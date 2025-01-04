Бойцы 5 ОШБр нанесли удар по российской пехоте, пытавшейся пройти через поле на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по российской пехоте, которая пыталась пройти через поле на Покровском направлении. В результате операции уничтожено значительное количество живой силы противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
"В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ", - сообщили бойцы.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий04.01.2025 11:31 Ответить Мне нравится 2
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Яр Холодний
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Amber
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