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Новости Видео Война
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Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение граната прилетает ему на голову.. ВИДЕО

Украинские защитники из батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы беспилотника опубликована в соцсетях.

Смотрите: Пограничники засекли двух оккупантов, которые тянули боекомплект к своему укрытию и атаковали их. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) ликвидация (3563) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+8
Прикидатися дохлим погана прикмета - може збутися
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04.01.2025 11:11
+3
махає руками, просить ще
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04.01.2025 11:18
+3
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04.01.2025 11:56
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Вдало прикинувся!
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04.01.2025 11:04 Ответить
Прикидатися дохлим погана прикмета - може збутися
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04.01.2025 11:11 Ответить
Здається- не в голову, а у дупу.... про те яка різниця?
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04.01.2025 11:11 Ответить
махає руками, просить ще
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04.01.2025 11:18 Ответить
то новий сеятель. розкидає облігації ********** ))
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05.01.2025 10:47 Ответить
Говняныйм актёр , не смог дроновода надурить.
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04.01.2025 11:22 Ответить
бєзрукав?
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04.01.2025 11:29 Ответить
Дирижер духового оркестру. Шопен. Третья часть Сонаты № 2 си-бемоль минор.
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04.01.2025 11:48 Ответить
мі-міноль...
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04.01.2025 11:52 Ответить
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04.01.2025 11:56 Ответить
Майже по Станіславському, - Не вірю! -
Отримай рашист гранату!
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04.01.2025 13:22 Ответить
Як у пісні «Мєчти сбиваются…»
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04.01.2025 14:02 Ответить
Потягусі, Потягусі. Розбудили малєнького
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04.01.2025 15:04 Ответить
Таки реально прикинувся
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04.01.2025 16:14 Ответить
Так він навпаки ожив після прильоту.
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04.01.2025 16:48 Ответить
,,...я тучи разведу руками и в прошлое закрою дверь...,,
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04.01.2025 18:07 Ответить
"натурально он так сыграл. и труп, такой типичний орк!" ))
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05.01.2025 10:45 Ответить
 
 