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Надежда 2025 года, союзники России, главное желание. Свежие фотожабы от Цензор.НЕТ
Союзники россии
Сказочные персонажи "русского мира"
Надежда года
Состояние дел
Последний год россии
Главное желание
Украшение-пророчество
Подарок от Санты
Миниатюра
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского из-за прекращения транзита газа
Где-то просчитались...
Заговор...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия готова сократить помощь украинским беженцам в ответ на "саботаж Зеленского" по транзиту газа, - Фицо
Опять...
Основание...
Троянский газ
Спасибо за новый год!
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Топ комментарии
+8 Luk Viktor
показать весь комментарий04.01.2025 14:35
+6 andriy niki1
показать весь комментарий04.01.2025 14:51
+6 Артём Назаренко #597587
показать весь комментарий04.01.2025 15:05
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Навіть не знаю, що відзначити особливо... Все сподобалося! Передивляюся....
По моєму ця картинка найкраще відображає з чим світ входить в 2025 рік
Він добре занє свою справу - це многоходовочка - далі буде...