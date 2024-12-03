Жодних підвищень не плануємо, - Шмигаль запевнив, що до кінця опалювального сезону тарифи на комуналку не зростатимуть

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію залишаться незмінними.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль запевняє, що тарифи на комунальні послуги в Україні не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - сказав прем'єр.

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