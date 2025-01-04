Готовимся к встрече в "Рамштайне", будем говорить с партнерами об усилении украинской ПВО, - Зеленский

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" речь пойдет об усилении противовоздушной обороны Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже готовимся к встрече в "Рамштайн": на эту неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать".

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые "это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита Украины".

Ранее сообщалось, что 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Его проведет министр обороны США Ллойд Остин.

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