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Путин использует прекращение огня, чтобы потом снова напасть на Украину, – Блинкен

Блінкен про припинення вогню

По мнению российского диктатора Владимира Путина, прекращение огня даст его войскам время перегруппироваться, чтобы потом снова напасть на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Путин вряд ли откажется от своих амбиций. Если будет прекращение огня, то, по мнению Путина, прекращение огня, вероятно, даст его (войскам - ред.) время отдохнуть, перегруппироваться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому критически важным будет убедиться, что любое прекращение огня, которое наступит, действительно будет долговременным, и, что Украина в будущем будет иметь потенциал для сдерживания дальнейшей агрессии", - сказал он.

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Как заметил Блинкен, это может произойти во многих формах.

Это могло бы произойти через НАТО. Мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она снова атакует, у нее будут большие проблемы", - добавил госсекретарь.

Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.

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"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты останутся жизненно важным сторонником Украины, потому что здесь речь идет не только об Украине. Здесь никогда не шла речь только об Украине", - отметил Блинкен.

путин владимир (31295) Блинкен Энтони (937) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+29
мінські домовленості ініціювались Україною, щоб виграти час на підготовку, створити збройні сили, озброїти, наростити економіку.
Але мудрий нарід вирішив шо це обуза, зрада, що з кацапами можна проста дагаваріцца посєрєдінє, ми же адной вєри.
Тому в 2019 було прийнято рішення припинити готуватись до наступу, бо "ато путін нападе " це смішний мем, бо війна то вигідна лише Пороху. Звернули все. Всю оборонку. Повідводили і роззброїли підрозділи. Зробили все щоб з армії почали звільнятись цінні кадри.
Хто сказав що мудрості у народу додалось ?
Вони зроблять знову те саме.
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04.01.2025 19:13
+15
Схема працює так: поки йде війна дають вертольотні гроші, які можна тринькати наліво-направо. Щоб війна тривала потрібно виловлювати кріпаків та кидати їх тушки в окопи.
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04.01.2025 19:45
+10
Воювати нікому вже.
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04.01.2025 19:24
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04.01.2025 19:09 Ответить
Точно к такому же мнению пришел ((((
Ни разу не военный, но по всем источникам данных , там вырисовывается *ОПа.
Союзники ясно дело, будут уверены что дальше ни ни, мол санкции и новая дальность ракет будут демотивировать, но это не ясно
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04.01.2025 19:15 Ответить
Там терміново треба зводити укріплення. І не дизайну воровитої команди зеленського, а надійні.
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04.01.2025 19:17 Ответить
КАК?
Если б "Евросолидарность" всех призвала к единению, если б уничтожили ДИбиломарахвон и показали людям правду!
Волонтеры банально не успеют, и их туда не пустят ОП/дбр! нужны деньги весомых корпораций! Бо потом поздно будет - под градами, кабами, минами и дронами , строить как на ладони ну такое ...
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04.01.2025 20:10 Ответить
Воювати нікому вже.
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04.01.2025 19:24 Ответить
ворувати є кому!
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04.01.2025 19:39 Ответить
Схема працює так: поки йде війна дають вертольотні гроші, які можна тринькати наліво-направо. Щоб війна тривала потрібно виловлювати кріпаків та кидати їх тушки в окопи.
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04.01.2025 19:45 Ответить
izhgut, а що буде, якщо кріпаків не кидати в окопи?
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04.01.2025 21:41 Ответить
На щаблях влади почнуть тверезими очима дивитись на реальність.
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04.01.2025 21:46 Ответить
Скоро буде кому, налоги ростуть + інфляція, загальний рівень доходів знижується, це означає що єдине місце де можна заробити це воювати.
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04.01.2025 20:19 Ответить
То що не припиняти вогонь? Але зброя і герої мають здатність закінчуватись. А ваша допомога, як мертвому припарка
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04.01.2025 19:11 Ответить
Не припиняти. Тоді є шанс відбитися. Якщо припинити - шансу нема, будуть знищені всі, але різними способами, хто чкрещ розстріл, хто через новітній ГУЛАГ, а хто просто через штучно створений голодомор. Це вже було. До речі, Зєлєнсуій вогонь вже припиняв і війська розводив (Станиця Луганська, Золоте-4, тощо.) "Прєкратіть стрєлять" - його головний передвиборчий слоган, щавдяки якому він і став президентом. Президентом віцни, а не миру, як не дивно. Першою жертвою його президентського пацифізму став сержант Журавель, який стік кров'ю трму, що була жорстка заборона на відповідь вогнем на вогонь і будь-які тактичні дії підрозділам ЗСУ на лінії боєзіткнення. Жаль, що є люди, патологічно не здатні вчитись. Навіть на власних помилках.
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04.01.2025 19:42 Ответить
Это было ясно еще при Порохе!
Найм зеков и маргиналов не прекращается. Производство пушек и ракет тоже.
И чучхеистов. И шахедов.
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04.01.2025 19:13 Ответить
мінські домовленості ініціювались Україною, щоб виграти час на підготовку, створити збройні сили, озброїти, наростити економіку.
Але мудрий нарід вирішив шо це обуза, зрада, що з кацапами можна проста дагаваріцца посєрєдінє, ми же адной вєри.
Тому в 2019 було прийнято рішення припинити готуватись до наступу, бо "ато путін нападе " це смішний мем, бо війна то вигідна лише Пороху. Звернули все. Всю оборонку. Повідводили і роззброїли підрозділи. Зробили все щоб з армії почали звільнятись цінні кадри.
Хто сказав що мудрості у народу додалось ?
Вони зроблять знову те саме.
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04.01.2025 19:13 Ответить
radiosvoboda.org

