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Новости Война
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Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, - Блинкен

Блінкен про лінію фронту в Україні

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, линия разграничения в российско-украинской войне вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится", - сказал Блинкен.

В то же время он добавил, что "претензии Украины на эту территорию будут всегда".

"И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", - заявил госсекретарь.

По мнению Блинкена, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций. Дипломат отметил, что перемирие Путин использует для перевооружения.

Отвечая на вопрос, пришло ли время завершить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы.

"Это решения, которые должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть", - сказал глава американской дипломатии.

Читайте: Враг атакует Украину "шахедами", - Воздушные силы

путин владимир (31295) россия (95615) США (26743) Блинкен Энтони (937) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+10
Ну це як сказати. Те що рускі виродки підійшли до Дніпропетровської області, то це лінія фронту сильно змінилась чи ні ? Для США, з другого боку планети може і ні. Але звісно, що Америці на Україну начхати, лиш би зберегти морду путіну.
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04.01.2025 19:56
+5
Це щиросердне зізнання нинішньої адміністрації США що їхня військова допомога спрямована не на поверення Україною окупованих земель, а на якомога довший перебіг війни з немає різниці яким результатом в кінці.
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04.01.2025 19:59
+4
Свого часу єврочиновник Боррель попередив росію, що якщо вона застосує ядерну зброю, то "ми знищимо російську армію". Посол України у В. Британії повідомив українцям "радісну звістку", що Європа не витримає тривалої війни з росією.

Це заперечливе до вислову Борреля судження Залужного свідчить, що він не оперує реальними цифрами, а є суфлером окремо взятої суб'єктивної думки, яка наявна в деяких колах денацифікованих та "пацифікованих" російськими грошима політиків в Європі.

Бо якщо порівняти ВВП росії та Євросоюзу, то маємо на порядок незаперечливу перевагу країн Євроспільноти. Чому ж тоді безтурботна можливість і надалі косити єврогазони та грати гольф британцями на англійських полях, а американцями-регбі, має коштувати сотень тисяч українських життів, які за три роки перебування України в заручниках світових геополітичних торгів викинув з європейського літака кремлівський терорист путін?

А чи може у європейців та американців, так само як і в України, яку вони кинули напризволяще своєю мізерною позірною допомогою, зв'язані руки, і вони до цієї пори не здогадались, що в таких випадках потрібно проводити вартісну антитерористичну операцію?
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04.01.2025 19:54
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Свого часу єврочиновник Боррель попередив росію, що якщо вона застосує ядерну зброю, то "ми знищимо російську армію". Посол України у В. Британії повідомив українцям "радісну звістку", що Європа не витримає тривалої війни з росією.

Це заперечливе до вислову Борреля судження Залужного свідчить, що він не оперує реальними цифрами, а є суфлером окремо взятої суб'єктивної думки, яка наявна в деяких колах денацифікованих та "пацифікованих" російськими грошима політиків в Європі.

Бо якщо порівняти ВВП росії та Євросоюзу, то маємо на порядок незаперечливу перевагу країн Євроспільноти. Чому ж тоді безтурботна можливість і надалі косити єврогазони та грати гольф британцями на англійських полях, а американцями-регбі, має коштувати сотень тисяч українських життів, які за три роки перебування України в заручниках світових геополітичних торгів викинув з європейського літака кремлівський терорист путін?

