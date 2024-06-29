ВАКС зняв арешт із облгазів підсанкційного Фірташа. За клопотанням ДБР їх повторно заарештували

25 червня Вищий антикорупційний суд в інтересах підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа скасував рішення Печерського райсуду Києва щодо арешту на корпоративні права 21 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Як зазначається, ВАКС ухвалив таке рішення 25 червня, а у судовому реєстрі його оприлюднили лише 28 червня. Загалом суд зняв арешт з компаній, які розподіляють 70% всього газу в Україні.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань, щоб повернути облгази державі і унеможливити припинення доходів до бюджету, 27 червня направило клопотання до Печерського райсуду щодо повторного арешту на корпоративні права операторів газорозподільних систем Фірташа.

Згідно з текстом ухвали, ВАКС зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.

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Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз", "Дніпрогаз", "Черкасигаз".

Мотиви цього рішення поки що не відомі. Повний текст ухвали буде оголошений 1 липня о 16:45.

"Визначення набирає законної сили з моменту його оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді", – йдеться у рішенні ВАКС.

Навесні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття схеми розкрадання природного газу з газотранспортної системи України, до організації якої причетні Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Загальна сума збитків протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень. Як стверджують у БЕБ, Фірташ особисто організував схему крадіжки газу.

Навесні 2014 року Фірташа заарештували у Відні за запитом США. Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена, якого підозрює в корупції. Щоб залишитися в Австрії, олігарх отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.