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Новости Война
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США задолго до начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине много оружия, - Блинкен

Блінкен про допомогу Україні зброєю

Задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с сентября 2021 года, США тихо поставили Украине много оружия. В частности, Украина тогда получила ЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Об этом в интервью The New York Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Блинкен сказал, что Вашингтон хотел убедиться в готовности к полномасштабной российской агрессии не только Соединенных Штатов и союзников, но и Киева.

"Мы убедились, что задолго до российской агрессии, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тихо передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть то, что им нужно для защиты, такие вещи, как Stinger и Javelin сыграли важную роль в препятствовании России взять Киев, захватить страну, стереть ее с карты и действительно (помогли, - ред.) оттолкнуть россиян обратно", - рассказал дипломат.

По словам госсекретаря США, "в разные моменты времени люди сосредотачиваются на той или иной системе оружия". В частности, он вспомнил о танках Abrams и истребителях F-16.

Смотрите: Бесстрашный кот лапой сбил FPV-дрон, почти влетевший в дом. ВИДЕО

"Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать, это часть согласованного плана?", - заявил Блинкен.

Американский чиновник добавил, что все это влияло на решения, которые принимала администрация Джо Байдена о передаче вооружения Украине.

Напомним, что недавно Энтони Блинкен рассказал, что в администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.

Смотрите: Силы беспилотных систем 46 ОАБр уничтожили вражескую группу вместе с техникой в ​​Донецкой области. ВИДЕО

оружие (10219) помощь (7812) США (26743) Блинкен Энтони (937) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+33
Америка готувала Україну до партизанки. Бо як ще? Єрмак захопив владу, зєля готувавсь втекти. І втік би, якби не Кривоніс, що залив мастилом злітну смугу у Жулянах. Пана Сергія за це досі переслідує прокуратура, хоч він фактично врятував Київ від окупації
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04.01.2025 18:37
+27
Це правда.
Станом на 11 лютого 2022 р. в Україну прибуло 25 літаків зі зброєю, приблизно по 80 тонн кожен.
З них 15 літаків від США.
Президент США більше зробив для захисту України ніж сам президент України.
Це треба пам'ятати.
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04.01.2025 18:40
+24
И болшая часть пылилась где то у Яворивского полигона. И подоляк-арахабмия туда мотался, селфяшками цели подсвечивал.
Помним помним
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04.01.2025 18:36
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Останні заяви Блінкена взагалі НЕ схожі на його стиль
Тут щось "закулісне"
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04.01.2025 18:29 Ответить
Схоже на прощальне "Ви маєте бути нам вдячні, вам нема за що на нас ображатись".
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04.01.2025 18:43 Ответить
вже не ті часи - казати "прощайте" - схаменися
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04.01.2025 19:21 Ответить
О, а яке "шоу" ще нас чекає, коли він стане ексом...
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04.01.2025 18:44 Ответить
Хай но тільки Байден стане ексом. Зразу будуть його заяви до Траспа что Україні потрібно дати Тамагавки, F-35, та авіаносці
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04.01.2025 18:48 Ответить
Ну або буде як https://www.holosameryky.com/a/stoltenberg-cease-fire/7884083.html Столтенберг
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04.01.2025 18:49 Ответить
це не заяви, це інтервʼю. на інтервʼю відповідають на питання журналістів, а заяви робляться через прес-службу без наявності якихось питань від журналістів.
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04.01.2025 18:51 Ответить
А що, новин взагалі нема?
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04.01.2025 18:31 Ответить
А ви не змогли знайти інші новини?)
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04.01.2025 18:57 Ответить
Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина. Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?
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04.01.2025 18:32 Ответить
Браво
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04.01.2025 19:01 Ответить
Перед відходом в небуття можна і про поставку "зірки смерті" розповісти.
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04.01.2025 18:32 Ответить
постачання зброї таки мало місце - але не потихому, а трубили у всіх ЗМІ

