Врачи-офтальмологи на Закарпатье оформляли призывникам фиктивную инвалидность – им объявили о подозрении
За взятки от 6 тыс. американских долларов врачи помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности. Им грозит до пяти лет за решеткой.
Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что обнаружили работники СБУ?
Так, разоблачены два врача-офтальмолога одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.
Далее фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности.
В дальнейшем, "клиенты" могли беспрепятственно выехать за пределы Украины.
Правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч американских долларов одним из врачей, причастных к схеме.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и квартирах фигурантов. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные в иностранной валюте.
Обоим медикам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
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потягають трохи, поділиться, зробить документи прокурору чи слідаку і все, вільна.
Не на часі.
- Доктор, у мене проблема з зором.
- Що саме турбує?
- Коли какаю, очі на лоб вилазять.