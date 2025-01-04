Бесстрашный кот лапой сбил FPV-дрон, почти влетевший в дом. ВИДЕО

Работает ПВО: соцсетями вирусится видео с бесстрашным котом, который лапой сбил FPV-дрон. БпЛА почти влетел в дом, но четырехлапый вмешался и тот врезался в столб. Затем пушистый подошел к упавшему дрону и с интересом осмотрел свою "добычу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Внимание, ненормативная лексика.

Читайте: Рашисты в очередной раз атаковали Херсон, ранен мужчина