Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:41.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:42.
"Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс - юго-западный", - сообщили ПС в 17:44.
"Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 18:24.
"Внимание! г.Нежин (Черниговская область)!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 18:25.
"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 18:30.
В 18:54 ПС сообщили о:
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - юго-западный;
- БпЛА на границе Сумщины, Черкасщины, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
"Киевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:05.
Обновленная информация:
"Внимание! н.п. Лубны (Полтавщина)!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 19:24.
В 19:46 сообщалось о:
БпЛА в центре Черниговщины, курс - юго-западный;
БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины, курс - западный/северо-западный.
"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:22.
В 20:26 ВС сообщили о:
новых БпЛА на востоке Сумщины, курс - юго-западный/юго-восточный;
БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный.
В 20:57 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА, которые входят в воздушное пространство Сумской области.
"Внимание! г. Сумы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!", - сообщалось в 20:58.
В 21:07 сообщалось о:
новых БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА на севере Черниговщины, курс - западный/юго-западный."
Обновленная информация
"Новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс - западный", - сообщили ВС в 21:24.
"Внимание! г.Чернигов!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:27.
"Внимание! г.Балаклия (Харьковщина)!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:33.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления. - сообщалось в 21:36.
Внимание! г.Сумы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!, - сообщалось в 21:38.
В 21:44 ВС сообщили о:
новые БПЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный.
"Внимание! г.Сумы! Находитесь в укрытиях!
Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 22:02.
"Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщалось в 22:06.
Позже ВС сообщили о:
Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!;
Киевская и Черкасская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
В 22:34 ВС сообщали о:
БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный.
Также сообщалось о:
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;
Внимание! г.Черкассы!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока;
Внимание! г.Чернигов!
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!
Обновленная информация
"Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области", - сообщили ВС в 22:49.
Впоследствии ВС сообщили в:
- Внимание! г.Полтава!
Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера;
- Внимание!
Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;
Новые группы вражеских ударных БПЛА продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области;
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области из ТОТ Луганщины;
- Внимание! г.Житомир!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!
В 23:29 ВС сообщали о:
БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;
БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БпЛА на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
БПЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный;
БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;
БпЛА на севере Днепропетровщины и Донбасса, курс - южный/юго-западный.
Также сообщалось о:
- Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока;
- Внимание! г.Полтава!
Находитесь в укрытиях!
Вражеский БпЛА над вашим городом!
Обновленная информация
"Внимание! г.Миргород (Полтавщина)!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока", - сообщалось в 23:56.
В 00:05 ВС сообщили о:
БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
БпЛА на западе и юге Черниговщины, курс – северный/северо-западный;
БпЛА на востоке и юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс - западный/восточный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – южный.
Впоследствии ВС сообщили о:
Внимание!
Хмельницкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока;
Внимание! г.Чернигов!
Находитесь в укрытиях!
Враждебный БпЛА над вашим городом!
Оновлена інформація
В 00:50 ВС сообщили о:
БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс – юго-восточный;
БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс – западный;
БпЛА на юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;
БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
БПЛА в центре Полтавщины, курс – западный;
БпЛА в центре и юго-западе Харьковщины, курс - западный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.
В 01:22 ВС сообщили о:
БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;
БпЛА на западе Житомирской области, курс - западный/юго-западный;
БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
БПЛА на западе Харьковщины, курс – западный;
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.
"Внимание! г.Житомир!
Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 01:23.
В 02:02 ВС сообщили о:
БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;
БпЛА в центре Житомирщины, курс – западный/юго-западный;
БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль