Бесстрашный кот лапой сбил FPV-дрон, почти влетевший в дом. ВИДЕО
Работает ПВО: соцсетями вирусится видео с бесстрашным котом, который лапой сбил FPV-дрон. БпЛА почти влетел в дом, но четырехлапый вмешался и тот врезался в столб. Затем пушистый подошел к упавшему дрону и с интересом осмотрел свою "добычу".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+44 Владислав Сварчевський
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+43 Yurii #596422
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+39 Яр Холодний
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Прославление писеграйника есть деяние неугодное и общественно сомнительное ((((( скумбрию ему в ..... !!!!!!
Слава Украні!!! 👍👍👍 💪💪💪
взагалі нічого не зрозумів
Хтось написав заголовок і понеслася, мізків передивитися відео і все просто прочитати не вистачило тому, хто закріпив цю новину.
КОТК I Т !!! 👍
Сперше це маленьке кошеня. Потім він виростае та е спрвжній кіт. Потім ще росте і знову стае котярою
ІГРАШКА, маленьких добі коптер, який продається для розваги. Ну і кіт його збив, що дуже часто з котами граються.
Якби це був хоча б 7 дюймів, то коту мінімум морду чи лапу покоцало, а в гіршому були б тяжкі травми і порізи.