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ВАКС снял арест с облгазов подсанкционного Фирташа. По ходатайству ГБР их повторно арестовали

фірташ

25 июня Высший антикоррупционный суд в интересах подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа отменил решение Печерского райсуда Киева об аресте на корпоративные права 21 оператора газораспределительных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как отмечается, ВАКС принял такое решение 25 июня, а в судебном реестре его обнародовали только 28 июня. В целом суд снял арест с компаний, которые распределяют 70% всего газа в Украине.

Со своей стороны Государственное бюро расследований, чтобы вернуть облгазы государству и исключить прекращение доходов в бюджет, 27 июня направило ходатайство в Печерский райсуд о повторном аресте на корпоративные права операторов газораспределительных систем Фирташа.

Согласно тексту постановления, ВАКС снял арест с ценных бумаг, принадлежащих компаниям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ООО "Транзит-инвест", ЧАО "Газтек", ООО "Омега-Капитал" и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Управляющий облгазами Фирташа уплатил в бюджет дивидендов на 77 миллионов

Акции, с которых снят арест, были выпущены компаниями "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Криворожгаз", "Луганскгаз", "Днепрогаз", "Черкассыгаз".

Мотивы этого решения пока не известны. Полный текст решения будет объявлен 1 июля в 16:45.

"Определение вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы во время подготовительного производства в суде", - говорится в решении ВАКС.

Весной 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили о разоблачении схемы хищения природного газа из газотранспортной системы Украины, к организации которой причастны Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Общая сумма убытков в течение 2016-2022 годов может составить более 18 миллиардов гривен. Как утверждают в БЭБ, Фирташ лично организовал схему кражи газа.

Весной 2014 года Фирташа арестовали в Вене по запросу США. Вашингтон добивается экстрадиции бизнесмена, которого подозревает в коррупции. Чтобы остаться в Австрии, олигарх получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене.

Автор: 