Захід не має стратегії у «російському питанні», тому наївно покладається на «перемир'я», якого очікує від нової американської адміністрації на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Захід не визнає того факту, що має справу з ревізіоністською імперією, а відтак «не має реалістичних перспектив розробити дієву стратегію боротьби з Росією ні сьогодні, ні в майбутньому».

Ні США, ні Європа не мають відповіді на «російське питання», тому що навіть не ставлять його у відвертій розмові.

«Будь-яка політика щодо Росії має починатися з усвідомлення того, що Російська Федерація не є національною державою, як ми це розуміємо на Заході; скоріше, це є, і завжди була імперія, чи то в царському, чи в радянському, чи в олігархічному варіантах».
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04.01.2025 19:18 Ответить
«Росію можна заблокувати і стримати, як це було протягом пів століття Холодної війни, але поки всередині Росії не відбудуться фундаментальні системні зміни, які почнуть трансформувати її політичну культуру, ідея перетворення Росії на відповідальну зацікавлену сторону в міжнародну систему, задовольнивши її поточні вимоги, залишиться нездійсненною мрією».
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04.01.2025 19:19 Ответить
Это называется "заметать проблему под коврик".
Демократические режимы заигрались в эту мульку. А тираны видят что "можно", что "ничево не будет" за беспредел !!!
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04.01.2025 19:26 Ответить
Так і є.

І не лише не мають стратегії, а й не мають бодай найменшого розуміння, що кацапстан -- це в'язниця народів. І що лише його дезінтеграція і звільнення поневолених століттями народів і націй зможе нарешті принести спокій у північній Євразії.

