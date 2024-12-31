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Тарифы на газ для бытовых потребителей остаются прежними, - Нацкомиссия

тарифи на газ не змінилися

Действующий тариф на газ для украинцев и стоимость распределения газа остаются неизменными.

Об этом 31 декабря заявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! В СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится", - отметили в Нацкомиссии.

В комиссии рассказали, что 30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025-2029 годов.

Новые тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - заявил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

Также неизменной остается стоимость распределения газа.

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В заявлении говорится, что мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что до конца отопительного сезона тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию останутся неизменными.

Читайте: Фицо хочет, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался: Ведем очень интенсивные переговоры
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Топ комментарии
+6
Вже й так накрутили від реальної ціни в три рази. Тепер роблять вигляд що великі благодєтєлі. Сволота зелена.
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31.12.2024 21:07
+3
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31.12.2024 20:51
+3
На заправках зріджений пропан, а в трубах метан. Різний газ, різна ціна, плюс пропан зі всіма мислимими і немислимими акцизами та зборами як автопаливо.
І ще, а нехай та держава виплатить тій старенькій ту пенсію, яку вона мала б отримувати зі свого пенсійного депозиту, а те ті крихти, які держава їй видає, от і дотацій б не треба було. Пенсія ж то, по-факту, то наші гроші нами відкладені на рахунок держави впродовж життя, поки ми працюємо. Держава ними користується, а потім крихтами віддає. А в нас херня якась, одні працюють і наповнюють той пенсійний фонд, а всяка мерзота його просто деребанить, нічого впродовж не роблячи.
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31.12.2024 22:34
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31.12.2024 20:51 Ответить
Вже й так накрутили від реальної ціни в три рази. Тепер роблять вигляд що великі благодєтєлі. Сволота зелена.
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31.12.2024 21:07 Ответить
вони це хто? тариф на газ зріс з 0,78 -1.10 до 7 грн., плюс за розподіл , зріс за каденції Порошенка, зараз ціна за куб. 7,99 грн.
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31.12.2024 21:21 Ответить
Вообще-то это вранье. Платить отдельно доставку стали с 1 января 2020 года. И с обычного разделения тарифа на сам газ и его доставку это быстро стало инструментом повышения общей стоимости потребляемого газа. Сейчас нам газ обходится с доставкой почти 11 грн. за куб.
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01.01.2025 00:32 Ответить
Всі закони і нормативно правові акти щодо ринку газу, в тому числі розподілу газу прийняті за каденції Порошенка , закон особисто ним підписаний і провадженні строки початку дії, так що на.беш прохожого на себе схожого.
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01.01.2025 12:26 Ответить
Еще раз для зеленого де@ила - доставку мы начали платить с 1 января 2020 года, а не раньше как ты тут по-дебильному наврал. И платим за газ мы сейчас гораздо больше, хотя Зеля вам тупым обещал наоборот - снижение тарифов.
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02.01.2025 19:14 Ответить
номерний чого ти брешеш, ціна газу 7.99 грн., розподіл наприклад в Одеській області 1.308 грн. всього 9.30 грн., ну ніяк навіть і близько не 11грн.
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01.01.2025 12:33 Ответить
Слышишь, де@ил буквенный, посчитай 7.99+2.39. Когда посчитаешь - гавкнешь что-нибудь.
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02.01.2025 19:10 Ответить
ВРЕМЕННО
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31.12.2024 21:15 Ответить
потужно
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31.12.2024 21:41 Ответить
Популизм штука опасная. На заправках газ по 35 гривен, а в трубах по 8 гривен. То есть дурковатое государство дотирует его всем подряд. То есть хозяин дома с бассейном и подогревом, в месяц, тратит 2000 кубов газа, и получает дотацию 54 000 гривен из наших податков. Старушка, божий одуванчик, тратит для отопления 100 кубов газа, и получает дотацию 2700 гривен тоже из наших податков. Возникает вапрос? КАКОГО ХЕ...А Я ДОЛЖЕН СВОИМИ ПОДАТКАМИ СОДЕРЖАТЬ ЧЕЙ ТО БУДИНОК 500 метров квадратных И ЕГО БАССЕЙН.???
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31.12.2024 21:57 Ответить
На заправках зріджений пропан, а в трубах метан. Різний газ, різна ціна, плюс пропан зі всіма мислимими і немислимими акцизами та зборами як автопаливо.
І ще, а нехай та держава виплатить тій старенькій ту пенсію, яку вона мала б отримувати зі свого пенсійного депозиту, а те ті крихти, які держава їй видає, от і дотацій б не треба було. Пенсія ж то, по-факту, то наші гроші нами відкладені на рахунок держави впродовж життя, поки ми працюємо. Держава ними користується, а потім крихтами віддає. А в нас херня якась, одні працюють і наповнюють той пенсійний фонд, а всяка мерзота його просто деребанить, нічого впродовж не роблячи.
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31.12.2024 22:34 Ответить
Пенсію платить не держава, а платник пенсійних внесків. Вони нікуди не вкладаються, а одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам за рахунок майбутніх, ще й з додаванням приблизно половини суми за рахунок платників податків. Зокрема і тим "пенсіонерам", які протиправно, хоч і на підставі рішення конституційного суду, визискують пенсійний фонд. А у вас "херня якась" про стареньку і державу, яка недодає з "відкладених" вами коштів.
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02.01.2025 13:09 Ответить
Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон", - заявив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
А з 1 травня, та наступний опалювальний сезон, тарифи не підвищатьця?
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31.12.2024 22:08 Ответить
Значить будуть.
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31.12.2024 23:00 Ответить
До 2025 року
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31.12.2024 23:29 Ответить
Якщо чесне-причесне керівництво держави оголошує, що не підніме ціни- то всі знають: підвищення буде, ще й яке!
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01.01.2025 00:49 Ответить
Хтось не вірить, що в останню мить прибрали "поки що"?
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01.01.2025 13:17 Ответить
 
 