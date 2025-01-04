Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, - Блинкен
По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, линия разграничения в российско-украинской войне вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.
Об этом дипломат сказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
"Линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится", - сказал Блинкен.
В то же время он добавил, что "претензии Украины на эту территорию будут всегда".
"И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", - заявил госсекретарь.
По мнению Блинкена, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций. Дипломат отметил, что перемирие Путин использует для перевооружения.
Отвечая на вопрос, пришло ли время завершить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы.
"Это решения, которые должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть", - сказал глава американской дипломатии.
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Це заперечливе до вислову Борреля судження Залужного свідчить, що він не оперує реальними цифрами, а є суфлером окремо взятої суб'єктивної думки, яка наявна в деяких колах денацифікованих та "пацифікованих" російськими грошима політиків в Європі.
Бо якщо порівняти ВВП росії та Євросоюзу, то маємо на порядок незаперечливу перевагу країн Євроспільноти. Чому ж тоді безтурботна можливість і надалі косити єврогазони та грати гольф британцями на англійських полях, а американцями-регбі, має коштувати сотень тисяч українських життів, які за три роки перебування України в заручниках світових геополітичних торгів викинув з європейського літака кремлівський терорист путін?
А чи може у європейців та американців, так само як і в України, яку вони кинули напризволяще своєю мізерною позірною допомогою, зв'язані руки, і вони до цієї пори не здогадались, що в таких випадках потрібно проводити вартісну антитерористичну операцію?
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