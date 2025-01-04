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Новости Газ
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Украина и Польша создают общий газовый хаб, - посол Боднар

Польща та Україна працюють над спільним газовим хабом

Киев и Варшава работают над организацией совместного газового хаба.

Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ.

В 2024 году Украина и Польша подписали меморандум о его оборудовании. И сейчас прорабатывают возможности достройки соответствующих интерконнекторов.

"Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о проработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Швиноущу, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ, с тем, чтобы проработать такой механизм как элемент сохранения энергетической безопасности и независимости от поставок со стороны России", - рассказал дипломат.

Отмечается, что поставки сжиженного газа планируется через порт Свиноуйсьце в украинские подземные хранилища.

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Боднар Василий (162) Газ (10230) газохранилище (173) Польша (8422)


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Поляки, створюйте будь який з нами хаб тільки не бийте ногами наших баб!
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04.01.2025 21:49 Ответить
З хамами поляками розбереться польська поліція.
А от касапських баб не врятує навіть газпром
і це ГОЙДА!
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04.01.2025 22:13 Ответить
Це дуже , дуже добре !!!🇺🇦❤️🇵🇱
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04.01.2025 21:50 Ответить
Ну правильно . Ураина имет огромные хранилища газа . Польша имеет выходы в Балтийское море. Построить теменал по приёму сжиженного газа , и по трубопроводу перегонять его на хранение в украинские хранилища. Летом по минимальной цене покупаешь , зимой пользуешся.
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04.01.2025 22:13 Ответить
Для цього - скрапленого Американського газу - існують величезні газосховища в самій Європі.
Суть Україно-Польского хабу для торгівлі газом в Угорщину, Словаччину та Придністров'я, що тепер без сибірського газу надовго.
Це просто бізнес.
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04.01.2025 22:19 Ответить
 
 