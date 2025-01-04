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Новости
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Врачи-офтальмологи на Закарпатье оформляли призывникам фиктивную инвалидность – им объявили о подозрении

лікарі

За взятки от 6 тыс. американских долларов врачи помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности. Им грозит до пяти лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что обнаружили работники СБУ?

Так, разоблачены два врача-офтальмолога одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.

Далее фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности.

В дальнейшем, "клиенты" могли беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч американских долларов одним из врачей, причастных к схеме.

Офтальмологи допомагали виїхати за кордон

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и квартирах фигурантов. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные в иностранной валюте.

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Обоим медикам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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СБУ (19914) врачи (1516) уклонисты (847) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+6
Гинекологи локти кусают(((
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04.01.2025 17:19
+4
не думаю, жінки офорлюють інвалідності також, потім догялд і все вільний.
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04.01.2025 17:25
+3
Жах...
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04.01.2025 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Гинекологи локти кусают(((
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04.01.2025 17:19 Ответить
не думаю, жінки офорлюють інвалідності також, потім догялд і все вільний.
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04.01.2025 17:25 Ответить
Касса не та((( Ну и инвалид по гинекологии?... А то ещё ЛОРы подтянуться...
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04.01.2025 18:10 Ответить
Ця офтальмологиня була членкинею ВЛК?
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04.01.2025 17:31 Ответить
ВЛК-иня члєнка ))
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04.01.2025 17:32 Ответить
Це вже якась гендерна дискримінація))
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04.01.2025 17:37 Ответить
Жах...
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04.01.2025 17:39 Ответить
Посадіть на митниці експерта по "інвалідності" і тих що зі справками хай перевіряє .
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04.01.2025 17:42 Ответить
Ще й на митниці новим прихлебателям прийдеться платити.
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04.01.2025 17:55 Ответить
Унгвар?
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04.01.2025 17:48 Ответить
лікарі зараз заробляють як ніколи і ніякої реформи не треба
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04.01.2025 17:53 Ответить
Аптечний бізнес процвітає. Аптек більше й більше з кожним днем. Ростуть як гриби.
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04.01.2025 17:57 Ответить
я пропоную зарплати їх лишити - і пенсії....
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04.01.2025 18:00 Ответить
І волі позбавити - нікуди буде гроші витрачати!))
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04.01.2025 18:11 Ответить
ну ну, буває медики вбивають людей їх потім роками судять і нікуя, а тут хабар....
потягають трохи, поділиться, зробить документи прокурору чи слідаку і все, вільна.
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04.01.2025 19:04 Ответить
Шось не чув я шоб тим хто робив інвалідність ухилянтам прокурорам суддям загрожувала посадка
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04.01.2025 18:16 Ответить
та всі вже і забули про тих віп інвалідів.
Не на часі.
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04.01.2025 19:05 Ответить
До офтальмолога в кабінет заходить пацієнт:
- Доктор, у мене проблема з зором.
- Що саме турбує?
- Коли какаю, очі на лоб вилазять.
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04.01.2025 18:27 Ответить
 
 