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Новости Война
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Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС

Росіяни змусили дітей на окупованих територіях дивитися новорічне звернення Путіна

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках этого перед началом детских праздников российские оккупанты демонстрируют трехминутный ролик обращения военного преступника Владимира Путина. Таким образом детям навязывают "авторитет" диктатора с самого детства.

"Циничным является то, что на "детских праздниках" детям показывают ролик того, кто их лишает детства в мирной стране... Для организации праздников из Москвы на ВОТ прибыли гастролеры из "москонцерта"", - пишет Сопротивление.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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Автор: 

дети (6503) оккупация (10159) путин владимир (31295) Центр национального сопротивления (569) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+5
Добре що в нас не змушували дивитись Зеленського.
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04.01.2025 00:31
+3
Міліарди нікаму нє нужних укрАінцав галадают. Підлогу вареника пакупают. Всйо прапала. Нужна сдавацца *****.
Где тут можна памєнять 100 рублєй на доллари?
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04.01.2025 00:56
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Міліарди нікаму нє нужних укрАінцав галадают. Підлогу вареника пакупают. Всйо прапала. Нужна сдавацца *****.
Где тут можна памєнять 100 рублєй на доллари?
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04.01.2025 00:56 Ответить
Скоро - ніде!
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04.01.2025 10:55 Ответить
- Скільки гривень дають за 100 рублів?
- За 100 рублів дають по морді.
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04.01.2025 11:29 Ответить
Добре що в нас не змушували дивитись Зеленського.
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04.01.2025 00:31 Ответить
Наташа, какошнік в зубы і впірёд за паребрик, здесь водкі нет.
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04.01.2025 03:32 Ответить
А какая разніцца? Що пуйло, що зеля - одна напасть. Мудрому наріду замість картоплю і кукурудзу вирощувати, потрібно взяти до рук зброю, для початку. Ну і щоб ЗЕ отримав все, що заслужив - 2 метри піску чи то землі над собою.
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04.01.2025 01:13 Ответить
Що Ви,хлопці,*******???
Як можна примусити дитину щось дивитися?
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04.01.2025 09:51 Ответить
 
 