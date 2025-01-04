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Новости Видео Война
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Силы беспилотных систем 46 ОАБр уничтожили вражескую группу вместе с техникой в ​​Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области воины Сил беспилотных систем 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражескую группу вместе с техникой. Российская "буханка", наполненная десантом, была оперативно обнаружена и ликвидирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Ні%уя собі точність .Слава ЗСУ.
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04.01.2025 16:44 Ответить
На "буханку" не оформили автоцивілку - думали для так названого СВО "проконає"...?
У нас із 1 січня навіть УБД платять, а тим більш мамозванці із "СВО"
Проїзд закритий!
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04.01.2025 16:53 Ответить
Гарні дроноводи - височенько літають!
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04.01.2025 16:59 Ответить
Гаряче кацапам на нашій землі
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04.01.2025 18:03 Ответить
Красівоє...
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04.01.2025 19:12 Ответить
Уламки від вибуху ледь не влучили в дрон.
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05.01.2025 13:19 Ответить
 
 