Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение граната прилетает ему на голову.. ВИДЕО

Украинские защитники из батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий оккупанта и успешной работы беспилотника опубликована в соцсетях.

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