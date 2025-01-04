Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение граната прилетает ему на голову.. ВИДЕО
Украинские защитники из батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы беспилотника опубликована в соцсетях.
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+8 Консулъ Лаптевых #593778
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+3 ирина ира #418568
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+3 ирина ира #418568
показать весь комментарий04.01.2025 11:56
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