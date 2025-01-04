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Сиерто о решении Польши не приглашать венгерского посла на открытие председательства в ЕС: Патетически и по-детски

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, не пригласив венгерского посла на церемонию по случаю председательства в ЕС, Польша поступила "по-детски"

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Сийярто опубликовал в соцсети Х представитель правительства Золтан Ковач.

"Патетически и по-детски - это единственные слова, которыми я могу описать это решение", - говорится в заявлении.

Также читайте: Польша начала председательство в Совете ЕС

Сійярто про рішення Польщі

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и посол Венгрии не получили приглашения на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС.

Председательство Польши в Совете ЕС

1 января 2025 года началось председательство Польши в Совете Европейского Союза.

Последние полгода в Совете ЕС председательствовала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно вызывал возмущение среди стран-членов ЕС. В частности, он без предварительного согласования посетил Москву и Пекин, где проводил, как он утверждал, "миротворческие" переговоры. Многие страны ЕС расценили это как превышение Орбаном своих полномочий.

Будапешт утверждает, что выступает за мирные переговоры России и Украины.

Польша поддерживает продолжение военной помощи Киеву и расширение санкций против РФ.

Автор: 

Венгрия (1952) Польша (8422) Сийярто Петер (323)


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Топ комментарии
+29
Не по-дитячому, а куєм по губах
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04.01.2025 14:29
+25
Два дебіла(Орбан і Фіцо) ето сіла!
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04.01.2025 14:27
+19
Обиделсо...
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04.01.2025 14:27
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Гніда.
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04.01.2025 14:25 Ответить
Два дебіла(Орбан і Фіцо) ето сіла!
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04.01.2025 14:27 Ответить
Обиделсо...
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04.01.2025 14:27 Ответить
То нехай кінется головою у свинячий гній.
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04.01.2025 14:42 Ответить
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04.01.2025 15:45 Ответить
Не по-дитячому, а куєм по губах
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04.01.2025 14:29 Ответить
і красиво,,,,,
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04.01.2025 14:32 Ответить
Член ***** смоктати,це дійсно не по дитячі,велично.
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04.01.2025 14:32 Ответить
Шановний перекладач, pathetic це не патетично, а жалюгідно. хто взагалі каже "патетично"? Хоча б трохи думайте, коли щось перекладаєте
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04.01.2025 14:33 Ответить
патетично, не жалюгідно,а піднесено
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04.01.2025 15:43 Ответить
Не пригласил чтобы не зашквариться.
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04.01.2025 14:37 Ответить
Ги! "По дитячому". А якщо по дорослому НЕ розуміють? Доводиться пояснювати на дитячий мові,як почали пояснювати мавпочці зє!
Чи його дресувальнику?
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04.01.2025 14:38 Ответить
Раніше Орбана виводили пити кофе а тепер просто будуть тримати двері і його не пускати
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04.01.2025 14:38 Ответить
Оце таке мудьярське дурне чи воно косить під міського божевільного?
Ну, не нам про це казати маючи отого найпотужнійшого цілителя у першому кріслі держави. До речи, на мій погляд йому б, ну, нашому, більг пасував би перший стульчак у психіатричній клініці ніж перше крісло держави. Вониж народжені один для одного, стульчак та отой незламний цілитель.
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04.01.2025 14:41 Ответить
абідєлсо )
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04.01.2025 14:44 Ответить
А кому в такий урочистий день хочеться почуть "запах кислых щей" з кишені Орбана?
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04.01.2025 14:50 Ответить
Хай на Роісю їде.
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04.01.2025 14:46 Ответить
Іди пожалійся *****. Там правда вже Фіцо смокче у ***** замість газової труби. Але і ти пристроїшся десь підлизувати. Да і кімнату поблизу Януковоща вже придивляйся
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04.01.2025 14:48 Ответить
Фіцо "смоктав" Путіну, перед Новим роком... А коли нічого не висмоктав, то зробив, як наш "Блазень" - "сховався під ліжко" (у В"єтнам), в очікуванні, що, може, у Словаччині, "воно само-собою "розсмокчеться"?...
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04.01.2025 14:54 Ответить
тИ сіяйрто, чи як там *****, головне проглатуй те що вам уйобам пропонують, сидіть і не пиз...діть!!! Це вам за любов до путлєра!!!
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04.01.2025 14:54 Ответить
Ложка лайна образилась, що її не запросили до діжки з медом...
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04.01.2025 15:03 Ответить
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04.01.2025 15:04 Ответить
Показали на палцях - середніх - з двох рук
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04.01.2025 15:11 Ответить
Молодці поляки! Поважають себе!
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04.01.2025 15:12 Ответить
Так,звичайно.Неприємно відсмоктувать,але самі ж так хотіли
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04.01.2025 15:16 Ответить
У кацапів це інакше називається: петухам за общий стол нельзя😂
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04.01.2025 15:27 Ответить
Смішний текст. Тут немає базової інформації. По-перше, не було «рішення Польщі» (було рішення Туска). По-друге - на церемонії інавгурації у Варшаві не було канцлера Німеччини, президента Франції, прем'єр-міністра Італії (не було взагалі жодного прем'єр-міністра), ні фон дер Ляєн. Був лише невідомий чиновник Антоніо Коста (ніхто не знає, чим він займається в ЄС). По-третє, Туска не турбують будь-які контакти між Орбаном і Путлером. Сам Туск зустрічався з Путлером, і той назвав Туска «нашою людиною у Варшаві».
Йдеться про політичний притулок, який Орбан надав одному політику з Польщі (і це завадило Туску особисто помститися).
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04.01.2025 15:40 Ответить
Польща приймає рішення якось окремо, не через Туска?
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04.01.2025 15:48 Ответить
Пора вже ******** чмирити не по дитячому, окрім позбавлення 1 млрд євро.
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04.01.2025 15:49 Ответить
Кацапську курву забули спитати )
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04.01.2025 15:57 Ответить
Воно абідєлось...
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04.01.2025 16:29 Ответить
Дірявий півник сіярто патетично незадоволений?
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04.01.2025 17:09 Ответить
Представники Угорщини
вже отримали від рфії запрошення на
святкування 69 Річниці придушення Угорськой революціі
На святкуванні будуть змагання по розкидиваню коров'ячого гімна по гостях
а також хто нижче зможе нахилитися перед Хвуйлом
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04.01.2025 17:10 Ответить
Та звісно, що по-дитячому, бо по-дорослому потрібно було цьому Сіярті та його "шефу" ще й пики натовкти...🤗😂🤣🤣
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04.01.2025 17:16 Ответить
Брати поляки можуть собі дозволити.
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04.01.2025 17:20 Ответить
Орбана та Угорщину на кукан ЄС натягнула теж по-дитячі, тут я згоден. Здається за планом Словаччина та недостріляний Фіцо. Да і Сийрято було би теж непогано по-дитячі натягнути
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04.01.2025 17:35 Ответить
Очевидно цей Сіярто впевнений,що треба все робити по дорослому: як Орбан з путінським прутнем за щокою?
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04.01.2025 18:14 Ответить
Не патетично, а символічно
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04.01.2025 18:23 Ответить
Ты шо, обиделся? Так у русских спроси кто ты. И зачем с тобой теперь разговор вести,ты же п...р
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04.01.2025 20:36 Ответить
Pathetic перекладається "жалюгідно", а не "патетично". Виправте.
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04.01.2025 20:44 Ответить
С точностью до наоборот! Захрюкал по детски хренярто, почуял политический тупик и скоро. Ясно и просто как кусок хозяйственного мыла!
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05.01.2025 07:47 Ответить
 
 