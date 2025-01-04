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Надежда 2025 года, союзники России, главное желание. Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ

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Спасибо за новый год!

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Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Медведев Дмитрий (4101) политика (6970) путин владимир (31295) фотожаба (14386)


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Топ комментарии
+8

Навіть не знаю, що відзначити особливо... Все сподобалося! Передивляюся....
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04.01.2025 14:35
+6
Стан справ
По моєму ця картинка найкраще відображає з чим світ входить в 2025 рік
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04.01.2025 14:51
+6
Про пророка Гордона теж дуже оригінально.
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04.01.2025 15:05
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Навіть не знаю, що відзначити особливо... Все сподобалося! Передивляюся....
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04.01.2025 14:35 Ответить
Ага, всі бомбезні! Настрій підняли)))
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04.01.2025 14:48 Ответить
Стан справ
По моєму ця картинка найкраще відображає з чим світ входить в 2025 рік
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04.01.2025 14:51 Ответить
Дякую!!! Останній рік расії - тепер обої на телефоні!! Дякую!!!
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04.01.2025 15:02 Ответить
Про пророка Гордона теж дуже оригінально.
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04.01.2025 15:05 Ответить
А що поганяло в десятку - ПРОРОК гордон.
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04.01.2025 15:19 Ответить
Гордон - фармазон з 90-х - ще років 10 років під його "кришою" працювало більш половина гадалок, астрологів та екстрасенсів СНД
Він добре занє свою справу - це многоходовочка - далі буде...
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04.01.2025 18:18 Ответить
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05.01.2025 03:52 Ответить
Він заробляв на недоумках.Чого тільки коштує контактєр з космосом Пьотр.Мабуть всі читачі його "Бульвару" в повному складі голосували за Зегевару.
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05.01.2025 03:58 Ответить
Стан справ ...сміливі реалії
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04.01.2025 15:17 Ответить
Апять двойка!
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04.01.2025 15:17 Ответить
Ялинкова прикраса дуже обнадійлива.
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04.01.2025 15:44 Ответить
На ялинці мають висіти двоє...
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04.01.2025 15:48 Ответить
Від погляду в газову трубу, порвало...)))
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04.01.2025 16:27 Ответить
"пріднєстровье - замороженій конфлікт" - заграло новим смислом
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04.01.2025 18:20 Ответить
 
 