Не розуміють, і не хочуть розуміти і вивчати питання. Всім пох. Ну що ж, такий пофігізм ще "гикнеться".
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04.01.2025 19:45 Ответить
Кацапи скоро в Дніпро зайдуть і будуть вимагати і їх віддати. Треба заморожувати і нарощувати м'язи і все те що просрав ще з 2019.
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04.01.2025 19:19 Ответить
нарощувати будуть московити, бо мають за що. А ми будемо виживати і нове вторгнення зустрінемо з голою дупою. невже не ясно?
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04.01.2025 19:25 Ответить
Ясно как день.
А с учетом коррупции - после войны будет бедность, ибо денег не дадут, скажут разворуете и кредиты и инвестиции ( например рекет Инвестнянь или отжим бизнеса, когда тот станет на ноги) .
И если мордор не завалят, то страшно думать, что выйдет в итоге
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04.01.2025 19:35 Ответить
Еще ньюанс неприятный: никто из генералов не хочет брать на себя ответственность! Даже на фоне сырского! Ибо где сейчас Муженко и Полторак? Где сейчас Залужный и Забродский ? Толковых уволили, мясников и ватников повысили...
Кто рискнет кровушку проливать? Что б в застенки дбр пойти или гранату от ОП получить?
Система прогнила, без Украинской верхушки Системы нет никакой ясности - что будет и что делать.
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04.01.2025 19:41 Ответить
Московити будуть латати економіку, в них вже стагфляція на носі. Санкції не знімуть ще багато років, обвал цін на нафту....
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04.01.2025 20:33 Ответить
А може з таким розкладом 73% згодні ? Фуфайка ,черги за молоком ,талони на отоварку членам партії ? може вони ,без цього жити не можуть , совкова мрія ?!!!
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04.01.2025 19:23 Ответить
Ждуны даже в Евросоюзе есть. Страны Балтии знают. Притом сравнить и анализировать нет ума
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04.01.2025 19:36 Ответить
Що кловани добазікались: від міражів та ф 16- тих до масових бусіфікацій !
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04.01.2025 19:30 Ответить
Это ипсо!
Спутники же бороздят.... И три миллиона дронов, план перевыполнен
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04.01.2025 19:42 Ответить
Але томагавків,ф16,jassm,абрамсів,бригадних комплектів бредлі чи страйкерів звиняйте не дамо. А ви там готуйтеся к мобілізації 18-літніх-і доречі українці.....якщо будуть проблеми---вирішуйте..вам ще Европу від ціх варварів захищати і захищати!
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04.01.2025 19:33 Ответить
Стоп! Как раз молодые должны воевать!!!
По всем причинам!! В т.ч. что б ума набрались а не плодили по подворотням байстрюков под пивасик.
А не хватать 40 летних дядек и бать, которые и так все "долги родине" с лихвой покрыли!!!!
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04.01.2025 19:44 Ответить
Так у тому й цімес що нема тих молодих . То сама мала вікова група в демографічному древі нації і нічого кардинально вона не в змозі вирішити. Максимум 200 тисяч від 18 до 25 і все. Аналогічно з ліхими 90-ми ця історія(народжуваність сама маленька із всіх країн планети!) повторюєтся знову але із-за війни.
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04.01.2025 20:11 Ответить
18 років - це початок набуття життєвого досвіду. Технікум, університет, армія - це школа. ВІЙНА вимагає, як і свідоме життя, вже ВИКОРИСТАННЯ придбаних навичок, закріплення їх у повсякденній праці. Мені, як командиру, потрібні навчені люди, а не ті, кого треба ще вчити ! Обов'язкова мобілізація з 19 - будь ласка. Але 2-3 роки в навчальні центри.
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05.01.2025 14:44 Ответить
Это война молодых!! Выбороть будущее , создать и сплотить новую нацию в борьбе!
А не дурачиться в момент переломный, не надеятся на дядь с хроническими болячка и и реальными насущными заботами (здоровье, семья, работа, род, волонтерство тощо)
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04.01.2025 19:47 Ответить
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04.01.2025 19:34 Ответить
Тобто коли вони працювали, то не мали своєї власної думки.
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04.01.2025 20:11 Ответить
на посаді власна думка заважає кар'єрі.
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04.01.2025 21:10 Ответить
золоті слова
для класичної ієрархії
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05.01.2025 06:07 Ответить
Якщо ***** дадуть час перегрупуватися то другої навали рашистів Україна уже не втримає. Да і думаю Трампа це влаштовує. Він попросить ***** щоб почекав пару років доки Трамп буде президентом, а далі Трампу похер що буде. Ще й буде сміятися мовляв при мені було перемир'я а його наступник знову до війни ще жахливішої довів.
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04.01.2025 19:36 Ответить
