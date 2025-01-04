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Бойцы 5 ОШБр нанесли удар по российской пехоте, пытавшейся пройти через поле на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по российской пехоте, которая пыталась пройти через поле на Покровском направлении. В результате операции уничтожено значительное количество живой силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

"В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ", - сообщили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) уничтожение (6974) 5 ОШБр (96)


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Дуже добре, значна кількість це 4-6 кідарів?
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04.01.2025 11:31 Ответить
Кацапко! Тебе не спиталися - ЩО нам робить... Що, "падгараить"?
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04.01.2025 13:03 Ответить
Знищили козлоту кацапську і добре 😡
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04.01.2025 12:38 Ответить
Дерусіфікація - це двіжуха і гойда.. ..
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04.01.2025 13:40 Ответить
 
 