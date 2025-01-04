Врачи-офтальмологи на Закарпатье оформляли призывникам фиктивную инвалидность – им объявили о подозрении

За взятки от 6 тыс. американских долларов врачи помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности. Им грозит до пяти лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что обнаружили работники СБУ?

Так, разоблачены два врача-офтальмолога одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.

Далее фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности.

В дальнейшем, "клиенты" могли беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч американских долларов одним из врачей, причастных к схеме.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и квартирах фигурантов. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные в иностранной валюте.

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Обоим медикам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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