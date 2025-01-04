Силы беспилотных систем 46 ОАБр уничтожили вражескую группу вместе с техникой в ​​Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области воины Сил беспилотных систем 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражескую группу вместе с техникой. Российская "буханка", наполненная десантом, была оперативно обнаружена и ликвидирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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