РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11652 посетителя онлайн
Новости Видео Война
57 297 89

Бесстрашный кот лапой сбил FPV-дрон, почти влетевший в дом. ВИДЕО

Работает ПВО: соцсетями вирусится видео с бесстрашным котом, который лапой сбил FPV-дрон. БпЛА почти влетел в дом, но  четырехлапый вмешался и тот врезался в столб. Затем пушистый подошел к упавшему дрону и с интересом осмотрел свою "добычу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

 Внимание, ненормативная лексика.

Читайте: Рашисты в очередной раз атаковали Херсон, ранен мужчина

война (1379) животные (934) дроны (3951)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Бойцовый Кот нигде не пропадет!!!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:18
+43
ну якщо коти за нас воюють , капець кацапны
показать весь комментарий
04.01.2025 17:21
+39
Кіт провчив малолітніх придурків... Це ж "бабка не ходи" - вирішили над котом позбиткуваться! Тепер будуть пояснювать батькам, як вони умудрилися розбить дрон, за який гроші заплачені...
показать весь комментарий
04.01.2025 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бойцовый Кот нигде не пропадет!!!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:18 Ответить
Вихований Зеленским особисто. Він на нього руку наклав. Це я про Цілителя.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:18 Ответить
це якісь діти дрон іграшковий у городі запускали , а ти розходився про героїзм , не дивись на світ крізь рожеві скельця
показать весь комментарий
04.01.2025 18:23 Ответить
Осуждаю!!
Прославление писеграйника есть деяние неугодное и общественно сомнительное ((((( скумбрию ему в ..... !!!!!!
показать весь комментарий
04.01.2025 18:14 Ответить
ТатарОв дресирував кота, поки в ОПі ховався від чеченцОв і татарОв.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:45 Ответить
Та де той целюлітель тільки не "наклав"... Кращеб він на себе руки наклав...
показать весь комментарий
04.01.2025 19:01 Ответить
Та хоча б собі в руки наклав!
показать весь комментарий
05.01.2025 14:05 Ответить
ну якщо коти за нас воюють , капець кацапны
показать весь комментарий
04.01.2025 17:21 Ответить
Буває ж таке: кіт розумніший ніж кацап - примудрився не привести в дію підривача!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:21 Ответить
Скоріш за все це був ігровий або спостережний дроно. Дрони з бойовим зарядом і великою батареєю не літають над землею і так легко не маневрують
показать весь комментарий
04.01.2025 17:32 Ответить
розвідувальний. у ігрових дронів не буває таких інтерфейсів.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:26 Ответить
Звичайний інтерфейс. Ви, мабуть, на Мавіку ніколи не літали, там інтерфейс для вас буде, як у космічного корабля, напевно. Це дрон Метеор 75
показать весь комментарий
04.01.2025 22:27 Ответить
Коту респект і уважуха та пожиттєве забезпечення домашньою тушонкою!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:22 Ответить
Тому коту підсрачників надають що іграшку зламав .
показать весь комментарий
04.01.2025 18:24 Ответить
То операторам треба було б надавати
показать весь комментарий
04.01.2025 22:36 Ответить
Знаю, чую. Чужий на районі.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:22 Ответить
Кіт провчив малолітніх придурків... Це ж "бабка не ходи" - вирішили над котом позбиткуваться! Тепер будуть пояснювать батькам, як вони умудрилися розбить дрон, за який гроші заплачені...
показать весь комментарий
04.01.2025 17:24 Ответить
не "бабка не ходи", а "до бабки не ходи", знаток фольклора...
показать весь комментарий
04.01.2025 17:51 Ответить
.............................................
показать весь комментарий
04.01.2025 17:57 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 18:46 Ответить
Не чіпай, він дуже амбітний, буде ображати.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:39 Ответить
он пробовал, только не получилось. Теперь способен только на стрелочки .
показать весь комментарий
04.01.2025 19:03 Ответить
