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Никаких повышений не планируем, - Шмыгаль заверил, что до конца отопительного сезона тарифы на коммуналку не будут расти

Шмигаль про тарифи на компослуги

До конца отопительного сезона тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию останутся неизменными.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль уверяет, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут расти до конца отопительного сезона.

"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - сказал премьер.

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Автор: 

тарифы (1878) коммунальные услуги (350) Шмыгаль Денис (2682)


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а що з коментарями сталось? підказати де баг?
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03.12.2024 18:50 Ответить
Бреше.
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03.12.2024 18:59 Ответить
Хто бреше?
якщо я - то я згоден.
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03.12.2024 19:02 Ответить
Таке ніби Шмигаль щось вирішує, і в курсі, що там ОПа завтра скаже зробити.
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03.12.2024 22:56 Ответить
 
 