цілитель.
Йдеться про політичний притулок, який Орбан надав одному політику з Польщі (і це завадило Туску особисто помститися).
вже отримали від рфії запрошення на
святкування 69 Річниці придушення Угорськой революціі
На святкуванні будуть змагання по розкидиваню коров'ячого гімна по гостях
а також хто нижче зможе нахилитися перед Хвуйлом