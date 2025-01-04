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Оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России, - ГУР. ФОТО

гур,окупант

В результате взрыва в критическом состоянии находится военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза 5 октября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области на России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович", - говорится в сообщении

Отмечается, что он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти.

У Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга - ему сделали трепанацию черепа.

Військовий РФ винен у вбивстві людей у селі Гроза

Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

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Как отмечают в ГУР, он непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик", - рассказали в ГУР.

В российской 112-й ракетной бригаде ходят удрученные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы Нагайко почти нет. Его состояние - критическое.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!

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Ракетный удар по Грозе на Харьковщине

Напомним, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, который погиб на фронте. В результате российского удара по кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 59 человек. Все погибшие идентифицированы.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

армия РФ (19307) взрыв (6760) ранение (3386) ГУР (434) Харьковская область (830) Купянский район (174) Гроза (2)


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Топ комментарии
+67
Мінус один підар, і це добра новина
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04.01.2025 16:37
+60
Це повідомлення зробило мій день яскравим! Якщо кожного "малєнького чєловєка", особливо командирів батарей, розрахунків, навідників, операторів, які діють "па пріказу" і цим виправдовують власні злочини буде знищено отак, є невелика ймовірність, що таких випадків, як у Грозі буде менше. А навіть якщо я надио оптимістичний, то карма теж тішить.
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04.01.2025 16:39
+46
Щоб ти **** в критичному стані прожив 105 років і щоб ти зміг ходити але під себе .
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04.01.2025 16:41
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Нагадаю вам бо може вже забули, навів кацапів на поминки військового мусор перебіжчик з того ж таки села, йому було насрати що при ударі загинуть його знайомі та "інформатори".
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04.01.2025 17:20 Ответить
Не забули.... Масове вбивство нашix украiнцiв-таке не забудеш...😠
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04.01.2025 21:18 Ответить
Мамонів мерзотників ще б підсмажити.
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04.01.2025 17:27 Ответить
ну, ще мінімум півляма росіян вбити буде потрібно.
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04.01.2025 17:38 Ответить
Мусарок, ползуясь случаем, передай пламенный привет Кирилаву!🤣
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04.01.2025 17:40 Ответить
два высшіх образованія . . .
стройная фігура . . .
умноє, волєвоє, рєшітєльноє ліцо . . .
навєрняка в санкт-лєнінбургє бывал в музєях, тєатрах, балєтах і опєрах . . .
восхіщался красотой архітєктуры, дєржал слово офіцєра, отдавал карточный долг . . .

короче, якісного, фактурного п#дора завалили !
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04.01.2025 17:41 Ответить
від тебе лаптями смердить.. особливо коли ти тут пишеш про те, шо війну з росією організували.... точно організували? а це не сама срасія напала на Україну? тож в твою писанину можуть тільки повірити тільки зазомбовані кацапи...
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04.01.2025 17:59 Ответить
ви, хворі на всю голівоньку, маленьку-маленьку без мозгів.
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04.01.2025 18:03 Ответить
Це добре ,що йому кірдик ,але краще було б щоб разом з "112 ракетнай бригадай."
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04.01.2025 17:58 Ответить
Судячи з прізвища,він етнічний українець з Зеленого Клину...Скільки їх таких,колишніх українців з Рашки,які обрусіли і тепер є зброєю в руках русні проти нас....
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04.01.2025 18:00 Ответить
Про таких блогер "Таки да киевская хунта 2" каже, що оскотинилися .
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04.01.2025 18:08 Ответить
Свиноматка отримає за свого тридараса ладу каліну без подушок безпеки. І надіюсь якщо у неї є ще ********, то коли н@їбнуться, здохнуть усі, і не прийдуть на землю України.
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04.01.2025 18:00 Ответить
Цю ординську падаль потрібно вбивати ще до того як воно скоїть злочин.
Ще в училищах та академіях.
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04.01.2025 18:07 Ответить
Народився в ордi - вже скоiв злочин. На запчастини, зразу у пологовому будинку.
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04.01.2025 18:21 Ответить
Це його нормальний стан. Kритичний стан, коли він може ходити і вбивати.
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04.01.2025 18:18 Ответить
Дай Боже - выживет и всю свою оставшуюся никчемную жизнь будет лежа гадить под себя и гнить в собственном дерьме и пускать слюни с соплями.
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04.01.2025 18:26 Ответить
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04.01.2025 19:05 Ответить
я зрадію щє більше, коли до ціх віродкив приєднуется Крупа і всі прокуроскіє
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04.01.2025 19:05 Ответить
а мамони так і гуляють десь по росії.
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04.01.2025 19:40 Ответить
Дуже сподіваюсь що це правда.. Бажано щоб овочем на все життя залишився покидьок рашитський.
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04.01.2025 20:20 Ответить
Я людина наймирнішого складу.
Ось чого я хотів би: скромна хатина, солом'яна покрівля, але хороша постіль, хороша їжа, дуже свіже молоко, перед вікном квіти, перед дверима кілька прекрасних дерев, і, якщо Господь захоче цілком ощасливити мене,
він пошле мені радість - на цих деревах будуть повішені так шість чи сім моїх ворогів. Сердечно зворушений, я пробачу їм перед смертю всі образи, які вони мені завдали за життя.
Так, треба прощати ворогам своїм, але лише після того, як їх повісять.
Генріх Гейне
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04.01.2025 21:05 Ответить
Как-то стало радостно на душе, умиротворенно.
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04.01.2025 21:29 Ответить
Потомственный хохлокацапский выродок, папа служил в свободном, в танковом полку, там просто нет больше воинских частей.
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05.01.2025 00:52 Ответить
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