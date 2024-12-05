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Новости
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Австрийский суд снова запретил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США

Суд у Відні заблокував екстрадицію Фірташа у США

Австрийский суд снова отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Vienna AT.

По информации издания, суд Вены принял решение об отказе еще 7 ноября, но объявил о нем во вторник вечером. В свою очередь прокуратура заявила о подаче апелляции, что она должна сделать до 16 декабря.

Это решение стало результатом длительного судебного процесса по экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за получение прав на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей.

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Что известно об экстрадиции Фирташа в США

Напомним, в июне 2023 года Высший земельный суд Вены принял решение о пересмотре дела об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа, удовлетворив его апелляцию. Теперь суд первой инстанции - Земельный суд Вены по уголовным делам - "должен будет принять решение по существу - является ли экстрадиция приемлемой или неприемлемой". Также должно быть проверено, "обладает ли Дмитрий Фирташ дипломатическим иммунитетом".

Судебная волокита вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа в США длится уже 10 лет. Весной 2014 года бизнесмена арестовали в Вене по запросу США. До 2019 года Фирташ оспаривал все связанные с процессом экстрадиции решения в австрийских судах, но потерпел неудачу.

После этого министр юстиции Австрии разрешил его экстрадицию. Однако адвокаты украинца подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов, которые должны были доказать "политический" подтекст правового преследования Фирташа в США.

Вскоре после начала масштабной российской агрессии австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что украинский бизнесмен будет просить у суда разрешения поехать в Украину - несмотря на подписку о невыезде - чтобы "защищать свою родину". Впрочем, как отметили в пресс-службе Земельного суда Вены, Фирташ с таким ходатайством официально так и не обратился.

Правительство Великобритании в ноябре 2014 года ввело санкции против украинско-российского олигарха Дмитрия Фирташа, его жены Лады Фирташ и связанного с ним банкира Дениса Горбуненко.

Автор: 

Австрия (807) США (26489) Фирташ Дмитрий (1057) экстрадиция (565)


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Топ комментарии
+10
Адвокати Фірташа незабаром стануть олігархами
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05.12.2024 07:00
+6
Раз не віддають то добре підмазує
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05.12.2024 07:06
+5
Що, австріяки ще не все видоїли у Фірташа?
Тоді не видадуть... демократія добре а демократія з грішми - краще.
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05.12.2024 07:08
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Bидання Guardian нагадало про минулі тісні стосунки Дмитра Фірташа та екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафортa.

"Його зв'язки з Манафортом можуть забезпечити могутніх союзників в адміністрації Трампа", - припускає Guardian.

Манафорт майже десять років працював на команду Януковича.
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05.12.2024 06:50 Ответить
На травень 2023-го Forbes знизив оцінку статків Фірташа до $180 млн. Найбільші втрати - у газовому та хімічному бізнесах.

В оновленій оцінці не враховано газорозподільний бізнес Фірташа, оскільки корпоративні права цих компаній були відчуженні на користь держави.
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05.12.2024 07:22 Ответить
Статки y 2013 - № 4 в рейтингу журналу Фокус найбагатших українців зі статками у $3,327 млрд.
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05.12.2024 07:27 Ответить
так йому дали 6 років ,зараз сидить з афро-американцями в буцигарні
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05.12.2024 10:55 Ответить
"такая коровка нужна самому..."
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05.12.2024 06:55 Ответить
Адвокати Фірташа незабаром стануть олігархами
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05.12.2024 07:00 Ответить
Раз не віддають то добре підмазує
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05.12.2024 07:06 Ответить
Що, австріяки ще не все видоїли у Фірташа?
Тоді не видадуть... демократія добре а демократія з грішми - краще.
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05.12.2024 07:08 Ответить
Магічна сила грошей...
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05.12.2024 07:21 Ответить
Суд в Австрії на донатах Фірташа і Мацкви....
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05.12.2024 07:24 Ответить
Тричі непідкупні.
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05.12.2024 07:41 Ответить
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина..."
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05.12.2024 09:49 Ответить
фбр його не відпустить, він на гачку, проти нього там справи за корупцію проти США
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05.12.2024 10:57 Ответить
 
 