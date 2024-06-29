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Новини
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ВАКС зняв арешт із облгазів підсанкційного Фірташа. За клопотанням ДБР їх повторно заарештували

фірташ

25 червня Вищий антикорупційний суд в інтересах підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа скасував рішення Печерського райсуду Києва щодо арешту на корпоративні права 21 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Як зазначається, ВАКС ухвалив таке рішення 25 червня, а у судовому реєстрі його оприлюднили лише 28 червня. Загалом суд зняв арешт з компаній, які розподіляють 70% всього газу в Україні.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань, щоб повернути облгази державі і унеможливити припинення доходів до бюджету, 27 червня направило клопотання до Печерського райсуду щодо повторного арешту на корпоративні права операторів газорозподільних систем Фірташа.

Згідно з текстом ухвали, ВАКС зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Управитель облгазами Фірташа сплатив до бюджету дивідендів на 77 мільйонів

Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз", "Дніпрогаз", "Черкасигаз".

Мотиви цього рішення поки що не відомі. Повний текст ухвали буде оголошений 1 липня о 16:45.

"Визначення набирає законної сили з моменту його оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді", – йдеться у рішенні ВАКС.

Навесні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття схеми розкрадання природного газу з газотранспортної системи України, до організації якої причетні Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Загальна сума збитків протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень. Як стверджують у БЕБ, Фірташ особисто організував схему крадіжки газу.

Навесні 2014 року Фірташа заарештували у Відні за запитом США. Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена, якого підозрює в корупції. Щоб залишитися в Австрії, олігарх отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.

Автор: 

облгази (276) Фірташ Дмитро (895) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


