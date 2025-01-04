Пограничники засекли двух оккупантов, которые тянули боекомплект в свое укрытие, и атаковали их. ВИДЕО
На юге Украины пограничники ликвидировали двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
"Аэроразведка ГПСУ засекла двух захватчиков, которые тянули боекомплект в свое укрытие. Задача была выполнена четко: точный удар - и "игроки" выбыли", - сообщили пограничники.
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