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Новости
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Канцлер Австрии Негаммер идет в отставку после провала переговоров по созданию коалиционного правительства

Негаммер йде у відставку

В ближайшие дни Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер покинет свой пост.

Об этом политик сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Карл Негаммер заявил, что покидает пост канцлера Австрии после того, как парламент не смог сформировать правящую коалицию в переговорах.

"В ближайшие несколько дней я уйду с поста федерального канцлера, а также лидера народной партии (АНП) и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии",- заявил Негаммер.

Он отметил, что его партия вела длительные и честные переговоры, однако с социал-демократической партией Австрии (СДПА) невозможно достичь согласия по ключевым вопросам.

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Канцлер Австрии заявил, что АНП придерживается своих обещаний, поэтому не согласится на меры, направленные против льгот и бизнеса, и на новые налоги.

"К сожалению, сегодня я вынужден сообщить вам, что эти переговоры завершились и не будут продолжены Народной партией", - добавил политик.

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Навіть у напівватній Австрії легко з кріслом розстаються. А в нас бидлоеліта, як кліщі до годівниці вчепилися - смокчуть, навіть коли тулуба відірвеш, а продажні зрадливі судді зайняті тим, що шуфричів з ізоляторів до керма реанімують під час війни.
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04.01.2025 22:29 Ответить
У нас це не проходить,в нас немає патріотів у владі.У нас у владу ідуть тільки щоб нажитися,а доля України їх не цікавить.
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05.01.2025 01:33 Ответить
Ще одне прокацапське чмо не втрималося за своє крісло.Їдь до Х@йла,може десь в Газпромі пристроїть.
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05.01.2025 04:07 Ответить
У невизнаному Придністров'ї (Молдова) промислові підприємства зупинили роботу через дефіцит енергоресурсів.Так ix kaцапiв!
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05.01.2025 08:44 Ответить
 
 