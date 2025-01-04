США задолго до начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине много оружия, - Блинкен

Задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с сентября 2021 года, США тихо поставили Украине много оружия. В частности, Украина тогда получила ЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Об этом в интервью The New York Times рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Блинкен сказал, что Вашингтон хотел убедиться в готовности к полномасштабной российской агрессии не только Соединенных Штатов и союзников, но и Киева.

"Мы убедились, что задолго до российской агрессии, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тихо передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть то, что им нужно для защиты, такие вещи, как Stinger и Javelin сыграли важную роль в препятствовании России взять Киев, захватить страну, стереть ее с карты и действительно (помогли, - ред.) оттолкнуть россиян обратно", - рассказал дипломат.

По словам госсекретаря США, "в разные моменты времени люди сосредотачиваются на той или иной системе оружия". В частности, он вспомнил о танках Abrams и истребителях F-16.

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"Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать, это часть согласованного плана?", - заявил Блинкен.

Американский чиновник добавил, что все это влияло на решения, которые принимала администрация Джо Байдена о передаче вооружения Украине.

Напомним, что недавно Энтони Блинкен рассказал, что в администрации действующего президента США Джо Байдена достаточно серьезно воспринимали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина. От применения ядерного оружия Россию, вероятно, удержал Китай.

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