прибуло щось з вісім літаків запакованих під стелю, ще був інцидент, що облітали територію Германії
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04.01.2025 18:54 Ответить
Якщо передали, то добре. Але залишається питання - де тоді були Stinger, коли гелікоптери рашистів летіли над Київським водосховищем, та висаджувати десант в Гостомель? І т.п.
Да зеленої влади безліч питань. І надіюсь, що їх колись зможуть задати.
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04.01.2025 18:35 Ответить
не гойдайте човен. не на часі
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04.01.2025 18:41 Ответить
...бо нашого гадьониша нудить
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04.01.2025 19:10 Ответить
Блінкену не сказали попередники, що не можна застосувати те чого у тебе не існує, Китай
ні до чого, оскільки і там ніц.
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04.01.2025 18:35 Ответить
що правда без права на застосування. Україна отримала право лише на зберігання зброї на складах
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04.01.2025 18:36 Ответить
От же ж , полегче эскалируйте, полегче.
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04.01.2025 18:41 Ответить
И болшая часть пылилась где то у Яворивского полигона. И подоляк-арахабмия туда мотался, селфяшками цели подсвечивал.
Помним помним
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04.01.2025 18:36 Ответить
виправдовується, чи мені здалось?
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04.01.2025 18:37 Ответить
Америка готувала Україну до партизанки. Бо як ще? Єрмак захопив владу, зєля готувавсь втекти. І втік би, якби не Кривоніс, що залив мастилом злітну смугу у Жулянах. Пана Сергія за це досі переслідує прокуратура, хоч він фактично врятував Київ від окупації
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04.01.2025 18:37 Ответить
В 2014 році янек втік - і що без нього не справилися? Справилися. І без Боневтіка теж справилися б по тій же схемі що в 2014р. Так що я сумніваюся чи треба дякувати Кривоносу... Прокуратура переслідує, бо там сидять агенти кремля, якому Кривоніс зірвав план А. Тому зараз кремль реалізує план Б: його агенти в Україні (Зеля-Буратіно, Дєрьмяк і Ко) виманюють у Заходу якнайбільше зброї, тобто всю, тратять її на цій війні, після чого пуйло нападає на обеззброєнний Захід і бере Прибалтику за три дня, а згодом і Лондон за три дня, і Вашингтон врешті... План Б так собі, чесно маячня... Ну, як і всі плани пуйла в т.ч. і Київ за три дня... Тому-то Захід і не віддає всю свою зброю, бо знає про ці божевільні плани. Вони ж там не тупі, мабуть...
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05.01.2025 17:47 Ответить
Блінкен... Іди вже на куй з отим маразматиком бідоном,, і будьте ви прокляті
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04.01.2025 18:38 Ответить
Чого не кучма/пуйло?
Чого союзникам розкидатися прокльонами?
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04.01.2025 18:44 Ответить
Кучма з куйлом само собою.....

Хороші союзники які допомогу не дають а надрочують
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04.01.2025 18:47 Ответить
Союзники по якому союзу?
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04.01.2025 18:53 Ответить
Бо вони срані гаранти
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04.01.2025 19:03 Ответить
Гаранти - чого?
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04.01.2025 19:24 Ответить
та він же такою інфою, дєрьмака, як власника зєлі, просто без ножа ріже!! ))
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04.01.2025 18:38 Ответить
"Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати?

