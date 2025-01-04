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Силы обороны поразили 3 автомобиля, 3 укрытия и 1 средство связи врага на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники обнаружили и поразили 3 автомобиля, 3 укрытия и 1 средство связи врага на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) Госпогранслужба (6447) уничтожение (6974)


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Три засоби зв'язку...
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04.01.2025 15:10 Ответить
 
 