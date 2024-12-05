Австрийский суд снова запретил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США
Австрийский суд снова отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Vienna AT.
По информации издания, суд Вены принял решение об отказе еще 7 ноября, но объявил о нем во вторник вечером. В свою очередь прокуратура заявила о подаче апелляции, что она должна сделать до 16 декабря.
Это решение стало результатом длительного судебного процесса по экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за получение прав на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей.
Что известно об экстрадиции Фирташа в США
Напомним, в июне 2023 года Высший земельный суд Вены принял решение о пересмотре дела об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа, удовлетворив его апелляцию. Теперь суд первой инстанции - Земельный суд Вены по уголовным делам - "должен будет принять решение по существу - является ли экстрадиция приемлемой или неприемлемой". Также должно быть проверено, "обладает ли Дмитрий Фирташ дипломатическим иммунитетом".
Судебная волокита вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа в США длится уже 10 лет. Весной 2014 года бизнесмена арестовали в Вене по запросу США. До 2019 года Фирташ оспаривал все связанные с процессом экстрадиции решения в австрийских судах, но потерпел неудачу.
После этого министр юстиции Австрии разрешил его экстрадицию. Однако адвокаты украинца подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов, которые должны были доказать "политический" подтекст правового преследования Фирташа в США.
Вскоре после начала масштабной российской агрессии австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что украинский бизнесмен будет просить у суда разрешения поехать в Украину - несмотря на подписку о невыезде - чтобы "защищать свою родину". Впрочем, как отметили в пресс-службе Земельного суда Вены, Фирташ с таким ходатайством официально так и не обратился.
Правительство Великобритании в ноябре 2014 года ввело санкции против украинско-российского олигарха Дмитрия Фирташа, его жены Лады Фирташ и связанного с ним банкира Дениса Горбуненко.
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"Його зв'язки з Манафортом можуть забезпечити могутніх союзників в адміністрації Трампа", - припускає Guardian.
Манафорт майже десять років працював на команду Януковича.
В оновленій оцінці не враховано газорозподільний бізнес Фірташа, оскільки корпоративні права цих компаній були відчуженні на користь держави.
Тоді не видадуть... демократія добре а демократія з грішми - краще.