Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках этого перед началом детских праздников российские оккупанты демонстрируют трехминутный ролик обращения военного преступника Владимира Путина. Таким образом детям навязывают "авторитет" диктатора с самого детства.

"Циничным является то, что на "детских праздниках" детям показывают ролик того, кто их лишает детства в мирной стране... Для организации праздников из Москвы на ВОТ прибыли гастролеры из "москонцерта"", - пишет Сопротивление.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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