амфаш,напрямок я вказав холодному,якщо ти не зрозумів..
показать весь комментарий
05.01.2025 14:14 Ответить
Следи за лесенкой! "он пробовал, только не получилось..." адресовано не тебе, а Анатолий Панасюк 108fa02f.
показать весь комментарий
06.01.2025 11:12 Ответить
Майбутні К2 тепер будуть знать, як РЕБи оминати!!!! А підсрачників тіки у такому віці хапати треба!))))
показать весь комментарий
05.01.2025 01:17 Ответить
Дрони заіп*ли навіть тварин, Котейку респект!
Слава Украні!!! 👍👍👍 💪💪💪
показать весь комментарий
04.01.2025 17:25 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 17:31 Ответить
Це ж вам, пані та панове не сцікливий утирок кошевий який насрав собі у штані в першу годину вторгнення касабів і який досі у них ходиить смірдя своїм гівном, це КІТ, смиливий та відважний український КІТ.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:31 Ответить
Кіт там стіки мишей та птахів з собаками надушив... Що йому те залізячча?
показать весь комментарий
05.01.2025 01:19 Ответить
На відео написано, що це Meteor 75 pro - це не бойовий дрон. Погугліть його характеристики!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:33 Ответить
Звісно, на дисплеї видно - батарея має напругу 3,07 Вольт (номінальна - 3,7 Вольт) - це один елемент Li-Ion акумулятора. Іграшковий коптер
показать весь комментарий
04.01.2025 17:38 Ответить
бойові дрони бувають не тільки ударні, киця. Гуглі black hornet. Бойовий дрон чи ні, залежить не від напруги батареї, а від застосування: якщо застосовується в бойових умовах, то це бойовий.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:29 Ответить
По суті іграшка. Мені не треба гуглити, я займався ремонтом дронів, киця
показать весь комментарий
04.01.2025 22:01 Ответить
Тим більше блек хорнет це фактично маленький гелікоптер. Він апріорі не може робити такі маневри, як на відео
показать весь комментарий
04.01.2025 22:34 Ответить
а коту байдуже, хай не лізуть до бабці
показать весь комментарий
04.01.2025 18:14 Ответить
"...Безстрашний кіт лапою збив FPV-дрон..." - КОТЯРА!!!!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:33 Ответить
Не показуйте ТЦК, бо почнуть бусифицировать котів.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:38 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 17:39 Ответить
що за лексика на фоні? великий і магучий
показать весь комментарий
04.01.2025 17:40 Ответить
Це дуже знаменитий аудіо-трек, шукайте за "ярік бачок потік".
показать весь комментарий
04.01.2025 17:43 Ответить
"ярік бачок потік " загинув (( на жаль , сам винний ((
показать весь комментарий
04.01.2025 18:26 Ответить
ну знайшов оригінальний трек.
взагалі нічого не зрозумів
показать весь комментарий
04.01.2025 18:49 Ответить
там немає чого розуміти , молоді хлопці тік ток знімали . Просто автор того відео загинув на фронті , потягло розібрати ********* без ніякої на те необхідності ((((
показать весь комментарий
04.01.2025 18:57 Ответить
хай спочиває в мирі
показать весь комментарий
04.01.2025 19:19 Ответить
Біолабораторії працюють! Українці вивели бойцових котів анті-дронщиків. Які бувально лапою збивають будь-який FPV-дрон, причому таким чином, що підривник не спрацьовує, а отже дрон може бути використаний повторно і вже проти кацапів. Це, очевидно, видатне досягнення біоінженерів та дресирувальників. Не те що кацапські нелюди під час другої світової - дресирували собак, аби ті з протитанковимі мінами кидалися під техніку.
показать весь комментарий
04.01.2025 17:40 Ответить
На відео по середині знизу назва коптера Метеор75, акумулятор 590мА всього, це іграшка. І така іграшка є в продажі. Він себе тільки носить. Про бомбу і мови нема. Була б це 7-ка бойова, то кіт легко без лапи, очей і т.д. міг би лишитися.
показать весь комментарий
05.01.2025 14:15 Ответить
Вибачте, так і роблять вкиди, коли люди банально не можуть розібратися в ОЧЕВИДНИХ речах, коли на самому відео все написано. Людина з мінімальними знаннями побачить, що відео просто жарт і вкид. І відео як коти збивають мини дрони просто валом, одне з яких тут.

