Тарифы на газ для бытовых потребителей остаются прежними, - Нацкомиссия
Действующий тариф на газ для украинцев и стоимость распределения газа остаются неизменными.
Об этом 31 декабря заявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! В СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится", - отметили в Нацкомиссии.
В комиссии рассказали, что 30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025-2029 годов.
Новые тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.
"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - заявил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.
Также неизменной остается стоимость распределения газа.
В заявлении говорится, что мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что до конца отопительного сезона тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию останутся неизменными.
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І ще, а нехай та держава виплатить тій старенькій ту пенсію, яку вона мала б отримувати зі свого пенсійного депозиту, а те ті крихти, які держава їй видає, от і дотацій б не треба було. Пенсія ж то, по-факту, то наші гроші нами відкладені на рахунок держави впродовж життя, поки ми працюємо. Держава ними користується, а потім крихтами віддає. А в нас херня якась, одні працюють і наповнюють той пенсійний фонд, а всяка мерзота його просто деребанить, нічого впродовж не роблячи.
А з 1 травня, та наступний опалювальний сезон, тарифи не підвищатьця?