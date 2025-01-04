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Новости Война
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Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

у повітряному просторі фіксуються шахеди

Вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:41.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:42.

"Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс - юго-западный", - сообщили ПС в 17:44.

"Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 18:24.

"Внимание! г.Нежин (Черниговская область)!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 18:25.

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 18:30.

В 18:54 ПС сообщили о:

  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Черкасщины, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.

"Киевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:05.

Обновленная информация:
"Внимание! н.п. Лубны (Полтавщина)!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 19:24.

В 19:46 сообщалось о:
БпЛА в центре Черниговщины, курс - юго-западный;
БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины, курс - западный/северо-западный.
"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:22.

В 20:26 ВС сообщили о:
новых БпЛА на востоке Сумщины, курс - юго-западный/юго-восточный;
БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный.

В 20:57 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА, которые входят в воздушное пространство Сумской области.

"Внимание! г. Сумы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!", - сообщалось в 20:58.

В 21:07 сообщалось о:
новых БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА на севере Черниговщины, курс - западный/юго-западный."

Обновленная информация

"Новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс - западный", - сообщили ВС в 21:24.

"Внимание! г.Чернигов!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:27.

"Внимание! г.Балаклия (Харьковщина)!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:33.

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления. - сообщалось в 21:36.

Внимание! г.Сумы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!, - сообщалось в 21:38.

В 21:44 ВС сообщили о:

новые БПЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный.

"Внимание! г.Сумы! Находитесь в укрытиях!
Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 22:02.

"Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщалось в 22:06.

Позже ВС сообщили о:

Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!;

Киевская и Черкасская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

В 22:34 ВС сообщали о:

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный.

Также сообщалось о:

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;

Внимание! г.Черкассы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока;

Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!

Обновленная информация

"Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области", - сообщили ВС в 22:49.

Впоследствии ВС сообщили в:

  • Внимание! г.Полтава!
    Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера;
  • Внимание!
    Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;
    Новые группы вражеских ударных БПЛА продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области;
    Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области из ТОТ Луганщины;
  • Внимание! г.Житомир!
    Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

В 23:29 ВС сообщали о:

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БпЛА на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный;
БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;
БпЛА на севере Днепропетровщины и Донбасса, курс - южный/юго-западный.

Также сообщалось о:

  • Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)!
    Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока;
  • Внимание! г.Полтава!
    Находитесь в укрытиях!
    Вражеский БпЛА над вашим городом!

Обновленная информация

"Внимание! г.Миргород (Полтавщина)!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока", - сообщалось в 23:56.

В 00:05 ВС сообщили о:

БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
БпЛА на западе и юге Черниговщины, курс – северный/северо-западный;
БпЛА на востоке и юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/восточный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – южный.

Впоследствии ВС сообщили о:

Внимание!
Хмельницкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока;

Внимание! г.Чернигов!
Находитесь в укрытиях!
Враждебный БпЛА над вашим городом!

Оновлена інформація

В 00:50 ВС сообщили о:

БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс – юго-восточный;
БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс – западный;
БпЛА на юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БПЛА в центре Полтавщины, курс – западный;
БпЛА в центре и юго-западе Харьковщины, курс - западный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

В 01:22 ВС сообщили о:

БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;
БпЛА на западе Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
БПЛА на западе Харьковщины, курс – западный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

"Внимание! г.Житомир!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 01:23.

В 02:02 ВС сообщили о:

БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;
БпЛА в центре Житомирщины, курс – западный/юго-западный;
БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный.

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Воздушные силы (2318) Шахед (1020) война в Украине (3998)


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Новина, гулє...
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04.01.2025 19:34 Ответить
Всьо харашо прєкрасная маркіза ...Ворог знов атакує шахедами , марафон знов льє на вуха теплий гній.
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04.01.2025 21:36 Ответить
де наші дрони алло
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04.01.2025 23:10 Ответить
А в Чорному морі "нежданчик" із "шахедами" стався:

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04.01.2025 23:51 Ответить
Некуй шастасть без ОПИ.
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05.01.2025 06:49 Ответить
У меня мобильные группы на местах!)))
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05.01.2025 00:04 Ответить
Слава Иисусу Хресту.
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05.01.2025 06:52 Ответить
А у нас, кто возмет билетов пачку тот получит куєв видосиков пачку.
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05.01.2025 06:39 Ответить
 
 