Путин использует прекращение огня, чтобы потом снова напасть на Украину, – Блинкен
По мнению российского диктатора Владимира Путина, прекращение огня даст его войскам время перегруппироваться, чтобы потом снова напасть на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Путин вряд ли откажется от своих амбиций. Если будет прекращение огня, то, по мнению Путина, прекращение огня, вероятно, даст его (войскам - ред.) время отдохнуть, перегруппироваться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому критически важным будет убедиться, что любое прекращение огня, которое наступит, действительно будет долговременным, и, что Украина в будущем будет иметь потенциал для сдерживания дальнейшей агрессии", - сказал он.
Как заметил Блинкен, это может произойти во многих формах.
Это могло бы произойти через НАТО. Мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она снова атакует, у нее будут большие проблемы", - добавил госсекретарь.
Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.
"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты останутся жизненно важным сторонником Украины, потому что здесь речь идет не только об Украине. Здесь никогда не шла речь только об Украине", - отметил Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ни разу не военный, но по всем источникам данных , там вырисовывается *ОПа.
Союзники ясно дело, будут уверены что дальше ни ни, мол санкции и новая дальность ракет будут демотивировать, но это не ясно
Если б "Евросолидарность" всех призвала к единению, если б уничтожили ДИбиломарахвон и показали людям правду!
Волонтеры банально не успеют, и их туда не пустят ОП/дбр! нужны деньги весомых корпораций! Бо потом поздно будет - под градами, кабами, минами и дронами , строить как на ладони ну такое ...
Найм зеков и маргиналов не прекращается. Производство пушек и ракет тоже.
И чучхеистов. И шахедов.
Але мудрий нарід вирішив шо це обуза, зрада, що з кацапами можна проста дагаваріцца посєрєдінє, ми же адной вєри.
Тому в 2019 було прийнято рішення припинити готуватись до наступу, бо "ато путін нападе " це смішний мем, бо війна то вигідна лише Пороху. Звернули все. Всю оборонку. Повідводили і роззброїли підрозділи. Зробили все щоб з армії почали звільнятись цінні кадри.
Хто сказав що мудрості у народу додалось ?
Вони зроблять знову те саме.
Захід не має стратегії у «російському питанні», тому наївно покладається на «перемир'я», якого очікує від нової американської адміністрації на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.
Захід не визнає того факту, що має справу з ревізіоністською імперією, а відтак «не має реалістичних перспектив розробити дієву стратегію боротьби з Росією ні сьогодні, ні в майбутньому».
Ні США, ні Європа не мають відповіді на «російське питання», тому що навіть не ставлять його у відвертій розмові.
«Будь-яка політика щодо Росії має починатися з усвідомлення того, що Російська Федерація не є національною державою, як ми це розуміємо на Заході; скоріше, це є, і завжди була імперія, чи то в царському, чи в радянському, чи в олігархічному варіантах».
Демократические режимы заигрались в эту мульку. А тираны видят что "можно", что "ничево не будет" за беспредел !!!
І не лише не мають стратегії, а й не мають бодай найменшого розуміння, що кацапстан -- це в'язниця народів. І що лише його дезінтеграція і звільнення поневолених століттями народів і націй зможе нарешті принести спокій у північній Євразії.
Не розуміють, і не хочуть розуміти і вивчати питання. Всім пох. Ну що ж, такий пофігізм ще "гикнеться".
А с учетом коррупции - после войны будет бедность, ибо денег не дадут, скажут разворуете и кредиты и инвестиции ( например рекет Инвестнянь или отжим бизнеса, когда тот станет на ноги) .
И если мордор не завалят, то страшно думать, что выйдет в итоге
Кто рискнет кровушку проливать? Что б в застенки дбр пойти или гранату от ОП получить?
Система прогнила, без Украинской верхушки Системы нет никакой ясности - что будет и что делать.
Спутники же бороздят.... И три миллиона дронов, план перевыполнен
По всем причинам!! В т.ч. что б ума набрались а не плодили по подворотням байстрюков под пивасик.
А не хватать 40 летних дядек и бать, которые и так все "долги родине" с лихвой покрыли!!!!
А не дурачиться в момент переломный, не надеятся на дядь с хроническими болячка и и реальными насущными заботами (здоровье, семья, работа, род, волонтерство тощо)
для класичної ієрархії
Вся надежда теперь на Эвропу!
Падение "крайины мрий узеленского ( в смартфоне)" сразу значить захват Молдовы и дальнейшая экспансия ( Румыния, Эстония тощо) . Из все й Наты только Турция воюет ( антиасадовская армия "трактористов добровольцев, за неделю взявшая Дамаск" ) а иным - слабо, эскалация, коричневые линии с запахом Гу.а.но
за 24 години
А ось це не хоче закінчувати війну щоб не почалась війна.
Вони одного поля ягоди.
Рашизм, з усіма його наслідками, треба знічтожити усім Світом. Іншого виходу нема.
Зачем думающим людям кровавое дежавю? В 22м заходили со списками атошников, списками охотников и зарегистрированного орудия ( ментовка) .
Поливать "грядку машинным маслом" обязательно, но детей, стариков, всех небоеспособных/нетрудоспособных вывезти обязаны!
Я родичам постоянно это в мозги "клюю" , сердятся марахвон же успокаивает, анастезия для тысячи порезов" . Обьясняю, временно поддакивают, до следующего сеанса облучения...