А разрешение на использование по военным целям в РФ, все эти годы не давали видимо потому что ЗСУ пользоваться не умели?)
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04.01.2025 18:38 Ответить
А что если вся болтовня от "власти" это π✓сдеж???? что если запрет был только от Крота ( завхоза)???
Правда, неудобная мысль, никак не вписывается в желчный и ублюдочный маратон... Коий сотни раз облил грязью запад и лично Шольца... Коие дают и дают до сих пор , при том бесплатно!!!!
Другие страны годами стоят в очереди производителя ракет/самолетов/пэтриотов/танков/скальпов а "этой неблагодарной стране" дають бесплатно!!! Парадокс?... А на маратоне ни слова об этом..
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04.01.2025 18:49 Ответить
Это в самих штатах подтверждали. Нельзя бить а то будет эскалация... Я помню как они разрешили использоваться американское оружие по авиации...Но, только когда самолеты в воздухе, на аэродромах по ним бить нельзя. А ведь можно было за раз десятки самолетов накрыть...
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04.01.2025 18:56 Ответить
Це правда.
Станом на 11 лютого 2022 р. в Україну прибуло 25 літаків зі зброєю, приблизно по 80 тонн кожен.
З них 15 літаків від США.
Президент США більше зробив для захисту України ніж сам президент України.
Це треба пам'ятати.
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04.01.2025 18:40 Ответить
Правда .
И до того давали.
И при Порохе давали малость.
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04.01.2025 18:50 Ответить
реальні результати кажуть ,що США ДОСИТЬ НЕДОСТАТНЬО ДАВАЛИ ЗБРОЇ УКРАЇНІ,в тому числі заборона на вступ України в НАТО.і заборона на використання далекобійних ракет .Все це вказує на підкимлимні домовленості "байденівської конюшні" із "рашистською псярнею"
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04.01.2025 18:40 Ответить
Де ти бачив заборону на вступ України в НАТО ?
Є умови для вступу, які досі не виконані.
Тому іди вивчи питання про яке пишеш,
і не розказуй тут про свої конспірологічні ідеї.
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04.01.2025 18:55 Ответить
https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/sim-krain-proty-vstupu-********-v-nato-politico/- поки що вчи питання хто є локомотивом того.щоб Україна не була в НАТО і чому це вигідно рашисту...Конспіролог
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04.01.2025 19:17 Ответить
Потрібно брати приклад з Венгрії Словаччини. - Давно б були в НАТО.
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04.01.2025 20:01 Ответить
radiosvoboda.org

«За даними Гаазького центру стратегічних досліджень, лише 16 відсотків воєн між 1946 і 2005 роками закінчилися шляхом переговорів. Серед цих мирних домовленостей 37 відсотків призвели до відновлення конфлікту, часто лише протягом двох років».
Переговори, як правило, є найбільш успішними, коли «сторони успішно встановлюють базову лінію довіри, усувають основні причини конфлікту або забезпечують основу для майбутнього ненасильницького вирішення».

Також обидві сторони мають вважати, що воюючи, вони втратять більше ніж здобудуть. Але, принаймні у випадку з путіним це не так, бо він вірить, що виграє в цій війні.
І якщо союзники зменшать підтримку України, то так воно і буде.
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04.01.2025 18:42 Ответить
«Сполучені Штати та Європа можуть змінити цей сценарій, давши зрозуміти, що можливості путіна погіршуються, а не покращуються», почати потрібно зі зброї і перетворити нинішнє «крапельне підгодовування» на «бурхливий потік».

Одночасно потрібно підсилювати санкції та вести роботу серед росіян - вони мають помітити присутність українських військ у Курській області та обстріли російської території, а також вони мають повірити у те, що їхні сини будуть наступними у списку на мобілізацію.
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04.01.2025 18:44 Ответить
Альтернативний підхід - намагання досягнути миру за всяку ціну шляхом примушення Києва до поступок може дорого обійтися Заходу, якщо путіну вдасться залучити Україну до своєї імперії, то що його зупинить від повторення цього успіху в Молдові, Грузії чи Балтійських країнах?
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04.01.2025 18:46 Ответить
Європейські союзники повинні швидко та масштабно переозброїтися, щоб забезпечити основну частину звичайного стримування та оборони в рамках НАТО.

