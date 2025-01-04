Готовимся к встрече в "Рамштайне", будем говорить с партнерами об усилении украинской ПВО, - Зеленский
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" речь пойдет об усилении противовоздушной обороны Украины.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас уже готовимся к встрече в "Рамштайн": на эту неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что "жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать".
Также президент поблагодарил всех партнеров, которые "это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита Украины".
Ранее сообщалось, что 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Его проведет министр обороны США Ллойд Остин.
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Піззєц...
Тупо немає чоловіка, що б ворота відкривав, коли треба.
Що б я воював на нулі треба на одного мене десятки людей в забезпеченні в тилових і не зовсім частинах.
Мобілізація провалена, а ми закінчуємось.
Скоро настане ваша черга, що ви будете робити? "Я за зелю воювати не буду!" - Так?
Ми практично прої...ли нашу країну.
Поки не перевиберете(
Чи буде так як на початку війни, на запитання журналістів, чому Україні не дають необхідне, спорядження, зброю.
їм відповіли, ми даємо те що вони просять....а ті дебіли приїжджали на такі зустрічі, без жодного уявлення що потрібно нашим хлопцям.....