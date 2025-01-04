Украина и Польша создают общий газовый хаб, - посол Боднар
Киев и Варшава работают над организацией совместного газового хаба.
Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.
В 2024 году Украина и Польша подписали меморандум о его оборудовании. И сейчас прорабатывают возможности достройки соответствующих интерконнекторов.
"Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о проработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Швиноущу, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ, с тем, чтобы проработать такой механизм как элемент сохранения энергетической безопасности и независимости от поставок со стороны России", - рассказал дипломат.
Отмечается, что поставки сжиженного газа планируется через порт Свиноуйсьце в украинские подземные хранилища.
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А от касапських баб не врятує навіть газпром
і це ГОЙДА!
Суть Україно-Польского хабу для торгівлі газом в Угорщину, Словаччину та Придністров'я, що тепер без сибірського газу надовго.
Це просто бізнес.