Оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России, - ГУР. ФОТО
В результате взрыва в критическом состоянии находится военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза 5 октября 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области на России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович", - говорится в сообщении
Отмечается, что он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти.
У Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга - ему сделали трепанацию черепа.
Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.
Как отмечают в ГУР, он непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
"В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик", - рассказали в ГУР.
В российской 112-й ракетной бригаде ходят удрученные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы Нагайко почти нет. Его состояние - критическое.
ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!
Ракетный удар по Грозе на Харьковщине
Напомним, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, который погиб на фронте. В результате российского удара по кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 59 человек. Все погибшие идентифицированы.
Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.
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стройная фігура . . .
умноє, волєвоє, рєшітєльноє ліцо . . .
навєрняка в санкт-лєнінбургє бывал в музєях, тєатрах, балєтах і опєрах . . .
восхіщался красотой архітєктуры, дєржал слово офіцєра, отдавал карточный долг . . .
короче, якісного, фактурного п#дора завалили !
Ще в училищах та академіях.
Ось чого я хотів би: скромна хатина, солом'яна покрівля, але хороша постіль, хороша їжа, дуже свіже молоко, перед вікном квіти, перед дверима кілька прекрасних дерев, і, якщо Господь захоче цілком ощасливити мене,
він пошле мені радість - на цих деревах будуть повішені так шість чи сім моїх ворогів. Сердечно зворушений, я пробачу їм перед смертю всі образи, які вони мені завдали за життя.
Так, треба прощати ворогам своїм, але лише після того, як їх повісять.
Генріх Гейне