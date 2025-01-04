Канцлер Австрии Негаммер идет в отставку после провала переговоров по созданию коалиционного правительства

В ближайшие дни Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер покинет свой пост.

Об этом политик сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Карл Негаммер заявил, что покидает пост канцлера Австрии после того, как парламент не смог сформировать правящую коалицию в переговорах.

"В ближайшие несколько дней я уйду с поста федерального канцлера, а также лидера народной партии (АНП) и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии",- заявил Негаммер.

Он отметил, что его партия вела длительные и честные переговоры, однако с социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно достичь согласия по ключевым вопросам.

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Канцлер Австрии заявил, что АНП придерживается своих обещаний, поэтому не согласится на меры, направленные против льгот и бизнеса, и на новые налоги.

"К сожалению, сегодня я вынужден сообщить вам, что эти переговоры завершились и не будут продолжены Народной партией", - добавил политик.

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