Хтось написав заголовок і понеслася, мізків передивитися відео і все просто прочитати не вистачило тому, хто закріпив цю новину.
показать весь комментарий
05.01.2025 14:18 Ответить
Мальчік в трусіках, якого розп'яли, від'є*ись від мене. Бо розп'яли тебе, очевидно, в орган розпізнавання жартів і сарказмів.
показать весь комментарий
05.01.2025 15:39 Ответить
дівчинка без ліфчика, ти шо, травмований ???
показать весь комментарий
14.01.2025 12:44 Ответить
Судячи по коментарях, то треба до лікаря, бо в мозку явно проблеми з такими текстами і сарказмами. Дід чи хворий на голову дорвався до інтернету, ну таке є.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:49 Ответить
а коти ще й стрибати вміють, тож уявіть собі перспективу!
показать весь комментарий
04.01.2025 17:48 Ответить
Да це просто кот захищав свою хату, яку бабка переписала на нього, коли діти проголосували за Януковича
показать весь комментарий
04.01.2025 17:53 Ответить
не чіпай ,виклич саперів
показать весь комментарий
04.01.2025 17:54 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 18:00 Ответить
То meteor-75 , вупчик так званий. Він легко переносить падіння на траву та м'який грунт і тому ідеально підходить для навчання пілотам-початківцям. В ньому повноцінний ELRS, відео на 5.8ГГц. Можна відразу з нормальним пультом та окулярами літати.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:04 Ответить
Благо є адекватні тут люди і розуміють що на відео просто іграшка.
показать весь комментарий
05.01.2025 04:30 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 18:06 Ответить
У кота більші яйця, ніж у ******** орків😁
показать весь комментарий
04.01.2025 18:09 Ответить
Смійтеся далі, по інтернету вже ще одне відео ходить, де бійця зарізали ... орки. Нічого не смішно. Але сидячи в США може і смішно.
показать весь комментарий
05.01.2025 14:14 Ответить
мобілізуємо котів на передок!
показать весь комментарий
04.01.2025 18:12 Ответить
ціна на котів значно зросте))
показать весь комментарий
04.01.2025 18:23 Ответить
Там котів достатньо. Але не тієї породи і родоводу. Тому в кращому випадку вони хлопцям допомагаються з мишами, а в гіршому - з пайком.
показать весь комментарий
04.01.2025 20:26 Ответить
я сподіваюся його не підірвало біля стовба
показать весь комментарий
04.01.2025 18:22 Ответить
На відео по середині знизу назва коптера Метеор75, акумулятор 590мА всього, це іграшка. Він себе тільки носить. Про бомбу і мови нема. Була б це 7-ка бойова, то котив без лапи міг би лишитися.
показать весь комментарий
05.01.2025 04:29 Ответить
КОТ К I Т !!! 👍
показать весь комментарий
04.01.2025 18:22 Ответить
Мышебратья.
Сперше це маленьке кошеня. Потім він виростае та е спрвжній кіт. Потім ще росте і знову стае котярою
показать весь комментарий
04.01.2025 19:30 Ответить
от як тепер спростувати біо-лабараторії?
показать весь комментарий
04.01.2025 18:33 Ответить
Схоже що дрон таки не бойовий був бо від кота залишилися би лапки і хвіст.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:41 Ответить
Та це ясно шо іграшка. Але треба кота патрона
показать весь комментарий
04.01.2025 19:07 Ответить
це у нас на селах досить поширений засіб об'єктової ППО.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:53 Ответить
Нех*й шастать!🤣
показать весь комментарий
04.01.2025 18:55 Ответить
кот бандеровец
показать весь комментарий
04.01.2025 19:02 Ответить
Типовий бандеркіт- у нас тепер всі коти такі.
показать весь комментарий
04.01.2025 19:09 Ответить
"Еті ж хахли, ані ж нєнавідят катов! Ані так і крічат: "Смерть катам!"
показать весь комментарий
04.01.2025 22:15 Ответить
Пес патрон вже був, тепер кіт антидрон, який звір буде наступним?
показать весь комментарий
04.01.2025 20:00 Ответить
мабуть в минулому житті кіт був непоганим бейсболістом
показать весь комментарий
04.01.2025 20:08 Ответить
побратим Патрона
показать весь комментарий
04.01.2025 21:57 Ответить
Кіт, зразок біологічної зброї )))
показать весь комментарий
04.01.2025 22:09 Ответить
Хтось запоситив це відео, підписав, а не далеки повелися повним ходом. В кінці відео білим по картинці, батарейка 3,7В, ємність 590мА. Ну и муже у нікого не викликала підозри назва коптера Метеор75 на пів екрану ...

ІГРАШКА, маленьких добі коптер, який продається для розваги. Ну і кіт його збив, що дуже часто з котами граються.

Якби це був хоча б 7 дюймів, то коту мінімум морду чи лапу покоцало, а в гіршому були б тяжкі травми і порізи.
показать весь комментарий
05.01.2025 04:27 Ответить
дебіли-москалі в коментах про Зеленського пишуть 🤣
показать весь комментарий
05.01.2025 08:48 Ответить
Без мату ні як?
показать весь комментарий
05.01.2025 12:01 Ответить
Тупий відосик... Шапіто...
показать весь комментарий
05.01.2025 12:01 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 15:37 Ответить
 
 