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Топ коментарі
+13
Дякую виборцям Зеленського що прирекли нас на знищення. ДЯкую Вам за знищене життя і країну.
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29.06.2024 12:52
+9
Вищий антикорупційний(?!?!) суд загруз в корупції. В принципі для України нажаль це норма.
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29.06.2024 12:53
+6
Хорошо устроились. Одни отменяют, другие восстанавливают. И все при деле!
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29.06.2024 12:56
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Дякую виборцям Зеленського що прирекли нас на знищення. ДЯкую Вам за знищене життя і країну.
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29.06.2024 12:52 Відповісти
коротше кажучі знов стара історія... телехфонне право все рішає... тепер варто перевірити, чи не встигли щось продати з тих активів
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29.06.2024 13:12 Відповісти
продати, то може і не продадуть, а от швидко викачати гроші з рахунків за той час, коли скасований арешт, то мабуть вже так і зробили. а далі знову під арешт. тільки от ті грошики викачані, наприклад, на якийсь офшор у Кіпрі, то вже фіг повернеш.
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29.06.2024 13:41 Відповісти
Корпоративні права це не банківські рахунки. Якщо коротко це документи, що засвідчують право власності на облгази і дозволяють їх продати
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29.06.2024 20:17 Відповісти
та так. а з іншої сторони, питання - а що то за акції? якщо вони передбачають виплату дивідендів, то тимчасове зняття арешту на ці акції, дасть змогу викачати ці дивіденди. хм. хто ж там точно знає для чого вони цю операцію провернули, знаючи, що суд знову арештує ці акції.
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29.06.2024 21:48 Відповісти
Читайте закон про акціонерні товариства.
Був проміжок часу коли арешт був відсутній, то ж кремль міг продати акції на українські облгази третім особам.
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30.06.2024 07:42 Відповісти
так отож. так просто ніхто не знімав би той арешт. за той короткий проміжок часу точно хтось добряче нагрів руки на тих операціях.
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30.06.2024 10:34 Відповісти
Будь ласка. Звертайтеся якщо що.)
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29.06.2024 13:26 Відповісти
Такі ж думки були і після виборів 2010 року, а потім і після виборів 2014 року.
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29.06.2024 18:14 Відповісти
Вищий антикорупційний(?!?!) суд загруз в корупції. В принципі для України нажаль це норма.
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29.06.2024 12:53 Відповісти
Відбори, конкурси, іноземці перевіряли антикорупційних п.дорів.А в результаті ...
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29.06.2024 13:25 Відповісти
В результаті привладні підори знову пропхали всіх "своїх" корупціонерів на посади щоб надалі обкрадати державу і народ, контролювати судову владу держави
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29.06.2024 20:19 Відповісти
Невгамовна та нищивна боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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29.06.2024 21:06 Відповісти
Хорошо устроились. Одни отменяют, другие восстанавливают. И все при деле!
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29.06.2024 12:56 Відповісти
Хто більше заніс той і зверху
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29.06.2024 13:05 Відповісти
Імітація правосуддя.
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29.06.2024 17:53 Відповісти
Олуберо, солвоторе, преснеро... ну-ну...
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29.06.2024 12:58 Відповісти
не путай государство Украина с ворами во власти! ты же выбирал эту власть, а теперь обвиняешь в своей глупости страну? как всё у вас любителей зеленского просто!
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29.06.2024 12:58 Відповісти
це точно, існує така собі чесна, прозора, з верховенством права країна, зветься Україною... найчесніша в Всесвіті... тільки люди її населяють які все спотворюють ****
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29.06.2024 13:08 Відповісти
саме так, вуталійську коза ностру би нам, от би зажили???
Чи вважаєте, що 30-ть років по розвалу кінчених сирівсирів- це повний цикл очищення усіх завезених або не знищених за 400років домінування кацапської нечисті?
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29.06.2024 13:48 Відповісти
ты что хотел сообщить, полоумный московит?
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29.06.2024 15:01 Відповісти
підмий смердючого московита в себе між ногами
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29.06.2024 15:16 Відповісти
ты себя имеешь ввиду, облиза т импортная?!
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29.06.2024 17:01 Відповісти
Так шо, ВАКС ще хуже ніж печерський?
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29.06.2024 13:04 Відповісти
В них там цілорічна Олімпіада, де судді усієї України змагаються, хто з них, сильніше втратить залишки людяності та порядності.
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29.06.2024 13:10 Відповісти
Пройдисвіти та приблуди95, рулюють Україною з 2019 року, під контролем помічників, отих ригоАНАЛІВ, що повтікали на московщину і відсиджуються на грошах, з західних банківських рахунків, виведених з України!!
Який екс-хєрант, такі й суддівські рішення… іменем України!
А Рішення КСУ від 2014 року, екс-хєрант з шоблою, має ВИКОНУВАТИ!
https://old.library.kr.ua/elib/chizhov/chizhov_v2.pdf
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29.06.2024 13:05 Відповісти
Ну тепер слово за ВАКСою
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29.06.2024 13:14 Відповісти
ВАКС "працює" за бонуси від Фірташа? Може відповідним органам варто перевірити?
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29.06.2024 13:15 Відповісти
То може треба і тих суддів що зняли арешт арештувати! І пора вже оту ''недоторканість'' скасувати. Якщо перед законом всі рівні то не має бути недоторканих!
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29.06.2024 13:17 Відповісти
Набув дипломатичного імунітети від Білорусі. Тобто від Лукашенко тобто від Путіна. Тобто всі ці підприємства, лтд, компанії мають стосунок до Росії.
Чому ними не займається СБУ та БЕБ, і все малюється виключно в " шахрайсько-економічному" вигляді?
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29.06.2024 13:18 Відповісти
В Україні вакс представляє інтереси купки олігархів,це він для цього створений???
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29.06.2024 13:21 Відповісти
Так, саме для цього.
Вищий Алігархічно-Корупційний суд України.
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29.06.2024 13:45 Відповісти
біл'ярд
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29.06.2024 13:26 Відповісти
так можна прийти на роботу в суд та дбр
та до пенсіі "перекатувати яйця в кишені"
а зряплата йде
а толку ніякого
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29.06.2024 13:29 Відповісти
ВАКС за грати.
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29.06.2024 14:13 Відповісти
....фірташ дякує портнову ,татарову ,смирнову, та іншим рятувальникам мафії
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29.06.2024 14:45 Відповісти
судей ВАКС по этому делу уволить
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29.06.2024 17:03 Відповісти
То вони схємку прокрутили... Треба було якесь майно вивести. А бидло-смєтуни схавают.
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29.06.2024 23:34 Відповісти
 
 