США задолго до начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине много оружия, - Блинкен
Задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с сентября 2021 года, США тихо поставили Украине много оружия. В частности, Украина тогда получила ЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin.
Об этом в интервью The New York Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.
Блинкен сказал, что Вашингтон хотел убедиться в готовности к полномасштабной российской агрессии не только Соединенных Штатов и союзников, но и Киева.
"Мы убедились, что задолго до российской агрессии, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тихо передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть то, что им нужно для защиты, такие вещи, как Stinger и Javelin сыграли важную роль в препятствовании России взять Киев, захватить страну, стереть ее с карты и действительно (помогли, - ред.) оттолкнуть россиян обратно", - рассказал дипломат.
По словам госсекретаря США, "в разные моменты времени люди сосредотачиваются на той или иной системе оружия". В частности, он вспомнил о танках Abrams и истребителях F-16.
"Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать, это часть согласованного плана?", - заявил Блинкен.
Американский чиновник добавил, что все это влияло на решения, которые принимала администрация Джо Байдена о передаче вооружения Украине.
Напомним, что недавно Энтони Блинкен рассказал, что в администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.
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Тут щось "закулісне"
Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина. Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?
прибуло щось з вісім літаків запакованих під стелю, ще був інцидент, що облітали територію Германії
Да зеленої влади безліч питань. І надіюсь, що їх колись зможуть задати.
ні до чого, оскільки і там ніц.
Помним помним
Чого союзникам розкидатися прокльонами?
Хороші союзники які допомогу не дають а надрочують
А разрешение на использование по военным целям в РФ, все эти годы не давали видимо потому что ЗСУ пользоваться не умели?)
Правда, неудобная мысль, никак не вписывается в желчный и ублюдочный маратон... Коий сотни раз облил грязью запад и лично Шольца... Коие дают и дают до сих пор , при том бесплатно!!!!
Другие страны годами стоят в очереди производителя ракет/самолетов/пэтриотов/танков/скальпов а "этой неблагодарной стране" дають бесплатно!!! Парадокс?... А на маратоне ни слова об этом..
Станом на 11 лютого 2022 р. в Україну прибуло 25 літаків зі зброєю, приблизно по 80 тонн кожен.
З них 15 літаків від США.
Президент США більше зробив для захисту України ніж сам президент України.
Це треба пам'ятати.
И до того давали.
И при Порохе давали малость.
Є умови для вступу, які досі не виконані.
Тому іди вивчи питання про яке пишеш,
і не розказуй тут про свої конспірологічні ідеї.
«За даними Гаазького центру стратегічних досліджень, лише 16 відсотків воєн між 1946 і 2005 роками закінчилися шляхом переговорів. Серед цих мирних домовленостей 37 відсотків призвели до відновлення конфлікту, часто лише протягом двох років».
Переговори, як правило, є найбільш успішними, коли «сторони успішно встановлюють базову лінію довіри, усувають основні причини конфлікту або забезпечують основу для майбутнього ненасильницького вирішення».
Також обидві сторони мають вважати, що воюючи, вони втратять більше ніж здобудуть. Але, принаймні у випадку з путіним це не так, бо він вірить, що виграє в цій війні.
І якщо союзники зменшать підтримку України, то так воно і буде.
Одночасно потрібно підсилювати санкції та вести роботу серед росіян - вони мають помітити присутність українських військ у Курській області та обстріли російської території, а також вони мають повірити у те, що їхні сини будуть наступними у списку на мобілізацію.
«Лише тоді можна буде досягти угоди з Росією, яка принесе Україні мир або принаймні тривале припинення бойових дій на лінії фронту, а отже, і безпеку в Європі».
У них то ПВО почти нет ( в масштабах полномасштабной нынешней баталии), армия малая. Захват Молдовы (бы) подвинул (бы) фронт к Румынии + в "говень" любимое ПредСовковье ( пмр)
Ключове слово - "помітити". Поки що ніц не помічають , зовсім.
московити були шоковані що попри таку кількість особового складу і техніки їм не вдавалося взяти Київ , потім підключилася Біла Церква і підари відчули що таке важка арта
Трамп обіцяє «відродити велич Америки», найбільшої економіки світу. Однак, чим далі економісти аналізують плани Трампа, тим більше у них виникають сумніви в тому, що озвучені ним рецепти допоможуть США розбагатіти, відродити промисловість і стримати експансію Китаю.
Здатність команди Трампа внести рішучі зміни «в перший день», як погрожував Трамп, викликає сумніви у аналітиків, а анонсовані реформи часто суперечать одна одній.
«Різке падіння ринків або сплеск інфляції можуть виявитися найефективнішим гальмом для реформ Трампа і можуть змусити його переглянути політику».
У Израиля кто в правительстве ?? - союзники США!
А у "у_зеленского" кто ? - союзники пуйла и родичи росийских грушников и гебешников...
Списали с карты, а даже забыли БЫ если б не Муженко, Марченко, Забродский, Залужный и др.
1
Пентагон схвалив продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
2
Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.
3
Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
А ще, дивлячись як Україна готується до шашликів замість того щоби готуватися до чергового нападу - що мали надавати ті США та ВБ?
Для хейтеров напомнить нада что до полномасштабки у ВСУ почти не было импортных систем вооружения, а тем более готовой системы под них: логистика, ремонтная база, обслуживание филиала производителя, обучение персонала, обучение ремонтников , обучение интсруктров тощо
Годами учатся на такие проффесии, иноземная техника без умения использовать будет просто стоять в ангарах, где координаты быстро добудут мусора из ДБР или "бывшие" мусора из ждунов...
Путін розглядав можливість застосування ядерної зброї проти України, але втрутився Китай, - Блінкен Джерело: https://censor.net/ua/n3528442