«Лише тоді можна буде досягти угоди з Росією, яка принесе Україні мир або принаймні тривале припинення бойових дій на лінії фронту, а отже, і безпеку в Європі».
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04.01.2025 18:50 Ответить
Так Молдову сразу же ждет Блицкриг!! Как бояры пить дать! 100%
У них то ПВО почти нет ( в масштабах полномасштабной нынешней баталии), армия малая. Захват Молдовы (бы) подвинул (бы) фронт к Румынии + в "говень" любимое ПредСовковье ( пмр)
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04.01.2025 18:54 Ответить
" ....та вести роботу серед росіян - вони мають помітити присутність українських військ у Курській області та обстріли російської території ..."
Ключове слово - "помітити". Поки що ніц не помічають , зовсім.
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04.01.2025 23:30 Ответить
А скільки воєн закінчилось заморозкою за даними потужного Гаазького центру? Ну або ж не закінчилось?
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04.01.2025 18:46 Ответить
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04.01.2025 18:42 Ответить
Хотіли перконатися в спроможності дати відсіч другій армії світу (по аналітичним звітам Military Balance ,Global Аirepower та й не тільки), а дали по суті партизанську зброю. Для кого це спагетті?
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04.01.2025 18:44 Ответить
На тот момент считали что власть уже обрекла страну на капитуляционэн . Думаете про чонгар и кротовню знали только в совдепии а в Нато не знали....
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04.01.2025 18:55 Ответить
Мабудь шось знали та прораховували ,але явно недооцінили здатність чинити опір інтервенції московії з боку згуртованного народу на той час.
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04.01.2025 19:08 Ответить
Дякуємо США, якраз в перши тижні війни за допомогою джавелінів спалювалася кацапська бронетехніка, а стингерами сбивалися орківськи повітряни цілі.
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04.01.2025 18:46 Ответить
Дуже доречі допомогла ця зброя на початку ...
московити були шоковані що попри таку кількість особового складу і техніки їм не вдавалося взяти Київ , потім підключилася Біла Церква і підари відчули що таке важка арта
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04.01.2025 18:54 Ответить
BBC

Трамп обіцяє «відродити велич Америки», найбільшої економіки світу. Однак, чим далі економісти аналізують плани Трампа, тим більше у них виникають сумніви в тому, що озвучені ним рецепти допоможуть США розбагатіти, відродити промисловість і стримати експансію Китаю.

Здатність команди Трампа внести рішучі зміни «в перший день», як погрожував Трамп, викликає сумніви у аналітиків, а анонсовані реформи часто суперечать одна одній.

«Різке падіння ринків або сплеск інфляції можуть виявитися найефективнішим гальмом для реформ Трампа і можуть змусити його переглянути політику».
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04.01.2025 18:57 Ответить
А, ну да стінгами і джавелінами від кацапів можна було відбитись. А що ж американці Ізраїлю постачають іншу зброю ? Гаранти срані
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04.01.2025 18:58 Ответить
Угу. Ату их!!! (Вечно выноватые и должные нашему нариду )
У Израиля кто в правительстве ?? - союзники США!
А у "у_зеленского" кто ? - союзники пуйла и родичи росийских грушников и гебешников...
Списали с карты, а даже забыли БЫ если б не Муженко, Марченко, Забродский, Залужный и др.
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04.01.2025 19:06 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги, незважаючи на те, що США надавали великі пакети допомоги іншим країнам.
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04.01.2025 19:11 Ответить
Пентагон оголосив про щонайменше три угоди з Ізраїлем, пов'язані з майбутньою підтримкою.

1

Пентагон схвалив продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.

F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.

2

Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.

