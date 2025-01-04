Оккупанта, причастного к гибели 59 гражданских в селе Гроза, подорвали в России, - ГУР. ФОТО

В результате взрыва в критическом состоянии находится военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза 5 октября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"3 января 2025 года в населенном пункте Шуя Ивановской области на России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович", - говорится в сообщении



Отмечается, что он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти.



У Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга - ему сделали трепанацию черепа.





Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

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Как отмечают в ГУР, он непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.



"В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик", - рассказали в ГУР.



В российской 112-й ракетной бригаде ходят удрученные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы Нагайко почти нет. Его состояние - критическое.



ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!

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Ракетный удар по Грозе на Харьковщине

Напомним, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в сельском кафе во время обстрела были поминки по украинскому военнослужащему, который погиб на фронте. В результате российского удара по кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 59 человек. Все погибшие идентифицированы.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.