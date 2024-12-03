Никаких повышений не планируем, - Шмыгаль заверил, что до конца отопительного сезона тарифы на коммуналку не будут расти
До конца отопительного сезона тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию останутся неизменными.
Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Шмыгаль уверяет, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут расти до конца отопительного сезона.
"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - сказал премьер.
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