Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, - Блинкен

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, линия разграничения в российско-украинской войне вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится", - сказал Блинкен.

В то же время он добавил, что "претензии Украины на эту территорию будут всегда".

"И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", - заявил госсекретарь.

По мнению Блинкена, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций. Дипломат отметил, что перемирие Путин использует для перевооружения.

Отвечая на вопрос, пришло ли время завершить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы.

"Это решения, которые должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть", - сказал глава американской дипломатии.

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