Дрон попал в автомобиль с российскими пропагандистами на оккупированной Донетчине: один пропагандист погиб, еще пятеро ранены, - росСМИ
В субботу, 4 января, на трассе "Донецк - Горловка" от удара дрона погиб внештатный корреспондент российского пропагандистского издания "Известия" Александр Мартемьянов.
Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным российских источников, также ранен корреспондент "РИА Новости" Максим Романенко и еще четыре работника пропагандистских СМИ РФ.
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