3

Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
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04.01.2025 19:13 Ответить
Може тому що тоді коли українці обирали собі комуняк у владу, а ті завзято віддавали українску ЯЗ на росію, Ізраїль вже мав статус "основного союзника США"...?
А ще, дивлячись як Україна готується до шашликів замість того щоби готуватися до чергового нападу - що мали надавати ті США та ВБ?
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04.01.2025 19:11 Ответить
Ізраїлт купує зброю. Українці навіть нормальних євреїв у владу не спромоглись обрати, щоб ті теж купили нам зброю. Лайно підібрали яке краде у держави.
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04.01.2025 19:15 Ответить
Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати? Це частина узгодженого плану? Джерело: https://censor.net/ua/n3528513
Для хейтеров напомнить нада что до полномасштабки у ВСУ почти не было импортных систем вооружения, а тем более готовой системы под них: логистика, ремонтная база, обслуживание филиала производителя, обучение персонала, обучение ремонтников , обучение интсруктров тощо
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04.01.2025 19:03 Ответить
А скільки літаків та танків дали? Багато?
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04.01.2025 19:03 Ответить
Кооомууу? Трактористам и шахтерам , по разнарядке Бусификации ?
Годами учатся на такие проффесии, иноземная техника без умения использовать будет просто стоять в ангарах, где координаты быстро добудут мусора из ДБР или "бывшие" мусора из ждунов...
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04.01.2025 19:10 Ответить
Щось ти аж занадто розцвірінькався сьогодні, москалику...
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04.01.2025 21:04 Ответить
Блинкен, дорогой, очень мало вооружения вы даёте. Очень мало! Как из чайной ложки кормите. Чтобы выгнать проклятых оккупантов надо в разы увеличить военную помощь Украине!
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04.01.2025 19:05 Ответить
Якої ви зброї передали багато - джавелінів, стінгерів і гвинтівок, щоб кацапи руйнували і окуповували українські міста, а українці бігали як партизани по посадках і руїнах і потроху покусували регулярну армію *****?
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04.01.2025 19:52 Ответить
ВІДВОЛІКАННЯ уваги світової спільноти. ВІД головного. Заяви США, що у разі застосування кацапами ядерної зброї, США ЗНИЩАТЬ всі війська кацапів на ОКУПОВАНІЙ території України - це була пуста заява ? Думаю, НІ. Тоді, при великому бажанні адміністрації США всі окупаційні війська можна було відкинути до кордонів 1991 року. Без тисячних втрат ЗСУ й народу України. Без широкомасштабної війни НАРЕШТІ. Я не знаю як, але так звучали заяви команди Байдена. ЧОГО це не було заявлено до лютого 2022 року ? Не про втручання США у війну по Байдену, а про наслідки вторгнення для кацапів в Україну !! То для чого зараз казати ..... про ніщо (зраду) ??? Українцям.
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04.01.2025 19:54 Ответить
Так этот же Блинкен, сам подтвердил, что ЯО не было применено благодаря Китаю, а не США...

Путін розглядав можливість застосування ядерної зброї проти України, але втрутився Китай, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3528442
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04.01.2025 22:09 Ответить
"У победы множество отцов, а неудача всегда сирота." - Джон Фицджеральд
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04.01.2025 20:02 Ответить
А літаки і танки не можна було почати поставляти починаючи з 2020 року?Чи американці після Грузії,Криму і Донбасу наївно надіялись шо пуйло не піде далі?
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04.01.2025 22:42 Ответить
"Ми серйозно ставилися до всієї інформації, яку нам надавали наші західні партнери, - нагадав Єрмак, глава Офісу Зеленського. - Але будьмо чесними: уявіть, якби вся ця паніка, яку нагнітали так багато людей, підтвердилася. Створювати паніку - метод росіян. … Уявіть, якби ця паніка почалася на три-чотири місяці раніше. Що сталося б з економікою? Чи змогли б ми протриматися так п'ять місяців?"----------------а свої сім'ї вони вивезли.
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05.01.2025 08:40 Ответить
Не інформацію треба було надавати,а превентивно закривати небо американською авіацією над підконтрольною територією України.Тоді би русня відкотилася і навіть би не рипнулась для нападу.
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05.01.2025 19:38 Ответить
 
 