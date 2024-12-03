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Жодних підвищень не плануємо, - Шмигаль запевнив, що до кінця опалювального сезону тарифи на комуналку не зростатимуть

Шмигаль про тарифи на компослуги

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію залишаться незмінними.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль запевняє, що тарифи на комунальні послуги в Україні не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - сказав прем'єр.

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Автор: 

тарифи (2012) комунальні послуги (569) Шмигаль Денис (4550)


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а що з коментарями сталось? підказати де баг?
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03.12.2024 18:50 Відповісти
Бреше.
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03.12.2024 18:59 Відповісти
Хто бреше?
якщо я - то я згоден.
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03.12.2024 19:02 Відповісти
Таке ніби Шмигаль щось вирішує, і в курсі, що там ОПа завтра скаже зробити.
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03.12.2024 22:56 Відповісти
 
 