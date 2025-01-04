РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 528 5

Пограничники засекли двух оккупантов, которые тянули боекомплект в свое укрытие, и атаковали их. ВИДЕО

На юге Украины пограничники ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Аэроразведка ГПСУ засекла двух захватчиков, которые тянули боекомплект в свое укрытие. Задача была выполнена четко: точный удар - и "игроки" выбыли", - сообщили пограничники.

Смотрите: Дронари "Азова" отбили штурм оккупантов на квадроциклах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) Госпогранслужба (6447) ликвидация (3563)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За БК трєвожна...
показать весь комментарий
04.01.2025 11:30 Ответить
Засекли до смерти! 💀💀
показать весь комментарий
04.01.2025 12:16 Ответить
И руZZкие пиSьки пошли на корейские сосиски...
показать весь комментарий
04.01.2025 13:35 Ответить
вони заносили в свою нору "подаркі от дєда мороза"

а тут Святий Миколай і від себе подарунок надіслав, раз і всьо !
показать весь комментарий
04.01.2025 17:23 Ответить
Ето нє ми сделалі. Ето птіци взорвалі балон с газом.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:40 Ответить
 
 