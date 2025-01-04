РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Война
1 351 20

Готовимся к встрече в "Рамштайне", будем говорить с партнерами об усилении украинской ПВО, - Зеленский

Зеленський назвав ключову тему засідання Рамштайну

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" речь пойдет об усилении противовоздушной обороны Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже готовимся к встрече в "Рамштайн": на эту неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать".

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые "это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита Украины".

Ранее сообщалось, что 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Его проведет министр обороны США Ллойд Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, - Блинкен

Зеленский Владимир (20434) ПВО (2765) Рамштайн (147) война в Украине (3998)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
04.01.2025 20:57
+3
На початку 2022р. Зеленський не вірив в російську фашистську агресію та замаринував на "майскіє празнікі 1-га та 9-га мая" м'ясо. "Насєлєніє юго-востока", яке в кількості 95% проголосувало за нього, теж в це не вірило, аж поки до їх квартир не почали залітати ракети і снаряди. А тому швидко повірило та спекло хліб-сіль і приготувало в шухляді триколор для зустрічі "асвабадітєлєй" від ненависної цим яничарам української віри та мови і зараз зненавиділо свого Гумористичного Гетьмана, що він не вчинив подібним чином і не зробив білу ганчірку прапором України, зрадивши за вказівкою Джонсона їхні очікування.
показать весь комментарий
04.01.2025 21:01
+3
А чому ні? В алана чумака вірили, повірять і в зе-чмоню, менталітет совєцкий то залишився
показать весь комментарий
04.01.2025 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готуємося до зустрічі в "Рамштайні", говоритимемо з партнерами

Ще не наговорився?
Піззєц...
показать весь комментарий
04.01.2025 20:55 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 20:57 Ответить
А чому ні? В алана чумака вірили, повірять і в зе-чмоню, менталітет совєцкий то залишився
показать весь комментарий
04.01.2025 21:07 Ответить
Ключова фраза "пішов ГЕТЬ".
показать весь комментарий
05.01.2025 01:06 Ответить
як він зацьомав. знову Боневтіка поперло
показать весь комментарий
04.01.2025 20:59 Ответить
Та не поперло, а попердолило.
показать весь комментарий
04.01.2025 21:21 Ответить
На початку 2022р. Зеленський не вірив в російську фашистську агресію та замаринував на "майскіє празнікі 1-га та 9-га мая" м'ясо. "Насєлєніє юго-востока", яке в кількості 95% проголосувало за нього, теж в це не вірило, аж поки до їх квартир не почали залітати ракети і снаряди. А тому швидко повірило та спекло хліб-сіль і приготувало в шухляді триколор для зустрічі "асвабадітєлєй" від ненависної цим яничарам української віри та мови і зараз зненавиділо свого Гумористичного Гетьмана, що він не вчинив подібним чином і не зробив білу ганчірку прапором України, зрадивши за вказівкою Джонсона їхні очікування.
показать весь комментарий
04.01.2025 21:01 Ответить
про НАТО "зезраднику " США І НІМЕЧЧИНА веліли забути і не заікатися .щоб куйла їхнього "дружбана" не дразнити...
показать весь комментарий
04.01.2025 21:10 Ответить
Вова, там ВСІ будуть ходячи, то на кой ляд тобі туди їхати?
показать весь комментарий
04.01.2025 21:20 Ответить
Імбецил гундосий, в тебе скоро фронт під Києвом знову буде!
показать весь комментарий
04.01.2025 21:28 Ответить
Треба підписати мир любою ціною, а далі як помре Гітлер, звільнити наші землі
показать весь комментарий
04.01.2025 21:40 Ответить
Путін, це реінкарнація Гітлера
показать весь комментарий
04.01.2025 21:42 Ответить
Це, звісно добре, але потрібні люди, що б воно стріляло. А якщо кваліфікований персонал відправляють в піхоту, то в чому сенс. Людей вчать, а потім якийсь довбень віддає приказ скільки ти повинен віддати своїх людей, а їх і так мало. Сцяний некомплект всюди. В тилових частинах теж. Бухгалтерів. Діловодів, Кухарів, Водіїв. Інженерів. Всіх, хто щось вміє робити руками. Ремонтників! Техніка ломається і мобільні підрозділи, такі як наш стає практично небоєздатним.
Тупо немає чоловіка, що б ворота відкривав, коли треба.
Що б я воював на нулі треба на одного мене десятки людей в забезпеченні в тилових і не зовсім частинах.

Мобілізація провалена, а ми закінчуємось.

Скоро настане ваша черга, що ви будете робити? "Я за зелю воювати не буду!" - Так?
Ми практично прої...ли нашу країну.
показать весь комментарий
04.01.2025 22:36 Ответить
Пора немного старше 60-ти уговаривать. Да и удрать мы не сможем(
показать весь комментарий
05.01.2025 01:06 Ответить
Щось много в стрітці новин гордого.
показать весь комментарий
04.01.2025 22:45 Ответить
Говорили, говорим, говоритимемо!
Поки не перевиберете(
показать весь комментарий
05.01.2025 01:09 Ответить
Воно хочаб має уявлення про існування інших родів військ.....
Чи буде так як на початку війни, на запитання журналістів, чому Україні не дають необхідне, спорядження, зброю.
їм відповіли, ми даємо те що вони просять....а ті дебіли приїжджали на такі зустрічі, без жодного уявлення що потрібно нашим хлопцям.....
показать весь комментарий
05.01.2025 08:37 Ответить
 
 