облгазы (73) Фирташ Дмитрий (1057) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+13
Дякую виборцям Зеленського що прирекли нас на знищення. ДЯкую Вам за знищене життя і країну.
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29.06.2024 12:52
+9
Вищий антикорупційний(?!?!) суд загруз в корупції. В принципі для України нажаль це норма.
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29.06.2024 12:53
+6
Хорошо устроились. Одни отменяют, другие восстанавливают. И все при деле!
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29.06.2024 12:56
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Дякую виборцям Зеленського що прирекли нас на знищення. ДЯкую Вам за знищене життя і країну.
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29.06.2024 12:52 Ответить
коротше кажучі знов стара історія... телехфонне право все рішає... тепер варто перевірити, чи не встигли щось продати з тих активів
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29.06.2024 13:12 Ответить
продати, то може і не продадуть, а от швидко викачати гроші з рахунків за той час, коли скасований арешт, то мабуть вже так і зробили. а далі знову під арешт. тільки от ті грошики викачані, наприклад, на якийсь офшор у Кіпрі, то вже фіг повернеш.
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29.06.2024 13:41 Ответить
Корпоративні права це не банківські рахунки. Якщо коротко це документи, що засвідчують право власності на облгази і дозволяють їх продати
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29.06.2024 20:17 Ответить
та так. а з іншої сторони, питання - а що то за акції? якщо вони передбачають виплату дивідендів, то тимчасове зняття арешту на ці акції, дасть змогу викачати ці дивіденди. хм. хто ж там точно знає для чого вони цю операцію провернули, знаючи, що суд знову арештує ці акції.
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29.06.2024 21:48 Ответить
Читайте закон про акціонерні товариства.
Був проміжок часу коли арешт був відсутній, то ж кремль міг продати акції на українські облгази третім особам.
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30.06.2024 07:42 Ответить
так отож. так просто ніхто не знімав би той арешт. за той короткий проміжок часу точно хтось добряче нагрів руки на тих операціях.
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30.06.2024 10:34 Ответить
Будь ласка. Звертайтеся якщо що.)
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29.06.2024 13:26 Ответить
Такі ж думки були і після виборів 2010 року, а потім і після виборів 2014 року.
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29.06.2024 18:14 Ответить
Вищий антикорупційний(?!?!) суд загруз в корупції. В принципі для України нажаль це норма.
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29.06.2024 12:53 Ответить
Відбори, конкурси, іноземці перевіряли антикорупційних п.дорів.А в результаті ...
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29.06.2024 13:25 Ответить
В результаті привладні підори знову пропхали всіх "своїх" корупціонерів на посади щоб надалі обкрадати державу і народ, контролювати судову владу держави
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29.06.2024 20:19 Ответить
Невгамовна та нищивна боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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29.06.2024 21:06 Ответить
Хорошо устроились. Одни отменяют, другие восстанавливают. И все при деле!
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29.06.2024 12:56 Ответить
Хто більше заніс той і зверху
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29.06.2024 13:05 Ответить
Імітація правосуддя.
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29.06.2024 17:53 Ответить
Олуберо, солвоторе, преснеро... ну-ну...
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29.06.2024 12:58 Ответить
не путай государство Украина с ворами во власти! ты же выбирал эту власть, а теперь обвиняешь в своей глупости страну? как всё у вас любителей зеленского просто!
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29.06.2024 12:58 Ответить
це точно, існує така собі чесна, прозора, з верховенством права країна, зветься Україною... найчесніша в Всесвіті... тільки люди її населяють які все спотворюють ****
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29.06.2024 13:08 Ответить
саме так, вуталійську коза ностру би нам, от би зажили???
Чи вважаєте, що 30-ть років по розвалу кінчених сирівсирів- це повний цикл очищення усіх завезених або не знищених за 400років домінування кацапської нечисті?
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29.06.2024 13:48 Ответить
ты что хотел сообщить, полоумный московит?
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29.06.2024 15:01 Ответить
підмий смердючого московита в себе між ногами
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29.06.2024 15:16 Ответить
ты себя имеешь ввиду, облиза т импортная?!
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29.06.2024 17:01 Ответить
Так шо, ВАКС ще хуже ніж печерський?
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29.06.2024 13:04 Ответить
В них там цілорічна Олімпіада, де судді усієї України змагаються, хто з них, сильніше втратить залишки людяності та порядності.
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29.06.2024 13:10 Ответить
Пройдисвіти та приблуди95, рулюють Україною з 2019 року, під контролем помічників, отих ригоАНАЛІВ, що повтікали на московщину і відсиджуються на грошах, з західних банківських рахунків, виведених з України!!
Який екс-хєрант, такі й суддівські рішення… іменем України!
А Рішення КСУ від 2014 року, екс-хєрант з шоблою, має ВИКОНУВАТИ!
https://old.library.kr.ua/elib/chizhov/chizhov_v2.pdf
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29.06.2024 13:05 Ответить
Ну тепер слово за ВАКСою
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29.06.2024 13:14 Ответить
ВАКС "працює" за бонуси від Фірташа? Може відповідним органам варто перевірити?
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29.06.2024 13:15 Ответить
То може треба і тих суддів що зняли арешт арештувати! І пора вже оту ''недоторканість'' скасувати. Якщо перед законом всі рівні то не має бути недоторканих!
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29.06.2024 13:17 Ответить
Набув дипломатичного імунітети від Білорусі. Тобто від Лукашенко тобто від Путіна. Тобто всі ці підприємства, лтд, компанії мають стосунок до Росії.
Чому ними не займається СБУ та БЕБ, і все малюється виключно в " шахрайсько-економічному" вигляді?
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29.06.2024 13:18 Ответить
В Україні вакс представляє інтереси купки олігархів,це він для цього створений???
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29.06.2024 13:21 Ответить
Так, саме для цього.
Вищий Алігархічно-Корупційний суд України.
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29.06.2024 13:45 Ответить
біл'ярд
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29.06.2024 13:26 Ответить
так можна прийти на роботу в суд та дбр
та до пенсіі "перекатувати яйця в кишені"
а зряплата йде
а толку ніякого
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29.06.2024 13:29 Ответить
ВАКС за грати.
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29.06.2024 14:13 Ответить
....фірташ дякує портнову ,татарову ,смирнову, та іншим рятувальникам мафії
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29.06.2024 14:45 Ответить
судей ВАКС по этому делу уволить
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29.06.2024 17:03 Ответить
То вони схємку прокрутили... Треба було якесь майно вивести. А бидло-смєтуни схавают.
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29.06.2024 23:34 Ответить
 
 