Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
В рамках этого перед началом детских праздников российские оккупанты демонстрируют трехминутный ролик обращения военного преступника Владимира Путина. Таким образом детям навязывают "авторитет" диктатора с самого детства.
"Циничным является то, что на "детских праздниках" детям показывают ролик того, кто их лишает детства в мирной стране... Для организации праздников из Москвы на ВОТ прибыли гастролеры из "москонцерта"", - пишет Сопротивление.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Где тут можна памєнять 100 рублєй на доллари?
- За 100 рублів дають по морді.
Як можна примусити дитину щось дивитися?