Силы обороны поразили 3 автомобиля, 3 укрытия и 1 средство связи врага на Харьковщине. ВИДЕО
Пограничники обнаружили и поразили 3 автомобиля, 3 укрытия и 1 средство связи врага на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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