А чи може у європейців та американців, так само як і в України, яку вони кинули напризволяще своєю мізерною позірною допомогою, зв'язані руки, і вони до цієї пори не здогадались, що в таких випадках потрібно проводити вартісну антитерористичну операцію?
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04.01.2025 19:54 Ответить
Ну це як сказати. Те що рускі виродки підійшли до Дніпропетровської області, то це лінія фронту сильно змінилась чи ні ? Для США, з другого боку планети може і ні. Але звісно, що Америці на Україну начхати, лиш би зберегти морду путіну.
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04.01.2025 19:56 Ответить
Та вже кажіть ...шо ви та ЄС , 🤡 для того і зробили разом з кремлем ,шоб пів України під капітуляцію віддати ...знаємо ми вас ,українці вам всім заважають ...відай землю дяді, а самі їдіть до бл* ді !!!
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04.01.2025 19:56 Ответить
Если не считать ежедневных захватов сел?
Убирайте писькограя, где там очередной скандал с швейцарским кешем???
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04.01.2025 19:56 Ответить
Це щиросердне зізнання нинішньої адміністрації США що їхня військова допомога спрямована не на поверення Україною окупованих земель, а на якомога довший перебіг війни з немає різниці яким результатом в кінці.
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04.01.2025 19:59 Ответить
А як українці це можуть.....? (Зешоблу не згадувати)
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04.01.2025 20:00 Ответить
Ну от - територіі втрачені - в Украіни будуть тільки претензіі - в перекладі на людську мову
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04.01.2025 20:00 Ответить
У мене немає слів. Від ОБУРЕННЯ. Слова Байдена - спосіб зняти з себе відповідальність перед історією людства. Чому я так вирішив ? З заяв команди Байдена про наслідки застосування ядерної зброї. США обіцяли знищити всі війська агресора на території України. Чому вони не пообіцяли цього перед вторгненням кацапів в Україну ? Вони гадали що це буде "безболісна" операція кацапів для українців ? Чесно, я весь лютий 2022 р чекав. Рішення США про застосування всіх сил для припинення війни. Даремно ! Тоді даремно Блінкен щось белькоче !
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04.01.2025 20:03 Ответить
Кацапи ядерну зброю застосували? Ні.
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04.01.2025 20:24 Ответить
Навчись читати. Потім обміркувати. І наприкінці приймати рішення що ж написати. А потім про "..ядерну зброю застосували?"
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04.01.2025 21:17 Ответить
«Ми прямо, приватно на дуже високому рівні повідомили кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до катастрофічних наслідків для росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть рішучу відповідь, і ми чітко й конкретно сказали, що це потягне за собою», - сказав Салліван.
"Гадаєте, я б вам сказав, якщо б навіть точно знав, що це буде? - запитав Байден. - Звичайно, я вам не скажу, але наслідки будуть значними. Вони стануть іще більшими ізгоями в світі, ніж будь-коли. В залежності від того, що саме вони зроблять, буде визначено відповідь".
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05.01.2025 14:26 Ответить
Водночас він додав, що "претензії України на цю територію будуть завжди".

"І питання в тому, що США В КОТРИХ Я БУВ ДЕРЖ.СЕКРЕТАРЕМ виконуючи змову з куйлом, не знайшли способи(хоч мали їх і мають) підтримки України ,та її народу повернути окуповані рашистом території?",
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04.01.2025 20:05 Ответить
При такій підтримці - то так.
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04.01.2025 20:05 Ответить
Спочатку давали зброю по краплі, ще й забороняли бити по рашці, а тепер, *****, кажуть: "Лінія фронту не зміниться"!
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04.01.2025 20:11 Ответить
Плюс-мінус пару десятків кілометрів. Блінкену по барабану
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04.01.2025 20:21 Ответить
Скоро Дніпро стане кацапським і за ним і решта. А в них "лінія фронту не зазнає змін".
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04.01.2025 20:26 Ответить
Типу Дніпро завадить захопити Правий берег. А ліве у думках і так все хутіну вже віддали.
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04.01.2025 20:44 Ответить
Якщо це в ООН називається конфлікт то де миротворці! Чи вони як менти чекають чим закінчиться , а потім виїжджають трупи крейдою обвести ?..
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04.01.2025 21:02 Ответить
у НАТО та США / плюс їх сателіти по-світу / мають в достатній кількості ******** зброї щоб знищити кацапню на нашій територіїї...- все інше тільки геополітичні інтереси...
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04.01.2025 22:48 Ответить
"І питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію?" С учетом того что это вроде как спрашивает та сама "інша" сторона, которая и должна обеспечивать поддержку... думаю ответ очевиден.
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04.01.2025 23:20 Ответить
BILD вже пише, що через декілька тижнів війна може перекинутись вже в Дніпропетровську область.
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05.01.2025 00:41 Ответить
В Україні, ЄС, НАТО. Без москворотих.
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06.01.2025 11:35 Ответить
 
 