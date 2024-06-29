ВАКС снял арест с облгазов подсанкционного Фирташа. По ходатайству ГБР их повторно арестовали

25 июня Высший антикоррупционный суд в интересах подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа отменил решение Печерского райсуда Киева об аресте на корпоративные права 21 оператора газораспределительных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как отмечается, ВАКС принял такое решение 25 июня, а в судебном реестре его обнародовали только 28 июня. В целом суд снял арест с компаний, которые распределяют 70% всего газа в Украине.

Со своей стороны Государственное бюро расследований, чтобы вернуть облгазы государству и исключить прекращение доходов в бюджет, 27 июня направило ходатайство в Печерский райсуд о повторном аресте на корпоративные права операторов газораспределительных систем Фирташа.

Согласно тексту постановления, ВАКС снял арест с ценных бумаг, принадлежащих компаниям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ООО "Транзит-инвест", ЧАО "Газтек", ООО "Омега-Капитал" и других.

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Акции, с которых снят арест, были выпущены компаниями "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Криворожгаз", "Луганскгаз", "Днепрогаз", "Черкассыгаз".

Мотивы этого решения пока не известны. Полный текст решения будет объявлен 1 июля в 16:45.

"Определение вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Возражения против этого определения могут быть поданы во время подготовительного производства в суде", - говорится в решении ВАКС.

Весной 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили о разоблачении схемы хищения природного газа из газотранспортной системы Украины, к организации которой причастны Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Общая сумма убытков в течение 2016-2022 годов может составить более 18 миллиардов гривен. Как утверждают в БЭБ, Фирташ лично организовал схему кражи газа.

Весной 2014 года Фирташа арестовали в Вене по запросу США. Вашингтон добивается экстрадиции бизнесмена, которого подозревает в коррупции. Чтобы остаться в Австрии, олигарх получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене.