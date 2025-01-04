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Новости Война
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Дрон попал в автомобиль с российскими пропагандистами на оккупированной Донетчине: один пропагандист погиб, еще пятеро ранены, - росСМИ

дрон знищив на ТОТ Донеччини пропагандиста РФ

В субботу, 4 января, на трассе "Донецк - Горловка" от удара дрона погиб внештатный корреспондент российского пропагандистского издания "Известия" Александр Мартемьянов.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным российских источников, также ранен корреспондент "РИА Новости" Максим Романенко и еще четыре работника пропагандистских СМИ РФ.

Также читайте: Готовимся к встрече в "Рамштайне", будем говорить с партнерами об усилении украинской ПВО, - Зеленский

беспилотник (3624) ликвидация (3563) Донецкая область (9700) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+32
Надіюся - пораненим язики повідривало?
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04.01.2025 21:54
+28
От шоб навпаки, п'ять на падаль а один поранений, було приємнійше, ну то і так файно.
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04.01.2025 22:03
+25
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04.01.2025 22:01
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Надіюся - пораненим язики повідривало?
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04.01.2025 21:54 Ответить
''... А брехунів там заставляли лизать гарячих сковород...''
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04.01.2025 21:55 Ответить
Памагіте! Укрофашистонацистобандерокаратели мірних журналістов убівают! Доколє?!
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04.01.2025 21:59 Ответить
100% "журналісти" були в камуфляжі з нагрузкою - без знаків "пресса" - їхали у військових машинах
наследнікам пареченкова - земля стекловатой
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04.01.2025 22:07 Ответить
Дознималися, догралися, доп.зделися.
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04.01.2025 22:00 Ответить
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04.01.2025 22:01 Ответить
Колона пропагандістафф?? Тєпєрь пресс-аташе накабздона!
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05.01.2025 00:55 Ответить
От шоб навпаки, п'ять на падаль а один поранений, було приємнійше, ну то і так файно.
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04.01.2025 22:03 Ответить
Яка сумна новина 🎉🎉🎉🎉🎉
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04.01.2025 22:04 Ответить
всё что нужно знать - взорвали лживых стукачей…ну и пускай кобзон их встретит…
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04.01.2025 22:04 Ответить
А гівнюка із прізвиськом "лохматий" там не було?
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04.01.2025 22:06 Ответить
В такого кабана много осколков влезет.
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04.01.2025 22:08 Ответить
Слабенький був дрон.
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04.01.2025 22:11 Ответить
Мало! Краще б навпаки: 5 трупаків і один - каліка на все життя.
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04.01.2025 22:13 Ответить
засмажили кнуряку...
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04.01.2025 22:16 Ответить
Не «загинув», а ліквідований
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04.01.2025 22:19 Ответить
Більше горизонтальних пропагандистів - хороших і різних.
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04.01.2025 22:20 Ответить
Огласите весь список....
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04.01.2025 22:26 Ответить
Позаштатнии попав у штат - ***********
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04.01.2025 22:29 Ответить
Здохлі пропагандони-сама дієва пропаганда!
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04.01.2025 22:37 Ответить
Дорога разбитая...
Машина с пропагандистами полуубитая...
Грязь на колесеах и кузоае...
Дерьмо в головах у груза их...
Дрон прилетел как спасение
Унесши их всех в забвение...
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04.01.2025 22:39 Ответить
😁👍👏
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04.01.2025 23:40 Ответить
Та то оператор дрону переплутав дупу "худенького" кацапського пропагпн*она з танком.
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04.01.2025 22:42 Ответить
Як то кажуть ЧМОсковити - "попал в самую гущу патерьнетЪ"...
І х*й на це п*дрило...
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04.01.2025 23:53 Ответить
як говориться "допи...делися"
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04.01.2025 23:55 Ответить
Колесо пробили і усьо???? Від енурєза загинув, або від дефєкації..
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05.01.2025 00:53 Ответить
3 января в результате взрыва в Шуе, Ивановской области РФ, находится в критическом состоянии после трепанации черепа. командир батареи 112 ракетной бригады РФ, капитан Константин Нагайко. причастный к убийству 59 гражданских в с. Гроза во время поминального обеда
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05.01.2025 01:36 Ответить
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05.01.2025 03:52 Ответить
А той, який гигнув, його прізвище не салавьёв часом?
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05.01.2025 05:09 Ответить
Хорошо, но мало!
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05.01.2025 06:46 Ответить
А как хАтелось прочитать про пАбеду над хахлами--- дык хоть страничка осталась!?
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05.01.2025 06:58 Ответить
 
 