Канцлер Австрии Негаммер идет в отставку после провала переговоров по созданию коалиционного правительства
В ближайшие дни Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер покинет свой пост.
Об этом политик сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Карл Негаммер заявил, что покидает пост канцлера Австрии после того, как парламент не смог сформировать правящую коалицию в переговорах.
"В ближайшие несколько дней я уйду с поста федерального канцлера, а также лидера народной партии (АНП) и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии",- заявил Негаммер.
Он отметил, что его партия вела длительные и честные переговоры, однако с социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно достичь согласия по ключевым вопросам.
Канцлер Австрии заявил, что АНП придерживается своих обещаний, поэтому не согласится на меры, направленные против льгот и бизнеса, и на новые налоги.
"К сожалению, сегодня я вынужден сообщить вам, что эти переговоры завершились и не будут продолжены Народной партией", - добавил политик.
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