Не смішіть. Чи ви сумніваєтесь хто швидше наростить сили і армію за час передишки? В кремлі дебіли но не дураки. Вони порахували все тому і так добиваються перемир'я. В нас же всі кричать що перемир'я потрібне щоб зняти воєнний стан і відкрили границі щоб втекти тим хто ще не встиг.
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04.01.2025 19:52 Ответить
Ну
Вся надежда теперь на Эвропу!
Падение "крайины мрий узеленского ( в смартфоне)" сразу значить захват Молдовы и дальнейшая экспансия ( Румыния, Эстония тощо) . Из все й Наты только Турция воюет ( антиасадовская армия "трактористов добровольцев, за неделю взявшая Дамаск" ) а иным - слабо, эскалация, коричневые линии с запахом Гу.а.но
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04.01.2025 19:54 Ответить
Давайте ЗРОЗУМІЄМО політику Байдена щодо України ! Заяви США, що у разі застосування кацапами ядерної зброї, США ЗНИЩАТЬ всі війська кацапів на ОКУПОВАНІЙ території України. Зверніть увагу. США обіцяли ЗНИЩИТИ кацапів. Тобто, при великому бажанні адміністрації США всі окупаційні війська можна було відкинути до кордонів 1991 року. Без тисячних втрат ЗСУ й народу України. Я не знаю як, але так звучали заяви команди Байдена. Висновок: США могли зупинити війну 24 лютого 2022 року !
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04.01.2025 19:42 Ответить
вони й зараз можуть
за 24 години
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05.01.2025 06:08 Ответить
"..при великому бажанні адміністрації США всі окупаційні війська можна було відкинути до кордонів 1991 року" - хіба це інше ?
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05.01.2025 14:27 Ответить
***** у кремлі почав війну щоб не почалась війна.
А ось це не хоче закінчувати війну щоб не почалась війна.
Вони одного поля ягоди.
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04.01.2025 19:54 Ответить
Спробувати його "усунути" для початку.
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04.01.2025 20:00 Ответить
Мета пуйла не територія України а знищення держави щоб ті хто виживе стали росіянами а хто не хоче хай тікає в Європу тому штати повинні зрозуміти що пуйла треба зупинити тільки авіацією та потужнішою зброю бо якщо ні то обсереться і США і єес . Ви ж бачите що на окупованій території ніякого спротиву немає ні в бердянську ні в Мелітополі ні в генічеську ні в маріуполі та ніде блин... Не вірите мені - спитайте у великої мері поппінс -вересчучкі)
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04.01.2025 20:02 Ответить
З єкспердів можно створити вже цілу воюючу армію...тільки вони ж вумні ...вони зимою не підуть бо то холодно, а літом не підуть бо то спекотно....)
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04.01.2025 20:22 Ответить
Смерть кацапам!
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04.01.2025 20:07 Ответить
Війна з кацапами їде вже з 2014 року, якщо хтось десь очікували що на тому все закінчиться, прійшов 22 рік з ще страшнішою війною, якщо хтось десь очікує що перемір'я 2025 змінить щось на краще, той глибоко помиляється - потім буде ще кровопролітнише.
Рашизм, з усіма його наслідками, треба знічтожити усім Світом. Іншого виходу нема.
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04.01.2025 20:12 Ответить
Плюсую. ++++
Зачем думающим людям кровавое дежавю? В 22м заходили со списками атошников, списками охотников и зарегистрированного орудия ( ментовка) .
Поливать "грядку машинным маслом" обязательно, но детей, стариков, всех небоеспособных/нетрудоспособных вывезти обязаны!
Я родичам постоянно это в мозги "клюю" , сердятся марахвон же успокаивает, анастезия для тысячи порезов" . Обьясняю, временно поддакивают, до следующего сеанса облучения...
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04.01.2025 20:21 Ответить
А следущий раз перед ждунами могут еще кабами или дронами зайти. Что б уже не париться с инфраструктурой для пленных.
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04.01.2025 20:22 Ответить
Може після смерті ***** амбіцій не стане?? "Але це не точно"
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04.01.2025 20:12 Ответить
Демократії уступають автократіям і нічого з цим не можуть зробити.
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04.01.2025 21:10 Ответить
То зробіть так, щоб не напав, довбойоби! Чи ви думаєте, що ми тут до останнього українця будемо воювати, щоб ваше обісцяне НАТО за нашими спинами ховалося?! Починайте діяти, або заваліться на хрін!
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04.01.2025 21:36 Ответить
Ну ти то точно воювати не будеш, тільки скиглити на цензорі. Ти ж знаєш, що жінки також добровільно можуть мобілізуватись?
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04.01.2025 22:08 Ответить
Капітан Очевидність.
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04.01.2025 22:53 Ответить
Тоді що ти пропонуєш, *******? Щоб українці тупо закінчились разом з Україною і тоді на неї ніхто не нападе?
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04.01.2025 23:07 Ответить
доки ми є, кацапи огризки...
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06.01.2025 00:18 Ответить
 
 