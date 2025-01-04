Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:41.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщили ПС в 17:42.

"Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс - юго-западный", - сообщили ПС в 17:44.

"Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный", - сообщалось в 18:24.

"Внимание! г.Нежин (Черниговская область)!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 18:25.

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 18:30.

В 18:54 ПС сообщили о:

БпЛА на юге Черниговщины, курс - юго-западный;

БпЛА на границе Сумщины, Черкасщины, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.

"Киевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока", - сообщалось в 19:05.

Обновленная информация:

"Внимание! н.п. Лубны (Полтавщина)!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", - сообщалось в 19:24.

В 19:46 сообщалось о:

БпЛА в центре Черниговщины, курс - юго-западный;

БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины, курс - западный/северо-западный.

"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:22.

В 20:26 ВС сообщили о:

новых БпЛА на востоке Сумщины, курс - юго-западный/юго-восточный;

БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный.

В 20:57 ВС сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА, которые входят в воздушное пространство Сумской области.

"Внимание! г. Сумы!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!", - сообщалось в 20:58.

В 21:07 сообщалось о:

новых БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный/юго-восточный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс - западный/юго-западный."

Обновленная информация

"Новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс - западный", - сообщили ВС в 21:24.

"Внимание! г.Чернигов!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:27.

"Внимание! г.Балаклия (Харьковщина)!

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщили ВС в 21:33.

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления. - сообщалось в 21:36.

Внимание! г.Сумы!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера!, - сообщалось в 21:38.

В 21:44 ВС сообщили о:

новые БПЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;

БПЛА на севере и востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный.

"Внимание! г.Сумы! Находитесь в укрытиях!

Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 22:02.

"Внимание! г.Чернигов!

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!", - сообщалось в 22:06.

Позже ВС сообщили о:

Внимание! г.Чернигов!

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!;

Киевская и Черкасская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

В 22:34 ВС сообщали о:

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;

БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;

БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;

БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный.

Также сообщалось о:

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;

Внимание! г.Черкассы!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с северо-востока;

Внимание! г.Чернигов!

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока!

Обновленная информация

"Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области", - сообщили ВС в 22:49.

Впоследствии ВС сообщили в:

Внимание! г.Полтава!

Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера;

Вражеский БпЛА в вашем направлении с севера; Внимание!

Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока;

Новые группы вражеских ударных БПЛА продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области;

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области из ТОТ Луганщины;

Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока; Новые группы вражеских ударных БПЛА продолжают заходить в воздушное пространство Сумской области; Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Харьковской области из ТОТ Луганщины; Внимание! г.Житомир!

Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

В 23:29 ВС сообщали о:

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный;

БпЛА в центре Черниговской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;

БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;

БпЛА на востоке Житомирской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА в Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный/южный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;

БпЛА на севере Днепропетровщины и Донбасса, курс - южный/юго-западный.

Также сообщалось о:

Внимание! г.Кременчуг (Полтавщина)!

Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока;

Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока; Внимание! г.Полтава!

Находитесь в укрытиях!

Вражеский БпЛА над вашим городом!

Обновленная информация

"Внимание! г.Миргород (Полтавщина)!

Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока", - сообщалось в 23:56.

В 00:05 ВС сообщили о:

БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;

БпЛА на западе и юге Черниговщины, курс – северный/северо-западный;

БпЛА на востоке и юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный/северо-западный;

БпЛА в Харьковской области, курс - западный/восточный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – южный.

Впоследствии ВС сообщили о:

Внимание!

Хмельницкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока;

Внимание! г.Чернигов!

Находитесь в укрытиях!

Враждебный БпЛА над вашим городом!

Оновлена інформація

В 00:50 ВС сообщили о:

БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс – юго-восточный;

БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс – западный;

БпЛА на юго-западе Житомирщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;

БПЛА в центре Полтавщины, курс – западный;

БпЛА в центре и юго-западе Харьковщины, курс - западный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

В 01:22 ВС сообщили о:

БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;

БпЛА на западе Житомирской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный;

БПЛА на западе Харьковщины, курс – западный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

"Внимание! г.Житомир!

Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера", - сообщалось в 01:23.

В 02:02 ВС сообщили о:

БПЛА в центре Черниговщины, курс – восточный;

БпЛА в центре Житомирщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный.

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