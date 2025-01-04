Путин использует прекращение огня, чтобы потом снова напасть на Украину, – Блинкен

По мнению российского диктатора Владимира Путина, прекращение огня даст его войскам время перегруппироваться, чтобы потом снова напасть на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Путин вряд ли откажется от своих амбиций. Если будет прекращение огня, то, по мнению Путина, прекращение огня, вероятно, даст его (войскам - ред.) время отдохнуть, перегруппироваться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому критически важным будет убедиться, что любое прекращение огня, которое наступит, действительно будет долговременным, и, что Украина в будущем будет иметь потенциал для сдерживания дальнейшей агрессии", - сказал он.

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Как заметил Блинкен, это может произойти во многих формах.

Это могло бы произойти через НАТО. Мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она снова атакует, у нее будут большие проблемы", - добавил госсекретарь.

Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.

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"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты останутся жизненно важным сторонником Украины, потому что здесь речь идет не только об Украине. Здесь никогда не шла речь только об Украине", - отметил Блинкен.