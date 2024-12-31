Тарифы на газ для бытовых потребителей остаются прежними, - Нацкомиссия

Действующий тариф на газ для украинцев и стоимость распределения газа остаются неизменными.

Об этом 31 декабря заявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! В СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится", - отметили в Нацкомиссии.

В комиссии рассказали, что 30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025-2029 годов.

Новые тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - заявил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

Также неизменной остается стоимость распределения газа.

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В заявлении говорится, что мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что до конца отопительного сезона тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию останутся неизменными.

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